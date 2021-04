EN 2019, NBC a renouvelé la série dramatique à succès This Is Us pour trois autres saisons.

Mais les fans sont mécontents de la lenteur des producteurs à sortir des épisodes depuis le début de la saison 5 à la fin du mois d’octobre de l’année dernière – voici un aperçu du nombre d’épisodes restants.

Getty

Milo Ventimiglia joue dans l’émission à succès[/caption]

Combien d’épisodes y a-t-il dans This Is Us saison 5?

Les producteurs ont tardé à sortir de nouveaux épisodes de This Is Us et les fans sont déçus d’apprendre qu’aucun nouvel épisode ne sera diffusé en avril.

Après avoir renouvelé la série en 2019, NBC a confirmé que la cinquième saison de l’émission comprendrait 18 épisodes.

Après avoir diffusé seulement quatre épisodes en octobre, les téléspectateurs ont dû attendre près de deux mois pour que l’émission revienne sur NBC.

Après la diffusion de deux autres épisodes, l’émission a fait une autre pause pendant un mois.

L’émission a pris une autre pause trois fois de plus, attendant des semaines avant d’autoriser la diffusion de nouveaux épisodes.

Que s’est-il passé jusqu’à présent dans This Is Us saison 5?

Jusqu’à présent, la première moitié de la saison cinq a vu les Big Three (Randall, Kate et Kevin) connaître une croissance personnelle en tant qu’individus.

Randall, joué par Sterling K. Brown, est allé à la Nouvelle-Orléans et a découvert la vérité sur sa mère, Laurel, qui était encore en vie après sa naissance, malgré que son père, William, croie qu’elle avait fait une overdose.

Kate a finalement pu affronter son ex-petit ami violent et a adopté Hailey, un frère pour elle et le bébé fils de Toby; Jack.

Getty

Les créateurs confirment que d’autres drames restent à venir dans la seconde moitié de la saison 5[/caption]

Puis Kevin et Madison (Caitlin Thompson) ont accueilli leurs jumeaux, Nicholas et Frances.

L’auteur de l’émission, Vera Herbert, a révélé que les nouveaux parents devront s’adapter à la vie avec leurs nouveau-nés et assure aux téléspectateurs qu’ils ne seront pas déçus de la seconde moitié de la saison.

«On a l’impression que nous sommes en train de remonter dans la seconde moitié de notre saison d’une manière qui, espérons-le, satisfait le public, d’après ce qu’ils ont vu jusqu’à présent», a déclaré Herbert.

Comment puis-je regarder This Is Us saison 5?

Vous pouvez diffuser l’émission à la demande sur Vidéo Amazon Prime à présent.

Vous pouvez également assister à l’émission aux États-Unis tous les mardis sur NBC à 21 h HE – avec le prochain épisode diffusé demain (16 mars 2021)

Y aura-t-il une saison 6 de This Is Us?

Les créateurs ont confirmé qu’il y aurait une sixième saison de l’émission après le renouvellement de NBC C’est nous et commandé un ramassage trois saisons en 2019.

Le réseau a également confirmé que chaque saison sera de 18 épisodes au total.