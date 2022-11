Combien devrait coûter HS2 ? La carte de l’itinéraire et l’heure de Londres à Birmingham révélées – The Sun

Le projet HS2 est le plus grand projet ferroviaire d’Europe et devrait maintenant coûter presque le double du budget initial.

Après des années de planification et de débat sur HS2, les travaux sur le réseau ferroviaire à grande vitesse ont officiellement démarré le 4 septembre 2020.

La ligne ferroviaire à grande vitesse augmentera la capacité des chemins de fer britanniques Crédit : PA : Association de la presse

Qu’est-ce que HS2 ?

La ligne ferroviaire à grande vitesse augmentera la capacité des chemins de fer britanniques, réduisant considérablement les temps de trajet et offrant aux passagers un endroit où s’asseoir avec des milliers de sièges supplémentaires chaque jour.

Il s’agit du plus grand projet d’infrastructure en Europe et vise à relier les villes du nord à Londres et à l’Europe.

Les trains HS2 atteindront une vitesse maximale de 250 mph, reliant Manchester à Londres en un peu plus d’une heure et ont été qualifiés de “changeur de jeu” par les ministres car de nombreux services sont “pleins à déborder”.

Les plans ont été adoptés par le Parlement en février 2017 et les travaux sur la première phase, de Londres à Birmingham, devaient commencer fin 2019 mais ont été retardés en raison de la pandémie de coronavirus.

Un deuxième itinéraire a également été proposé via Crewe jusqu’à Manchester et les West Midlands jusqu’à Leeds.

Une fois le projet terminé, le nombre de passagers entre Londres, Birmingham, Manchester et Leeds par heure pourrait tripler pour atteindre 15 000.

Il devrait également y avoir 48 trains de banlieue et interurbains par heure entre Londres, Birmingham, Manchester et Leeds – une augmentation de 65% par rapport aux 29 actuels.

Quel est l’itinéraire ?

La première phase devrait maintenant s’ouvrir entre 2029 et 2033 et verra les trains voyager à grande vitesse entre Londres Euston et Birmingham – traversant des régions du Buckinghamshire et des Midlands.

Les trains circuleront ensuite au nord de Birmingham sur la West Coast Main Line existante.

La phase 2 est en forme de Y, et de Birmingham prend la ligne à grande vitesse vers le nord-est et le nord-ouest de l’Angleterre.

La route vers Leeds et York passera à l’est de Sheffield.

La route ouest verra les trains passer de Crewe à Manchester.

Les passagers voyageant sur les lignes principales de la côte est et de la côte ouest bénéficieront de plus de services et de sièges supplémentaires une fois le projet de train à grande vitesse HS2 terminé.

La deuxième phase à Manchester et Leeds devait s’ouvrir en 2032-33, mais cela a été repoussé à 2035-2040.

Le tracé proposé reliant le nord et le sud Crédit : hs2.org.uk

Combien devrait coûter HS2 ?

Le budget du nouveau réseau ferroviaire a presque doublé, passant de l’estimation initiale de 2015 de 56 milliards de livres sterling à 106 milliards de livres sterling, soit plus de la moitié du budget annuel total du gouvernement pour l’infrastructure et la construction pour 2018/19, qui couvrait 31 autres projets majeurs.

Cependant, Lord Tony Berkeley, qui a été vice-président de l’examen ordonné par le gouvernement du HS2, estime que les coûts totaux sont en fait beaucoup plus élevés – 136,1 milliards de livres sterling, atteignant 155,52 milliards de livres sterling lorsque l’inflation est prise en compte.

L’augmentation du budget a été causée par un mélange de problèmes de gestion, de conditions de sol délicates et d’une évaluation foncière irréaliste.

Il y a eu plusieurs retards maintenant que les travaux ont commencé, ce qui a causé beaucoup de tergiversations de la part du No10, ce qui a aggravé les problèmes sur le site.

Le budget a été augmenté à plusieurs reprises depuis sa conception, avec des fuites remontant à décembre 2016 détaillant les problèmes de surbudgétisation, précisant qu'”un écart important par rapport au prix cible restera” pour HS2 même avec les économies prévues.

Lord Berkeley, ancien vice-président de l’examen HS2, a déclaré que jusqu’à 30% du prix révisé auraient pu être économisés en utilisant des trains plus lents, comme les trains à grande vitesse de 200 mph en France et au Japon, qui n’ont pas besoin d’un tel haut- pistes techniques.

Combien a coûté HS2 jusqu’à présent ?

Selon le Guardian, à partir de septembre 2019, environ 7,5 milliards de livres sterling avaient déjà été dépensés pour le projet de travaux préparatoires à Londres et à Birmingham, qui comprenait des démolitions et l’achat de propriétés le long de la route.

Mais la hausse des coûts des projets, avec des estimations supérieures à 100 milliards de livres sterling, a retardé le projet.

Le retard comprenait une année passée à réviser les estimations de coûts et de calendrier pour la première phase.

Le National Audit Office a publié un rapport en janvier 2020 indiquant que HS2 Ltd n’avait pas pris en compte le niveau d’incertitude et de risque dans les plans.

Il a également déclaré que le gouvernement et HS2 Ltd n’avaient “pas géré de manière adéquate les risques pour l’argent des contribuables”.

Le nombre de passagers entre Londres, Birmingham, Manchester et Leeds par heure pourrait tripler à 15 000 Crédit : document

Combien de temps faut-il pour se rendre de Londres à Birmingham ?

Le ministère des Transports a déclaré que le projet réduirait les temps de trajet entre Birmingham et Londres d’une heure 21 minutes à 52 minutes.

Une fois la deuxième phase terminée, les trajets Manchester-Londres prendraient une heure sept minutes (au lieu de deux heures sept minutes) et Birmingham à Leeds 49 minutes (au lieu de deux heures).

Les trains atteindront une vitesse maximale de 250 mph.

Combien d’emplois HS2 créera-t-il ?

Depuis 2022, des travaux de construction civile sont en cours sur plus de 300 sites entre les West Midlands et Londres.

Cela signifie que la construction du nouveau chemin de fer britannique soutient désormais un nombre record de 24 800 emplois.

Le directeur général de HS2 Ltd, Mark Thurston, a déclaré : « 2022 s’annonce comme une année énorme pour HS2.

“Notre main-d’œuvre en expansion reflète l’ampleur des progrès que nous réalisons dans la livraison du nouveau chemin de fer britannique et dans le soutien de la volonté du gouvernement d’atteindre le zéro net, de niveler le pays et de mieux reconstruire après la pandémie.

“Avec les trois phases du projet en cours et deux décennies de travaux de construction encore devant nous, l’ampleur des opportunités pour les particuliers et les entreprises sur HS2 à travers le Royaume-Uni continue de croître à un rythme.”