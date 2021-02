Les enfants du leader des droits civiques de SLAIN, Malcolm X, demandent justice pour l’assassinat de leur père emblématique.

Deux de ses enfants sont nés sept mois après sa Assassinat de 1965, tandis que d’autres membres de la famille ont été témoins de son meurtre brutal à Harlem.

Combien d’enfants Malcolm X avait-il?

Malcolm X a eu six enfants avec sa femme Betty Shabazz – toutes filles.

La famille du puissant orateur reçoit une attention renouvelée à la suite d’un lettre de mort d’un policier – qui, selon eux, montre le NYPD et FBI conspiré dans son meurtre.

Les filles de Malcolm sont: Qubilah Shabazz, Attallah Shabazz, Gamilah Lumumba Shabazz, Ilyasah Shabazz, Malaak Shabazz et Malikah Shabazz.

Qubilah Shabazz

Qubilah Shabazz, 60 ans, a été témoin de l’assassinat horrible de son père alors qu’elle était jeune fille.

Elle n’avait que quatre ans lorsqu’elle et trois de ses sœurs ont accompagné leur mère enceinte le 21 février 1965 à la salle de bal Audubon à Harlem pour entendre Malcolm X parler.

Alors qu’ils le regardaient du public, il a été tué lorsque trois hommes armés l’ont précipité sur scène, lui tirant 15 fois à bout portant.

L’homme de 39 ans a été déclaré mort à son arrivée au Columbia Presbyterian Hospital de New York.

En 1995, Qubilah, la deuxième fille aînée de Malcolm X et de Betty Shabazz, a été inculpée dans un prétendu complot visant à assassiner le chef de Nation of Islam Louis Farrakhan, le rival de son père assassiné.

Sa famille a insisté sur le fait qu’elle avait été encadrée, car elle était « très calme, presque docile », selon ses proches.

Il est apparu que le FBI avait accepté de payer 45 000 $ à un informateur après avoir accepté d’enregistrer des conversations avec la fille de Malcolm X.

Sa mère avait publiquement accusé Farrakhan d’être impliqué dans le meurtre de son mari – mais il avait émis des démentis répétés.

L’équipe de défense de Qubilah avait déclaré que la femme vulnérable avait été attirée dans le complot.

Des mois après son arrestation, elle a évité un procès et une éventuelle peine de prison en acceptant d ‘«accepter la responsabilité» de son implication dans le complot sommaire, a déclaré le New York Times.

Les procureurs fédéraux du Minnesota ont déposé des accusations de meurtre contre rémunération contre Qubilah en échange de son accord pour terminer un programme psychiatrique et de dépendance aux drogues de deux ans et pour cesser de prétendre que le gouvernement l’a piégée, a écrit Los Angeles Times en 1995.

Mais, il y a eu une autre tragédie dans sa vie lorsque son fils Malcolm Shabazz, qui a été nommé en l’honneur de son célèbre grand-père, a été impliqué dans un incendie qui a entraîné la mort de sa grand-mère Betty Shabazz.

Il avait 12 ans à l’époque.

Betty, alors âgée de 61 ans, a subi une série de chirurgies de remplacement de la peau alors qu’elle combattait des brûlures sur plus de 80% de son corps avant de succomber à ses graves blessures en 1997.

Il a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable et d’incendie criminel et est allé en détention pour mineurs.

Le fils de Qubilah est décédé à Mexico après avoir été battu en mai 2013.

Attallah Shabazz

La fille aînée de Malcolm X, Attalah Shabazz, était une écolière en 1965 lorsqu’elle a été témoin de la mort de son père

«Je regardais tout ce qui se passait», dit-elle.

Elle se souvient de son père comme de «l’une de ces personnes que vous attendez toute la journée pour partager ce quelque chose de spécial».

Attalah a également déclaré précédemment: «Malcolm Shabazz est un homme à part entière, pas des extraits de périodes de sa vie.

«Je ne dirais jamais que mon père voudrait que les révolutions d’aujourd’hui soient violentes.»

Attallah a été saluée pour ses discours et son implication dans les arts.

Aujourd’hui âgé de 62 ans, le producteur, écrivain et diplomate s’est exprimé aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Elle est ambassadrice itinérante au Belize depuis 2002.

Attallah travaille également avec les jeunes de Louisville.

Gamilah Lumumba Shabazz

Gamilah est née en 1964, l’année avant la mort de son père, écrit Lourd.

Elle a aidé ses sœurs à créer une ligne de vêtements en utilisant l’image de leur père.

Les filles de Malcolm X ont lancé une ligne de vêtements, Malcolm X héritage, qui comprend des pulls molletonnés, des chapeaux et des T-shirts.

Ils avaient des slogans comme « Par tous les moyens nécessaires » et « Un homme qui ne défend rien ne tombera pour rien. »

Ilyasah Shabazz

D’après elle site Internet, Le professeur Ilyasah Shabazz promeut l’enseignement supérieur pour les jeunes à risque et le dialogue interconfessionnel pour construire des ponts entre les cultures pour les jeunes leaders du monde.

Elle participe également à des délégations humanitaires internationales.

Ilyasah était membre de la délégation américaine qui a accompagné le président Bill Clinton en Afrique du Sud pour commémorer l’élection du président Nelson Mandela et les initiatives d’éducation et de développement économique.

Elle a également été membre de la délégation de leadership interconfessionnel des États-Unis au Mali, en Afrique de l’Ouest avec Malaria No More.

Comme ses sœurs, elle est fière de perpétuer l’héritage de son père tout en plaidant pour les jeunes et «l’autonomisation des femmes et des filles».

Ilyasah a continué à parler du meurtre de son père, sur les réseaux sociaux et dans la presse.

Par exemple, le 21 février 2021, elle a tweeté: « Bien qu’il ait suivi chacun de ses mouvements, un informateur du FBI l’a appelé, » un homme de haute moralité qui ne fume ni ne boit « .

« Il a dit la vérité au pouvoir, et nous savons que la vérité est intemporelle. Repose en paix, papa 21/02/1965. »

Ilyasah Shabazz a déclaré aux journalistes qu’elle avait toujours vécu dans l’incertitude quant aux circonstances de la mort de son père.

Elle a rejoint ses sœurs lors d’une récente conférence de presse pour parler de nouvelles preuves – une lettre sur le lit de mort d’un policier – qui, selon elles, montre le NYPD et FBI conspiré dans son meurtre.

«Toute preuve permettant de mieux comprendre la vérité derrière cette terrible tragédie doit faire l’objet d’une enquête approfondie», a-t-elle déclaré le 20 février 2021.

Malaak Shabazz

Malaak Shabazz, 56 ans, est un militant des droits humains.

Elle et sa sœur jumelle, Malikah, sont nées des mois après l’assassinat de son père.

«Mon père portait sa religion dans sa poche arrière. Il n’a poussé cela à personne.

«Il était très musulman, mais il était également noir. [In the United States], ça voulait dire quelque chose, « dit-elle France 24 en 2015, invitée en France pour parler de l’héritage de son père.

Elle a ajouté: « » Franchement, je ne pense pas que les choses seraient si mauvaises s’il était encore en vie. C’était sa passion de s’assurer que l’injustice soit entendue. «

Malikah Shabazz

Malikah Shabazz est la jumelle de Malaak – Betty Shabazz leur a donné naissance des mois après avoir été témoin du meurtre choquant de son mari à New York.

En 2011, la plus jeune fille du leader des droits civiques assassiné Malcolm X a été accusée de fraude et de vol d’identité.

Elle a été accusée d’avoir volé 55 000 $ et l’identité de Khaula Bakrof, la veuve de l’ami et garde du corps de son père – qui était avec Malcolm X lorsqu’il a été assassiné à Harlem.

Après avoir plaidé coupable en 2011 d’avoir volé l’identité de la femme de 70 ans, elle a été condamnée à cinq ans de probation.

Elle a été condamnée à rembourser le montant total volé dans le cadre de l’accord conclu à la Cour suprême du Queens, New York.

Malikah, alors âgée de 46 ans, aurait également eu à ce moment-là des disputes avec ses sœurs au sujet du domaine de leur mère, Betty, décédée en 1997 dans un incendie allumé par l’un de ses petits-fils, a déclaré Reuters.

En 2017, Malikah Shabazz, alors âgée de 51 ans, de Berlin, New Hampshire, et sa fille Bettih Shabazz, alors âgée de 19 ans, de Stark, New Hampshire, ont été accusées d’avoir volé un camion de location.

Les flics ont également trouvé sept chiens pit-bull dans ce qui a été décrit par la police de l’État du Vermont comme des conditions inhumaines, a rapporté l’Associated Press.

La zone de chargement fermée du camion contenait des chiens enfermés dans des caisses et couverts de leurs propres déchets, selon les documents de chargement.

Un chien avait des blessures au visage, au cou et aux yeux qui nécessitaient des soins d’urgence, a ajouté le rapport.

Ils ont été libérés sous caution.