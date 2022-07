Combien d’exercice est nécessaire pour réduire le risque de décès?

Ce n’est un secret pour personne que l’activité physique est corrélée à un risque réduit de problèmes de santé. Mais une nouvelle étude publiée par l’American Heart Association suggère que les adultes qui pratiquent régulièrement des exercices modérés ou vigoureux pendant 150 à 600 minutes par semaine ont un risque de mortalité considérablement réduit.

“Notre étude fournit des preuves pour guider les individus à choisir la bonne quantité et l’intensité de l’activité physique”, a déclaré Dong Hoon Lee, chercheur associé au département de nutrition de la Harvard TH Chan School of Public Health, dans un communiqué de presse.

Les résultats, publiés dans la revue à comité de lecture Circulation, indiquent une réduction de 21 à 23 % des maladies en phase terminale chez les adultes qui font de l’exercice régulièrement, selon l’intensité de l’activité physique.

La recherche était basée sur les données de mortalité, les dossiers médicaux et les réponses au questionnaire de plus de 100 000 adultes. L’étude indique que ceux qui effectuaient le double de la gamme actuellement recommandée d’activité physique modérée ou vigoureuse chaque semaine présentaient le risque ou la mortalité à long terme le plus faible.

Mais quelle est cette gamme d’exercices recommandée?

En 2018, le département américain de la Santé et des Services sociaux a publié des recommandations pour que les adultes fassent au moins 150 à 300 minutes par semaine d’activité physique modérée. Alternativement, les directives suggéraient également aux adultes de faire de l’exercice de 75 à 150 minutes par semaine avec une intensité plus élevée. (Plus de vigueur signifie moins de temps d’exercice recommandé.)

Les directives canadiennes pour les adultes de 18 ans et plus recommandent également environ 150 minutes d’exercice modéré hebdomadaire.

Une activité modérée comprend généralement la marche, l’haltérophilie et la gymnastique suédoise, tandis qu’une activité vigoureuse s’aligne sur la course, la natation et l’exercice aérobique.

C’est une distinction importante, selon l’étude, car des recherches antérieures ont indiqué que trop d’exercices de haute intensité – comme les marathons, les triathlons et les courses cyclistes de longue distance – peuvent augmenter le risque d’événements cardiovasculaires indésirables.

Les résultats ont toutefois révélé qu’une activité physique de haute intensité ou modérée quatre fois le minimum hebdomadaire recommandé (600 minutes hebdomadaires pour un exercice modéré et 300 minutes hebdomadaires pour une activité physique de haute intensité) ne causait aucun problème de santé. Cela n’a pas non plus réduit davantage le risque de décès, ce qui suggère que les extrêmes ne conduisent pas à de meilleurs résultats pour la santé.

“Nos résultats soutiennent les directives nationales actuelles en matière d’activité physique et suggèrent en outre que les avantages maximaux peuvent être obtenus en effectuant des niveaux moyens à élevés d’activité modérée ou vigoureuse”, a déclaré Lee. “Ou une combinaison.”