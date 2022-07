Combien doit valoir un arbre ? Les experts disent que les villes devraient tenir compte des avantages liés au climat

Le long d’une rue d’Edmonton, des arbres matures sont protégés par une clôture verte, près de la construction d’une nouvelle ligne de train léger sur rail. Des panneaux apposés sur la clôture indiquent la valeur du feuillage : un pommetier à fleurs roses vaut 1 389 $, tandis qu’à proximité une épinette vaut 2 185 $.

Ces étiquettes de prix sont en quelque sorte une pratique courante au Canada, où une formule d’évaluation est utilisée pour déterminer la valeur monétaire d’un arbre au cas où il serait endommagé ou tué.

Mais les experts en foresterie et en biologie affirment que ces montants ne reflètent pas pleinement la valeur environnementale des arbres dans un paysage urbain, d’autant plus qu’ils jouent un rôle de plus en plus important pour aider à faire face aux effets du changement climatique.

“Je pense que les évaluations monétaires sont un outil important dont nous disposons, mais nous devons les prendre avec un grain de sel en termes de ce qu’elles peuvent capturer et de ce qu’elles peuvent manquer”, a déclaré Carly Ziter, professeur adjoint de biologie. à l’Université Concordia à Montréal.

Certains des avantages souvent ignorés, en particulier dans les centres urbains, comprennent l’effet de refroidissement des arbres et les économies d’énergie potentielles, leur capacité à capturer le carbone et leur rôle dans le maintien de la biodiversité.

Ces aspects doivent être évalués pour déterminer la véritable valeur d’un arbre, disent les experts, afin d’encourager la préservation de la population actuelle d’arbres – et de mieux protéger la prochaine génération de croissance.

Que vaut un arbre ?

Déterminer la valeur économique d’un arbre n’est pas une pratique nouvelle; les municipalités et les propriétaires se tournent généralement vers des arboriculteurs ou d’autres experts pour l’évaluation des plantes, et la valeur est déterminée en fonction de plusieurs facteurs, notamment la hauteur, l’espèce, la santé et l’emplacement.

Ces facteurs sont ensuite utilisés dans le cadre d’une formule pour déterminer un montant monétaire en cas de perte d’actif, comme cela se fait à Edmonton.

Mais la formule utilisée par Edmonton et de nombreuses autres municipalités… Le guide pour Évaluation de l’usine – n’inclut pas encore d’élément de bénéfice environnemental, a déclaré Jacqueline Butler, arboriste et chef de projet au département des forêts de la ville.

Ces évaluations sont assez courantes au Canada, où une formule d’évaluation est utilisée pour déterminer la valeur monétaire d’un arbre en cas de dommage. (Stéphanie Dubois/CBC)

L’une des raisons pour lesquelles les municipalités canadiennes utilisent la formule du guide, et d’autres méthodes d’évaluation similaires, est que ces valeurs sont défendables devant les tribunaux lorsqu’il peut y avoir des conflits de propriété ou d’autres contestations judiciaires, a déclaré Michael Petryk, directeur des opérations chez Arbres Canada, une organisation non -organisme à but lucratif voué à la plantation et à l’entretien des arbres en milieu rural et urbain.

“La [courts] considérerait cet arbre comme une partie de la propriété », a-t-il dit.

“Il est parfois considéré comme imparfait, car il ne prend pas toujours en compte les avantages environnementaux qu’il aurait. Il est souvent simplement considéré comme, ‘Combien ce propriétaire unique bénéficie-t-il d’un arbre ?'”

Cecil Konijnendijk, professeur de foresterie urbaine à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, a déclaré qu’il était temps que davantage de municipalités regardent au-delà du montant en dollars et prennent le temps d’évaluer plus largement pourquoi les arbres sont importants.

De nombreuses petites communautés au Canada « ont souvent du mal à donner une bonne valeur à leurs arbres », a-t-il dit, suggérant que trouver des méthodes faciles à utiliser « qui montrent réellement la vraie valeur des arbres » sera essentiel à l’avenir.

Le règlement sur les arbres d’Edmonton exige un permis pour travailler à moins de cinq mètres d’un arbre situé sur une propriété publique. (Adrienne Lamb/CBC)

Certaines villes du Canada et d’ailleurs ont déjà évalué la valeur environnementale de leurs forêts urbaines, en tenant compte de facteurs tels que la quantité d’oxygène traitée par un arbre ou la façon dont il contribue à la pollution, a déclaré Konijnendijk.

À Toronto, par exemple, la valeur structurelle de sa forêt urbaine est évaluée à environ 7 milliards de dollars, le stockage du carbone étant évalué à lui seul à 25 millions de dollars. Cela s’ajoute aux 28,2 millions de dollars en services écologiques — des choses comme l’élimination de la pollution de l’air, les économies d’énergie et la séquestration du carbone — que la forêt urbaine fournit chaque année, selon le Plan stratégique d’aménagement forestier 2021-2022 de la Ville.

L’une des façons dont les municipalités évaluent cette valeur environnementale plus large consiste à utiliser i-Tree, une suite logicielle populaire et évaluée par des pairs du service forestier de l’USDA. Il aide les organisations et les dirigeants municipaux à comprendre à quel point un seul arbre ou une forêt urbaine élimine le dioxyde de carbone et la pollution de l’air, comment il peut contribuer au ruissellement des eaux pluviales et à d’autres avantages.

Près de 8 000 organisations et municipalités canadiennes ont utilisé i-Tree, selon son site Web.

Même encore, a déclaré Konijnendijk, la formule i-Tree ne capture qu’une partie de l’image lorsqu’il s’agit d’évaluer la valeur d’un arbre.

“Nous avons aussi des choses comme la santé publique. Nous avons des choses comme la biodiversité. L’esthétique. Et ces aspects sont souvent beaucoup plus difficiles à quantifier.”

Pourquoi accorder une valeur aux arbres est important

Les arbres peuvent aider les villes à faire face aux changements climatiques de plusieurs façons, a déclaré Alison Munson, professeure en écologie forestière à l’Université Laval à Québec et membre du CRAUM, un partenariat de recherche sur les forêts urbaines de la ville.

L’effet de refroidissement que les canopées des arbres peuvent fournir est extrêmement important et précieux, a-t-elle déclaré. Dans certains cas, les arbres matures peuvent rafraîchir les zones résidentielles de plusieurs degrés, par rapport aux rues sans couvert arboré similaire.

UN Étude 2019 menée par Ziter ont constaté que la bonne quantité de couverture arborée peut abaisser les températures diurnes d’été jusqu’à 10 F.

Il existe également d’autres avantages, a déclaré Munson, en particulier en milieu urbain : la séquestration du carbone lorsqu’un arbre pousse, le filtrage de la pollution et des particules dans l’air – et même la protection contre le bruit.

La réalisation de ces avantages environnementaux n’est pas seulement importante face au changement climatique, a-t-elle déclaré, mais peut également servir de moyen pour les villes d’équilibrer la densification.

“Il y a une poussée vers la densification qui ne tient pas toujours très bien compte de la valeur des arbres”, a déclaré Munson. “Les villes doivent assumer davantage de responsabilités dans la prise en compte de ces services si importants.”

La recherche a montré que les arbres matures et la canopée qu’ils créent peuvent offrir un effet de refroidissement pour les quartiers résidentiels. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Munson, Konijnendijk et Ziter disent tous que la surveillance continue des arbres et la planification à long terme autour de nos forêts urbaines seront essentielles.

“Il ne s’agit pas tant de planter des arbres que de garder les arbres en vie. L’arbre urbain moyen ne dépasse souvent pas 30, 40 ans. Donc, si vous pouviez doubler cette durée de vie, vous obtiendriez beaucoup de services écosystémiques, ” a déclaré Konijnendijk.

“C’est là que tout commence : la bonne gestion de la population d’arbres existante et la protection des arbres du mieux que nous pouvons dans les situations urbaines.”

Ziter a déclaré que les chercheurs étudient actuellement comment la valeur environnementale des arbres peut évoluer au fil des ans, car cela aussi sera important pour les arbres urbains actuels et futurs.

“Par exemple, si nous pensons aux avantages d’un arbre en termes de régulation de la température ou d’inondation aujourd’hui, ces arbres pourraient être encore plus importants dans un avenir plus chaud ou inondé plus souvent”, a-t-elle déclaré. “Ou peut-être que ces arbres ne suffiront plus à fournir cet avantage à l’avenir.”

La façon dont nous valorisons nos arbres ne peut pas être une approche statique, a-t-elle déclaré, notant que de telles évaluations devraient tenir compte des changements que nous prévoyons de voir en matière de climat.

“Les arbres mettent très longtemps à pousser. En termes d’applications pratiques, les arbres que nous plantons maintenant sont les arbres dont nous bénéficierons dans 10, 50, 100 ans.”