RADIODIFFUSEUR Richard Engel couvre une variété de titres internationaux tout en faisant des reportages pour NBC.

Richard a attiré un large public après ses années de reportage à la télévision, mais le public est curieux d’en savoir plus sur sa vie de père loin des caméras.

Richard Engel est l’hôte de l’émission On Assignment With Richard Engel de MSNBC

Combien d’enfants Richard Engel a-t-il ?

Le 29 mai 2015, Richard Engel et Mary Forrest se sont mariés.

La cérémonie civile de Richard et Mary a eu lieu à New York.

Des mois plus tard, le 29 septembre, le journaliste de NBC s’est rendu sur Twitter pour annoncer la naissance du premier enfant du couple – un fils nommé Henry.

Le correspondant a tweeté : “On ne pourrait pas être plus heureux d’accueillir notre petit garçon. Maman et bébé vont bien tous les deux. Tellement excités pour son aventure et la nôtre.”

Le 19 août 2019, l’animateur à l’antenne a révélé à The Today Show que lui et Mary avaient accueilli un deuxième enfant ensemble.

Concernant le deuxième fils du couple, Theodore, il a déclaré à Today : “Mary et moi sommes ravis de présenter notre nouveau fils Theodore (Theo).

“Il est en bonne santé, heureux (à moins que vous ne déballiez son emmaillotage) et assoiffé.”

Richard a en outre partagé: “Nous ne pourrions pas être plus amoureux. Et maintenant, Henry est aussi un grand frère.”

“C’est le premier chapitre de Theo et un nouveau pour notre famille. Nous sommes excités, nerveux et reconnaissants.”

Qu’est-il arrivé au premier fils de Richard, Henry ?

En 2017, Richard et Mary ont appris que leur premier fils, Henry, avait des retards de développement à cause du syndrome de Rett.

Le syndrome de Rett est une maladie génétique rare sans remède connu qui empêche Henry de se développer à long terme.

Le 30 janvier 2018, le diffuseur et sa femme se sont arrêtés aujourd’hui et ont divulgué les détails de la bataille de sa famille avec le diagnostic d’Henry.

Richard a deux fils avec Mary Forrest, leur défunt fils aîné Henry a succombé à des complications de santé du syndrome de Rett

Lors de la rencontre du couple avec Hoda Kotb et Savannah Guthrie, Richard a déclaré: “C’était le pire jour de ma vie.”

“J’ai appelé le médecin et il a dit : ‘Nous avons trouvé quelque chose. C’est très, très grave. C’est à vie, ça ne se soigne pas.'”

L’animateur télé a ajouté : « J’étais en état de choc. Je suis remonté dans ce convoi, tremblant.

“Malheureusement, plus nous en apprenions, plus les nouvelles empiraient.”

Le 30 mai 2022, Richard a partagé une mise à jour avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, il a posté une vidéo de ses deux fils et a sous-titré le clip: “Pour tous ceux qui suivent l’histoire d’Henry, malheureusement, il a empiré.

“Son état a progressé et il a développé une dystonie : tremblements/raideur incontrôlés.”

Il a également tweeté: “Il a été à l’hôpital pendant 6 semaines, mais il est maintenant à la maison et reçoit l’amour de son frère Theo.

“Merci à tous pour tous les gentils messages, de la part d’Henry, notre beau monsieur.”

Le jeudi 18 août, Richard a partagé la nouvelle de la mort d’Henry avec ses partisans.

L’ancre a tweeté: “Notre fils bien-aimé Henry est décédé.

“Il avait les yeux bleus les plus doux, un sourire facile et un rire contagieux.

“Nous l’avons toujours entouré d’amour et il nous l’a rendu, et bien plus encore. Mary et Richard.”