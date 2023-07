Combien donner de pourboire dans les restaurants, les hôtels, les cafés

Mais faut-il donner un pourboire à tout le monde à chaque fois ? Gottsman dit non. Voici quand vous devriez réellement donner un pourboire – et combien.

« Nous utilisons plus de services, donc bien sûr, nous sommes confrontés à plus d’opportunités de pourboires », a déclaré Diane Gottsman, fondatrice de The Protocol School au Texas et experte en étiquette de renommée nationale, à CNBC Make It.

Il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles vous pourriez avoir l’impression qu’on vous demande des conseils plus fréquemment :

C’est une expérience qui est devenue courante au-delà des endroits où il était auparavant considéré comme normal de donner un pourboire, et les Américains en ont assez. En fait, 2 Américains sur 3 ont maintenant une vision négative de l’ensemble de la pratique des pourboires, une récente enquête Bankrate trouvé.

Nous y avons tous été. Le barista vous tend votre café et fait tourner sa tablette pour afficher un écran qui vous invite à donner un pourboire de 15 %, 20 %, 30 % ou 0 % sur votre commande.

« Il s’agit en partie de comprendre si le service a mal tourné, où il a mal tourné – cela peut ou non avoir quelque chose à voir avec le serveur », déclare Miller. « Je dis aux gens qu’ils devraient donner un pourboire avec ce avec quoi ils sont à l’aise – je ne les force pas, mais si vous créez un environnement et offrez une expérience où ils obtiennent de la valeur, la plupart du temps [customers] donneront un pourboire en conséquence. »

Quel que soit le montant de votre pourboire, il doit s’agir d’un chiffre avec lequel vous êtes à l’aise, tant sur le plan économique qu’émotionnel. Les pourboires, en particulier dans les restaurants, reflètent votre expérience avec un serveur, explique Douglass Miller, professeur de gestion de restaurant à la Nolan School of Hotel Administration de l’Université Cornell.

« Tu veux donner [delivery drivers] un minimum de 5 $, même s’il s’agit d’une petite commande », dit-elle. « S’il s’agit d’une grosse commande et qu’ils transportent des boîtes de nourriture pour vous et votre équipe de football, vous voulez donner un pourboire en conséquence – 15 % de cette facture, s’ils J’ai vraiment travaillé dur pour vous le faire parvenir. »

Même si vous restez à la maison et que vous vous faites livrer votre nourriture, vous devriez quand même donner un pourboire, dit Gottsman. Elle recommande de donner au moins 5 $ pour une commande typique.

« Si vous allez au restaurant, vous savez qu’une partie de votre expérience sera un pourboire », déclare Gottsman. « [When] vous payez pour le repas, vous tenez également compte du pourboire. »

Ces règles n’ont pas beaucoup changé. Gottsman et d’autres experts du secteur recommandent toujours de laisser un pourboire de 15 à 20 % sur votre facture lorsque vous prenez un repas assis au restaurant.

Dans la plupart des États, les travailleurs à pourboire – qui sont souvent des serveurs, des barmans et d’autres membres du personnel d’accueil – gagnent un salaire minimum nettement inférieur au salaire minimum fédéral régulier. Les pourboires des clients sont censés combler la différence.

Elle recommande également de laisser 3 à 5 dollars par jour dans votre chambre d’hôtel pour les services d’entretien ménager et de laisser un pourboire tous les jours plutôt qu’à la fin, car il s’agira probablement d’un nouveau membre du personnel à chaque fois.

Vous pouvez vous en tenir à un dollar ou deux par sac pour un chauffeur de navette ou à 2 dollars s’il ne s’occupe pas de vos bagages, dit Gottsman. Remettez 2 $ à 3 $ à votre groom pour le premier sac et un autre dollar ou deux pour chaque sac supplémentaire. Si le groom prend votre sac dans votre chambre, elle recommande un pourboire minimum de 3 $.

« Ce sont des services gratuits, mais ils ne le sont pas vraiment parce que la femme de ménage travaille pour les pourboires, et le voiturier travaille pour ces pourboires, tout comme le chauffeur de la navette », explique Gottsman. « Ils seront également payés au taux horaire, mais la gratification aide vraiment là-bas, cela fait partie de la norme. »

Lorsque vous voyagez, Gottsman dit que vous devriez laissez toujours un pourboire aux voituriers, grooms, femmes de ménage et chauffeurs de navette.

Bien que les occasions de donner un pourboire soient partout – et semblent être de plus en plus nombreuses – ce n’est pas toujours nécessaire, dit Gottsman.

« Il y a certaines industries où vous voudrez donner un pourboire, mais il y a d’autres industries pour lesquelles si vous souhaitez donner un pourboire, allez-y, mais ce n’est pas nécessaire », dit-elle.

« Si vous allez dans un fast-food et que vous commandez un burger, vous n’avez pas à laisser de pourboire », par exemple. Il en va de même pour les cafés ou autres lieux de restauration rapide où vous pourriez être confronté au redoutable écran de la tablette.

C’est là que le bon sens est utile, dit Gottsman. Mais l’humanité est aussi importante, ajoute-t-elle – si vous vous sentez généreux, allez-y et laissez un pourboire.

« Si vous avez reçu un excellent service de la part de cette personne, s’il existe un lien entre [you and] eux, ils sourient, ils sont amicaux et vous ressentez le besoin de donner un pourboire, faites-le par tous les moyens », déclare Gottsman.

« Je ne veux jamais décourager un pourboire, mais si vous avez un échange de six secondes – vous demandez une tasse de café, ils se retournent, la versent du bec verseur et vous la tendent – c’est discrétionnaire », ajoute-t-elle. .

Si vous vous sentez sous pression à cause des écrans de la tablette ou des reçus qui vous indiquent le montant à donner en fonction de votre facture, Gottsman recommande de transporter de l’argent en petites coupures. Vous pouvez toujours laisser un pourboire, mais donnez-vous une limite avec laquelle vous êtes à l’aise et soyez capable d’appuyer sur le bouton « pas de pourboire » sans vous sentir impoli.

