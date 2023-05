Combien d’enfants le rappeur a, leurs âges et leurs mères – Hollywood Life

Fetty Wap est un rappeur, surtout connu pour ses tubes « Trap Queen » et « My Way ».

Il a engendré six enfants avec cinq femmes différentes.

Sa fille Lauren est décédée à l’âge de 4 ans en août 2021.

Fetty Wap a été condamnée à six ans de prison pour trafic de drogue.

Rappeur « Trap Queen » Fetty Wap, 31 ans, a été condamné à six ans de prison pour trafic de drogue le mercredi 24 mai 2023, par Le New York Times. La peine du rappeur est intervenue des mois après avoir plaidé coupable lors de son procès en août. Sa peine est d’un an de plus que le minimum. Le rappeur « My Way », dont le vrai nom est Willie Junior Maxwell II a eu six enfants dans sa vie avec cinq femmes différentes. Sa fille Lauren est décédé tragiquement à l’âge de quatre ans en août 2021.

Même s’il semble qu’il ait un lien fort avec tous ses enfants, le rappeur a également eu sa juste part de drame de bébé maman tout au long de sa carrière. Fetty était avec le modèle Alexis Sky en 2018, et les deux ont même été fiancés pendant un certain temps. Alexis a accouché d’une petite fille, Alaïa, trois mois prématurément en janvier 2018. Même si le rappeur était ravi d’accueillir une autre fille avec le mannequin, il a été révélé plus tard qu’il n’était pas le père biologique d’Alaiya.

Même s’il n’est peut-être pas son père biologique, Fetty a déclaré qu’il voulait toujours être une figure importante pour la petite fille et qu’il « l’aimerait toujours ». « J’étais là quand elle est née. J’étais là pour ses rendez-vous chez le médecin. Moi et sa mère nous sommes disputés mais ça n’a rien à voir avec le bébé. Quand je sens que je veux être là, je vais être là. Je vais aider, mais tant que je vais au-delà de mes limites… non. Si c’était biologique avec moi, alors ce serait différent », a-t-il déclaré lors d’une session Instagram Live de septembre 2019, selon Nous hebdomadaire. Apprenez-en plus sur les six enfants des musiciens et leurs mères.

Aydin

Le fils aîné de Fetty est Aydine, 12. Le rappeur avait le petit garçon avec Ariel Reese, qui est originaire du New Jersey, selon VH1. Aydin est née en mai 2011, avant que Fetty n’ait un succès grand public avec sa carrière musicale lorsque « Trap Queen » a chuté en 2014. Il semble que Fetty et Ariel aient une solide relation de coparentalité l’une avec l’autre, et elle a déliré à son sujet dans un 2018 Publication Instagram. « Le père d’Aydin fera toujours ce qu’il veut pour lui, quoi qu’il arrive, et Faible [her current partner] sera toujours là pour Aydin. La coparentalité n’est pas toujours facile, mais quand on met tout de côté pour ses enfants, c’est merveilleux de voir tout le monde travailler ensemble pour eux », écrit-elle.

Zaviera

Le rappeur avait sa fille aînée et son deuxième enfant Zaviera, 8, avec Lezhae Zeona, qui est aussi la mère de son plus jeune enfant. La petite fille est née en mars 2015. Fetty lui a adorablement donné le surnom de « Za Money », et il l’appelle régulièrement dans ses publications Instagram. Bien que son nom de naissance soit Zaviera, il semble qu’elle s’appelle aussi parfois « Eliza », alors que Fetty a partagé une photo de la petite fille sur Instagram le 18 juin 2021 lors de sa remise des diplômes de maternelle, brandissant un diplôme qui portait son nom répertorié comme tel.

La mère de Zaviera a également fait l’éloge de la petite fille dans une publication Instagram de mai 2018. « Elle m’époustoufle à chaque occasion qu’elle a avec son intelligence. Elle est si belle, bien élevée, correcte, heureuse, ouverte d’esprit, franche, polie, gentille, aimante, attentionnée, la liste est longue. Tu grandis pour devenir tout ce que je pourrais demander à une fille », écrivait-elle à l’époque.

Kharí

Le troisième enfant de Fetty était Khari Barbie, qu’il a eu avec le mannequin et la star de télé-réalité Masika Kalysha de VH1 Amour et hip-hop : Hollywood. La fillette de sept ans est née en mars 2016 et la mère de la petite fille l’aide à gérer un compte Instagram pour elle. Même à un très jeune âge, Khari a déjà un fort esprit d’entreprise, où elle possède déjà sa propre ligne de cosmétiques (Khari Barbie Beauty). Même si la petite est peut-être en passe de devenir une force majeure dans les industries de la beauté et de la mode, elle n’est encore qu’une petite enfant à la fin de la journée. Sa bio Instagram note certaines de ses activités préférées. « J’adore jouer et je déteste les siestes », dit la biographie.

Aman

Peu de temps après la naissance de Khari, Elainna Parker a donné naissance au quatrième enfant du rappeur Amani, 7 ansen avril 2016. Même si Fetty publie régulièrement des photos de ses autres enfants, il semble que sa relation avec Elaynna et Amani soit restée la plupart du temps privée.

Lauren

La plus jeune fille de Fetty Lauren est née en 2017 de sa mère Miami turquoise. Turquoise a partagé le dimanche 1er août que l’enfant de quatre ans était décédé tragiquement. Elle a écrit un message sincère pour annoncer le décès de son enfant et a appelé les gens à la garder dans leurs pensées. « Voici mon incroyable, belle, drôle, vibrante, aimante, talentueuse, intelligente et têtue princesse sirène Verseau », a-t-elle écrit. « Si vous voyez ce message défiler avec son commentaire ou dites-vous simplement » je t’aime LAUREN « parce qu’ils disent que les âmes peuvent sentir votre amour #rip. »

Turquoise a profité de ses histoires Instagram pour remercier tout le monde pour l’effusion de soutien qu’elle a reçue. Elle a également noté que bien qu’elle et Fetty aient eu une course difficile, il a finalement intensifié «financièrement et émotionnellement» pour Lauren. « Lauren aimait son papa et il l’aimait. Elle l’a fait rire avec sa personnalité folle et drôle, et elle aimait être le centre de l’attention, et il aimait être son public », a-t-elle écrit dans une histoire.

Zy

Après le drame baby mama avec Alexis, Lezhae a donné naissance à son deuxième enfant avec Fetty, Zy, 5, en 2018. Le rappeur a annoncé qu’il avait le petit garçon en route, peu de temps après qu’Alexis ait eu Alaiya. Lezhae a partagé de nombreuses photos adorables avec la fillette de trois ans posant avec sa fille et des photos d’elle-même avec les deux enfants.

Peu de temps après sa naissance, Lezhae a jailli sur le petit garçon et lui a offert des compliments similaires à ceux qu’elle a faits pour sa fille. « Zy est si heureux, précieux et beau. Je suis certaine qu’il deviendra tout ce que je pourrais demander à un fils », a-t-elle écrit dans la publication Instagram de mai 2018. Sur la photo, elle tenait un nouveau-né Zy, alors qu’elle portait une belle robe noire. Sur la deuxième photo, elle a également tendu la main vers Zaviera, car elle avait Zy dans ses bras.

