Combien d’enfants l’homme politique russe Vladimir Poutine a-t-il ?

VLADIMIR POUTINE a fort à faire en ce moment avec la crise russo-ukrainienne.

Malgré cela, cela ne signifie pas qu’il n’a pas non plus de famille à surveiller, en fait, il a deux filles, et peut-être une secrète.

Combien d’enfants a Vladimir Poutine ?

Vladimir Poutine a deux filles, Mariya et Yekaterina.

Au cours de sa longue carrière politique, Poutine a toujours gardé ses enfants à l’écart des projecteurs, ne permettant jamais qu’ils soient vus et parlant même rarement d’eux.

Mariya Vladimirovna Poutine

Mariya – maintenant connue sous le nom de Maria Vorontsova – est née le 28 avril 1985 de Poutine et de son ex-femme Lyudmila.

Elle est endocrinologue et fait carrière dans la recherche médicale.

Elle est experte en nanisme, selon les rapports.

On pense qu’elle est mariée à un homme d’affaires néerlandais, Jorrit Faassen, avec qui elle a une famille, faisant de Poutine un grand-père.

En juin 2020, des photos inédites des filles de Poutine à l’adolescence ont émergé de la collection privée d’un ami éloigné.

Ils ont été libérés dans le cadre d’une action en justice de 15 millions de dollars intentée contre l’État russe par l’ancien confident de Poutine, Sergueï Pougatchev.





Ekaterina Tikhonova

Yekaterina Tikhonova travaille sur une initiative d’intelligence artificielle[/caption]

Yekaterina – née le 31 août 1986 – connue sous le nom de famille de sa grand-mère maternelle, Tikhonova, est passée du statut de danseuse “rock’n’roll” à la tête d’une nouvelle initiative majeure d’intelligence artificielle russe.

Elle était autrefois mariée au plus jeune milliardaire russe, Kirill Shamalov, mais est maintenant divorcée.

Connue sous le nom de Katerina, elle a obtenu un doctorat de l’Université d’État de Moscou après avoir terminé une étude sur l’aide aux cosmonautes et aux pilotes pour s’orienter dans des conditions difficiles.

Vladimir Poutine a-t-il plus d’enfants ?

Poutine aurait une troisième “fille secrète”.

Le dirigeant russe nie fermement ces allégations.

Sa troisième fille présumée issue d’une prétendue relation extra-conjugale, Luiza Rozova, 18 ans, créatrice de mode et DJ, faisait sensation sur Instagram et a une ressemblance frappante avec Poutine.

Poutine n’a pas parlé de Rozova, également connue sous le nom d’Elizaveta Krivonogikh, née de Svetlana Krivonogikh, 45 ans, prétendument l’ex-amante de Poutine.

Depuis qu’elle a été “dénoncée” par les médias d’opposition en 2021, l’étudiante Luiza est devenue une star des réseaux sociaux avec près de 100 000 abonnés avec sa propre ligne de mode.

Elle est également demandée en tant que DJ.

Luiza a admis au GQ russe qu’elle ressemblait “probablement” à un jeune Poutine, mais n’a pas confirmé la relation.

La relation de Poutine avec Svetlana aurait pris fin à peu près au moment où il a eu pour la première fois une relation amoureuse avec la gymnaste médaillée d’or olympique Alina Kabaeva, 38 ans, à la tête d’une grande entreprise de médias pro-Kremlin.

Lorsque l’histoire a éclaté à l’origine, le porte-parole de Poutine a déclaré que les allégations d’amour d’enfant n’étaient “pas très convaincantes” et “de facto infondées”.

Vladimir Poutine attend-il d’autres enfants ?

Des rumeurs selon lesquelles il aurait déjà deux fils secrets d’Alina avaient déjà circulé.

On raconte que son premier fils est né en Suisse en 2015 et que l’autre est né en Russie en 2019.

En mai 2022, d’autres rumeurs ont augmenté selon lesquelles Alina était à nouveau enceinte, mais on ne sait pas qui serait le père.

Il n’y a pas de rapports concrets indiquant si Vladimir attend vraiment un enfant ou non.

L’ex-gymnaste a fait une apparition le 12 juin, lorsqu’elle s’est envolée pour Saint-Pétersbourg pour assister à un sommet organisé par Poutine lui-même.