Combien d’heures les salariés au salaire minimum doivent-ils travailler pour payer leur loyer

Voici un aperçu du nombre d’heures qu’un travailleur au salaire minimum doit accumuler pour payer une location d’une chambre dans les 10 plus grandes villes américaines, et le salaire minimum dans chaque ville respective :

Il n’y a que deux villes sur la liste où un travailleur gagnant le salaire minimum peut se permettre de travailler moins de 50 heures par semaine : Tucson, Arizona, et Buffalo, New York.

United Way a utilisé les données de la National Low Income Housing Coalition pour calculer le nombre d’heures qu’un travailleur au salaire minimum devrait consacrer chaque semaine pour payer un loyer dans les 50 plus grandes villes américaines.

Heures requises: 141

Salaire minimum: 16,20 $

Trouver un logement abordable était difficile pour beaucoup avant même que la pandémie de Covid-19 ne frappe. Cependant, le début de la pandémie a rendu ces problèmes encore plus criants.

“En août 2020, jusqu’à 12 millions de ménages risquaient de perdre leur maison si le gouvernement n’agissait pas”, a déclaré la présidente et chef de la direction de la NLIHC, Diane Yentel, à CNBC Make It. “Beaucoup faisaient partie de ceux qui avaient déjà du mal à payer leur loyer lorsque la pandémie a entraîné des pertes d’emplois soudaines, des heures de travail réduites et des coûts plus élevés pour les soins de santé, la garde d’enfants et Internet.”

De nombreuses mesures d’urgence ont été mises en place pour atténuer les crise du logement au début de la pandémie. Mais comme ces solutions temporaires ont expiré, le nombre de logements locatifs abordables disponibles n’a pas suivi la demande.