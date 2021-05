Combien d’épisodes dans le documentaire Prince Harry Oprah?

Le PRINCE HARRY est sur le point de discuter de sa santé mentale avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey dans un nouveau documentaire.

Mais combien d’épisodes de The Me You Can’t See seront diffusés? Voici tout ce que vous devez savoir.

Le prince Harry, 36 ans, joue dans un nouveau documentaire aux côtés d’Oprah Winfrey[/caption]

Combien d’épisodes y a-t-il dans le documentaire Prince Harry Oprah?

Il y a cinq épisodes du documentaire.

Tous les épisodes pourront être visionnés sur Apple TV + à partir du vendredi 21 mai.

Il n’y a pas encore de nouvelles concernant une deuxième série ou un épisode de suivi.

Harry s’est ouvert à l’animateur de l’émission de chat âgé de 67 ans[/caption]

De quoi parle The Me You Can’t See?

Harry et Oprah ont des discussions ouvertes et honnêtes sur la santé mentale, dans le but de partager les histoires des gens à travers le monde et de développer notre compréhension.

Discutant avec Oprah dans une bande-annonce du documentaire, le prince de 36 ans a déclaré: «Quels mots avez-vous entendus à propos de la santé mentale? Fou?

«Prendre cette décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse. Dans le monde d’aujourd’hui plus que jamais, c’est un signe de force.

«Les résultats de cette année [coronavirus] se fera sentir pendant des décennies, les enfants, les familles, les maris, les femmes tout le monde.

La bande-annonce comprend également des images d’archives de Harry aux funérailles de la princesse Diana et Meghan portant un t-shirt blanc avec les mots «élever le futur» sur le devant.

Et il y a une brève apparition du fils du couple, Archie, avec le documentaire montrant un clip de sa première fête d’anniversaire.

La gagnante d’un Grammy Lady Gaga, l’actrice Glenn Close et le chef Rashad Armstead figurent tous dans la série.

Discutant de son histoire dans la bande-annonce, Gaga a déclaré: «Je ne raconte pas cette histoire à partir de mon propre libre-service. J’ai vécu cela et les gens ont besoin d’aide. »

Des non-célébrités figurent également aux côtés de plusieurs athlètes, dont la boxeuse Ginny Fuchs et les stars de la NBA DeMar DeRozan et Langston Galloway.

La décision de Harry de faire le documentaire a été critiquée par des personnalités comme Piers Morgan et Rod Liddle.

Un expert royal a affirmé que le prince « essayait désespérément de se convaincre » qu’il était heureux.

Harry et Meghan, 39 ans, se sont ouverts depuis leur démission en tant que membres de la famille royale[/caption]





Comment regarder The Me You Can’t See au Royaume-Uni et aux États-Unis?

Le documentaire est une production exclusive d’Apple TV + et ne peut être visionné que sur leur plate-forme de streaming pour le moment.

Apple TV + est disponible sur l’app Apple TV (téléchargeable sur les appareils Apple), certains téléviseurs intelligents, Amazon Fire TV, les appareils Roku et sur tv.apple.com.

Le service d’abonnement coûte 4,99 £ par mois avec un essai gratuit de sept jours.

