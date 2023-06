Combien d’heures de sommeil est le meilleur? Voici ce que la science la plus récente dit sur le sommeil

Avec la publication de deux études qui tentent de démêler la relation entre le sommeil et la santé du cerveau, les spécialistes rassurent les personnes anxieuses à l’idée d’optimiser leur sommeil.

De nouvelles recherches publiées lundi suggèrent que dormir moins que les sept ou huit heures de sommeil recommandées chaque nuit pourrait ne pas être aussi nocif que prévu pour le cerveau de certaines personnes.

Cela fait suite à une étude publiée la semaine dernière qui suggère que la sieste pendant la journée pourrait avoir des effets positifs.

Mais la science du sommeil est encore un domaine relativement nouveau, avec beaucoup plus de recherches à faire sur la façon dont les habitudes de sommeil se recoupent avec la santé humaine, selon un éventail d’experts canadiens qui n’ont pas participé aux deux nouvelles études.

Jusqu’à présent, les preuves suggèrent que les besoins en sommeil peuvent être très différents pour différentes personnes, a déclaré le Dr Elliott Lee, spécialiste du sommeil au Royal, le centre de santé mentale d’Ottawa.

« Si vous trouvez que votre rythme de sommeil est bon pour vous, alors je pense que ça va », a-t-il déclaré à CBC News.

Le Dr Elliott Lee, spécialiste du sommeil, traite les patients souffrant de troubles du sommeil au Centre de santé mentale Royal Ottawa. (Radio-Canada)

C’est un point de vue partagé par le Dr Ram Randhawa, un psychiatre du programme des troubles du sommeil de l’Université de la Colombie-Britannique.

« Mon meilleur conseil est de ne pas s’inquiéter. … Prenez du recul par rapport à toutes ces nouvelles; arrêtez d’être si obsédé par les performances du sommeil », a-t-il déclaré à CBC News.

« Ne jugez pas votre sommeil en fonction d’une certaine mesure de ce que devrait être le sommeil parfait ou idéal. Tout le monde est différent. »

« Pas de règle unique » pour la sieste

Selon le Dr Michael Mak, spécialiste en médecine du sommeil au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, un sommeil de mauvaise qualité chronique peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale. Il a été associé à des problèmes cardiovasculaires, à l’hypertension artérielle, à l’hypercholestérolémie, à l’obésité, à la dépression et à l’anxiété.

Ce qui constitue exactement de bonnes habitudes de sommeil est encore en débat. L’intérêt croissant pour les avantages d’une sieste saine a alimenté une industrie en plein essor, offrant tout, de la technologie portable qui suit vos heures de sommeil ou vous apaise avec de douces vibrations, aux couvertures lestées et aux systèmes de refroidissement du lit.

La sieste est une chose que les médecins du sommeil déconseillent traditionnellement à leurs patients, ont déclaré les spécialistes consultés pour cette histoire. L’idée était que dormir pendant la journée contribue aux problèmes de sommeil des patients la nuit.

Mais, a déclaré Mak, « il n’y a pas de règle unique en ce qui concerne la sieste ».

UN Article du 19 juin dans la revue Sleep Health suggère un lien modeste entre un volume cérébral plus important et les personnes qui ont déclaré faire des siestes régulièrement. Le volume du cerveau d’une personne a tendance à diminuer avec l’âge, et un rétrécissement plus rapide a été associé à des problèmes de mémoire et à la démence.

L’équipe internationale à l’origine de l’étude a utilisé des informations tirées de la UK Biobank, une base de données contenant un large éventail d’informations biomédicales provenant de 500 000 volontaires.

Fait intéressant, les scientifiques n’ont trouvé aucune relation entre la sieste habituelle et le temps de réaction, la mémoire visuelle ou le volume de l’hippocampe, une partie du cerveau essentielle à la mémoire.

Mais le volume cérébral global plus important chez les dormeurs habituels « pourrait suggérer que la sieste régulière offre une certaine protection contre la neurodégénérescence en compensant le manque de sommeil », ont écrit les chercheurs.

Le neurologue Dr Brian Murray dirige un laboratoire du sommeil à l’hôpital Sunnybrook de Toronto. (Craig Chivers/Nouvelles de CBC)

Le Dr Brian Murray, chef de la neurologie à Sunnybrook Health Sciences à Toronto, a souligné que des études antérieures ont également montré que la sieste peut aider à la cognition chez les personnes qui apprennent de nouvelles choses.

« Les gens peuvent pratiquer l’apprentissage d’une nouvelle compétence toute la journée, puis ils font une sieste et ils s’améliorent beaucoup. Il y a donc quelque chose dans le sommeil qui aide à consolider et à organiser le cerveau », a-t-il déclaré.

La nouvelle recherche soulève cependant des questions importantes. Il n’a pas tenu compte de la durée de sommeil des dormeurs habituels ni de l’heure à laquelle ils le font – deux facteurs qui, selon les médecins, pourraient avoir un effet sur les résultats.

Mak a décrit les résultats comme intéressants et dignes de recherches supplémentaires, mais il met en garde contre les siestes de plus de 20 minutes à la fois. Plus longtemps peut conduire à un état de désorientation et de lenteur mentale que les scientifiques appellent l’inertie du sommeil.

« Si vous vous sentez groggy et somnolent pendant la journée, vous pouvez choisir de faire une courte sieste, puis si vous y répondez bien, cela peut être quelque chose que vous choisissez de faire à l’occasion », a déclaré Mak.

Randhawa a noté que la sieste est courante dans de nombreuses cultures à travers le monde, mais quiconque n’apprécie pas le sommeil de midi ne devrait pas se sentir obligé de changer ses routines.

« Les gens qui font la sieste font la sieste… non seulement parce qu’ils le veulent, parce que c’est une préférence ou un choix, mais aussi parce qu’ils trouvent cela relaxant, ils trouvent cela agréable, ils trouvent cela réparateur », a déclaré Randhawa.

« Si vous essayez de vous forcer à faire la sieste, cela vous mènera au lit frustré. »

Il met également en garde contre une trop grande lecture d’études comme celle-ci, affirmant que les raisons de toute corrélation entre la sieste et la santé du cerveau sont loin d’être claires.

Une étude soulève des questions sur la durée des sommeils nocturnes

La deuxième étude, publiée lundi en le Journal des neurosciences par une équipe de chercheurs européens, a examiné comment le fonctionnement du cerveau est affecté par des périodes de sommeil plus courtes la nuit.

Il s’appuie sur les données d’un certain nombre de bases de données biomédicales, y compris la UK Biobank, comparant le sommeil autodéclaré avec les IRM cérébrales et les tests cognitifs.

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui dormaient moins de six heures par nuit et ne signalaient aucune somnolence diurne ou troubles du sommeil avaient des volumes cérébraux régionaux plus importants que les personnes qui dormaient sept à huit heures, ou celles qui dormaient moins mais avaient également des problèmes de sommeil.

Dans le même temps, cependant, les tests ont montré une fonction cognitive légèrement inférieure dans tous les domaines pour les personnes qui dorment moins de six heures chaque nuit.

« Cela indique que le besoin de sommeil est individuel et que la durée du sommeil en soi est très faiblement, voire pas du tout, liée [to] la santé du cerveau, tandis que la somnolence diurne et les problèmes de sommeil peuvent montrer des associations un peu plus fortes », ont écrit les auteurs.

Selon les experts, la génétique peut affecter la durée de sommeil d’une personne chaque nuit. (Rawpixel/Shutterstock)

Lee a déclaré que ces résultats ne devraient pas être appliqués trop largement, soulignant que les résultats les plus encourageants pour les petits dormeurs ne concernaient qu’une petite fraction des échantillons inclus dans l’étude – 740 sur plus de 47 000 personnes.

Pour la grande majorité des gens, sept à neuf heures de sommeil par nuit sont toujours idéales, a-t-il déclaré.

« Tout ce qui est en dessous de six heures … assez régulièrement, sauf pour une petite minorité de personnes, peut démontrer des problèmes de fonction cognitive [and] temps de réaction, par rapport à leur ligne de base », a déclaré Lee.

Murray a déclaré que la quantité de sommeil dont une personne a besoin pour bien fonctionner peut varier considérablement d’une personne à l’autre. Dans certains cas, les gènes jouent un rôle majeur.

« Par exemple, il y a des mutations qui conduisent à un sommeil très court, de sorte que les gens peuvent se débrouiller avec pas mal d’heures de moins – peut-être quatre heures », a-t-il déclaré.

« D’autres sont de longs dormeurs, il y a donc des variations extrêmes. »

En fin de compte, cependant, Murray a déclaré que des recherches comme celle-ci mettent à nu certains défis liés à l’étude du sommeil. Les deux études récentes se sont appuyées sur des données autodéclarées sur les habitudes de sommeil, plutôt que sur des mesures objectives.

« Il est en fait impossible pour les gens de faire une introspection, de penser à quoi ressemble leur sommeil, car ils sont inconscients de cet état », a-t-il déclaré.

« Parfois, les perceptions des gens sur ce qui s’est passé sont très différentes. »