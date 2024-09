Combien d’entre nous finiront par être diagnostiqués ?

BBC

Le nombre de personnes prenant des médicaments contre le TDAH atteint un niveau record – et le NHS ressent la pression alors qu’il tente de diagnostiquer et de traiter cette maladie. Depuis 2015, le nombre de patients en Angleterre à qui l’on prescrit des médicaments pour traiter le TDAH a presque triplé, et Recherche de la BBC suggère qu’il faudrait huit ans pour évaluer tous les adultes sur les listes d’attente. L’année dernière, le TDAH était la deuxième pathologie la plus consultée sur le site Web du NHS. L’inquiétude suscitée par cette demande croissante a incité le NHS en Angleterre à mettre en place un groupe de travail. Alors, que se passe-t-il et où cela va-t-il finir ? Le TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) devient-il plus courant ? Sommes-nous simplement mieux à même de le reconnaître ? Ou est-il surdiagnostiqué ? Il s’avère que ce n’est pas seulement vous et moi qui avons été pris par surprise – les experts aussi. Le Dr Ulrich Müller-Sedgwick, responsable du TDAH au Royal College of Psychiatrists du Royaume-Uni, déclare : « Personne n’aurait pu prévoir que la demande augmenterait de manière aussi massive au cours des 15 dernières années, et surtout au cours des trois dernières années. » Il dirige des cliniques pour adultes TDAH depuis 2007. À l’époque, dit-il, il n’y en avait que quelques-unes. Le TDAH est une maladie relativement nouvelle : cela fait seulement 16 ans que le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) l’a officiellement reconnu chez les adultes. Pour déterminer si ce trouble pourrait continuer à augmenter, le Dr Müller-Sedgwick soutient qu’il faut prendre en compte deux concepts différents : la prévalence et l’incidence. La prévalence correspond au pourcentage de personnes atteintes de TDAH. Le Dr Müller-Sedgwick prédit qu’elle restera assez stable, autour de 3 à 4 % des adultes au Royaume-Uni. L’incidence correspond au nombre de nouveaux cas, c’est-à-dire de personnes qui reçoivent un diagnostic. C’est là que nous constatons une augmentation. Il explique : « Ce qui a changé, c’est le nombre de patients que nous diagnostiquons. C’est presque comme si plus nous diagnostiquons, plus le message se répandait. »

Getty Images Les statistiques suggèrent que les enfants atteints de TDAH en Angleterre pourraient être sous-traités plutôt que surmédicamentés

Emily Simonoff, professeure de psychiatrie pour enfants et adolescents au King’s Maudsley Partnership for Children and Young People, partage ce point de vue. Selon elle, 5 à 7 % des enfants au Royaume-Uni souffrent de TDAH. « C’est assez similaire dans le monde entier, c’est constant et ce chiffre n’a pas augmenté », affirme-t-elle. Le professeur Simonoff reconnaît qu’il y a eu une « forte augmentation » du nombre de personnes se présentant pour une évaluation depuis la pandémie, mais ajoute que cela survient après des années de « sous-reconnaissance à long terme ». Elle cite des statistiques sur les médicaments contre le TDAH. Elle s’attend à ce que 3 à 4 % des enfants au Royaume-Uni aient besoin de médicaments contre le TDAH, mais en réalité, seulement 1 à 2 % d’entre eux en prennent. Elle pense que cela montre que nous sous-estimons encore l’ampleur du problème. Le professeur Simonoff explique : « Je pense que c’est un point de départ important pour nous demander : « Mon Dieu, pourquoi voyons-nous tous ces enfants maintenant ? Est-ce que nous sur-identifions le TDAH ? » Nous avons sous-diagnostiqué ou sous-reconnu le TDAH au Royaume-Uni pendant de très nombreuses années. » En d’autres termes, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de personnes soient diagnostiquées avec un TDAH maintenant, car les services rattrapent leur retard.

La «bosse»

Thea Stein est directrice générale du groupe de réflexion sur la santé Nuffield Trust. Elle a sa propre description de la récente augmentation de la demande : « la bosse ». Elle déclare : « Le diagnostic ou le désir d’être diagnostiqué a augmenté en raison des connaissances et de la visibilité – [it’s as] C’est aussi simple que ça. Selon Stein, la tâche la plus immédiate consiste à surmonter la difficulté et à évaluer l’énorme retard accumulé dans les listes d’attente pour les soins aux personnes atteintes de TDAH. Ensuite, à plus long terme, elle pense que la société parviendra à mieux détecter le TDAH plus tôt chez les enfants. Elle espère que cela signifiera qu’ils bénéficieront d’un meilleur soutien dès leur plus jeune âge et que les services pour adultes seront moins sollicités. Elle déclare : « Je suis vraiment optimiste quant au fait que nous sortirons de cette période difficile et que notre société sera dans une situation bien meilleure. Ce qui me laisse perplexe, c’est que ce ne soit qu’une solution miracle. » Le TDAH est peut-être un nouveau concept, mais les personnes qui ont du mal à se concentrer sont un vieux problème. En 1798, le médecin écossais Sir Alexander Crichton a écrit sur une « maladie de l’attention » accompagnée d’un « degré anormal d’agitation mentale ». Il a expliqué : « Lorsque les gens sont affectés de cette manière… ils disent qu’ils ont des accès de nervosité. » Le TDAH va au-delà des problèmes de concentration ou d’hyperactivité. Les personnes qui en souffrent peuvent avoir du mal à réguler leurs émotions et leurs impulsions. Il a été associé à la toxicomanie et aux difficultés financières, ainsi qu’à des taux de criminalité plus élevés et même à des accidents de voiture. Tous les experts avec qui je discute sont d’accord sur un point : il est préférable qu’une personne atteinte de TDAH soit diagnostiquée et traitée le plus tôt possible. Le Dr Müller-Sedgwick affirme qu’il existe un « risque de résultats vraiment négatifs ». Mais il s’illumine lorsqu’il décrit comment le diagnostic et le traitement peuvent transformer des vies. Il déclare : « J’ai vu de nombreux patients aller mieux, reprendre le travail ou les études. J’ai vu des parents qui étaient confrontés à des procédures judiciaires familiales et qui ont pu devenir de meilleurs parents. « C’est pour cela que nous travaillons dans ce domaine, c’est un domaine de la santé mentale vraiment gratifiant. »

Des avancées dans le traitement

Actuellement, le traitement du TDAH repose sur les médicaments et la thérapie, mais d’autres options se profilent à l’horizon. Un patch que les enfants atteints de TDAH portent sur leur front pendant leur sommeil – relié à un appareil qui envoie des impulsions stimulantes dans le cerveau – est en vente aux États-Unis. Il n’est pas prescrit au Royaume-Uni, mais des chercheurs ici et aux États-Unis travaillent sur des essais cliniques pour l’étudier. La professeure Katya Rubia est professeure de neurosciences cognitives au King’s College de Londres. Comme elle le dit, « Mon travail au cours des 30 dernières années consiste essentiellement à imager le TDAH, à comprendre ce qui est différent dans le cerveau. [of people with ADHD].”

Elle explique que certaines parties du cerveau des personnes atteintes de TDAH, notamment le lobe frontal, sont légèrement plus petites et également moins actives. Le professeur Rubia tente de stimuler ces zones du cerveau et travaille sur une étude portant sur le nerf trijumeau, qui va directement au tronc cérébral et peut augmenter l’activité du lobe frontal. « Tout cela est très nouveau. Si nous trouvons un effet, nous aurons un nouveau traitement », explique-t-elle. Même si cela reste à prouver, elle ajoute : « Si tout se passe bien, le médicament pourrait être commercialisé d’ici deux ans. » On espère donc que dans un avenir pas trop lointain, il y aura davantage de moyens de traiter le TDAH sans médicaments. En attendant, le défi consiste à surmonter cette « étape » de la vie des personnes en attente d’une évaluation, tout en espérant que, avec le temps, l’augmentation du nombre de diagnostics devrait diminuer. Consultez la ligne d’action de la BBC pour obtenir de l’aide sur les problèmes liés au TDAH Lisez les conseils du NHS sur le TDAH Image du haut : Getty Images