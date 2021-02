Les personnes en bonne santé qui se portent volontaires pour être infectées par le SRAS-CoV-2, afin d’aider les scientifiques à mieux comprendre comment lutter contre le virus, devraient recevoir un paiement s’il est déterminé que ces études sont par ailleurs éthiques à poursuivre, suggèrent de nouvelles recherches.

Les chercheurs ont évalué l’éthique des participants payants pour participer aux soi-disant « Human Infection Challenge Studies » (HICS) et ont déclaré qu’ils n’approuvent pas nécessairement l’utilisation de HICS pour Covid-19. Mais si HICS continue, non seulement les participants devraient être payés, mais leur paiement devrait être «substantiel».

«Notre travail a été stimulé par les craintes que le paiement du SARS-CoV-2 HICS puisse nécessiter un nouveau cadre éthique, que nous avons finalement jugé infondé», a déclaré l’auteur principal Holly Fernandez Lynch de l’Université de Pennsylvanie.

« Le paiement de la participation à HICS devrait être traité comme un paiement dans d’autres études cliniques impliquant des participants en bonne santé », a ajouté Lynch. Au cours des derniers mois, il y a eu une vaste couverture médiatique et des discussions sur le premier Covid-19 HICS dans le monde qui devrait commencer au Royaume-Uni plus tard cette année.

Ce type d’étude peut être particulièrement utile pour tester les vaccins et peut accélérer le développement de nouveaux vaccins, a déclaré l’équipe. L’utilisation du HICS pour une maladie qui peut être mortelle et qui n’a actuellement pas de traitement est controversée sur le plan éthique. Une partie de cette controverse concerne la question de savoir si les participants devraient être payés pour une entreprise aussi risquée et comment le paiement pourrait affecter leur consentement, ont-ils ajouté.

Pour l’étude, publiée dans la revue American Journal of Bioethics, l’équipe de recherche a créé un cadre que les scientifiques doivent suivre afin d’évaluer de manière éthique les paiements des personnes participant au HICS. Ils ont également examiné le paiement dans des études similaires, mais ont noté la difficulté de trouver ces informations. Le cadre que l’équipe a développé est divisé en deux parties.

Le premier se concentre sur trois motifs principaux de paiement: « remboursement » (pour les dépenses personnelles), « compensation » (qui comprend le paiement du temps, de la charge, des inconvénients liés à l’isolement, etc.) et « incitation » (pour élargir la groupe d’individus disposés à envisager la participation). La deuxième partie considère une indemnisation appropriée en cas de préjudice, allant de la blessure à la mort.