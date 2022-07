Combien d’enfants le président Donald Trump a-t-il ? Barron, Ivanka, Tiffany, Eric et Donald Jr

L’ANCIEN président Donald Trump et sa troisième épouse, Melania, ont agi en tant que chef de famille pour une grande couvée au fil des ans.

Le 14 juillet 2022, la première épouse de Trump, Ivana, serait décédée à son domicile de New York à l’âge de 73 ans.

Donald et Melania Trump avec quatre de ses cinq enfants Crédit : Getty – Contributeur

Combien d’enfants a Donald Trump ?

Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr prend la parole lors de la Convention nationale républicaine de 2020 Crédit : EPA

L’aîné des enfants de Trump, Donald Jr, 44 ans, est promoteur immobilier et vice-président exécutif de la Trump Organization.

Comme son père, il a étudié l’économie à l’Université de Pennsylvanie – racontant au New York Magazine qu’il avait acquis la réputation de trop boire pendant ses années universitaires, ce qui l’a amené à abandonner l’alcool.

En plus de travailler pour l’organisation de son père, il est également apparu dans de nombreux épisodes de l’émission télévisée de son père, The Apprentice.

Donald Jr a épousé le mannequin, Vanessa Hayden, en 2005, et comme Donald Sr est maintenant père de cinq enfants – Kai, Chloé, Donald III, Tristan et Spencer.

Lui et Vanessa ont demandé le divorce en 2018.

Ivanka Trump

Ivanka Trump prend la parole lors d’un briefing sur l’initiative pour le développement et la prospérité des femmes dans le monde en août 2020 Crédit : AP : Associated Press

Ivanka, 40 ans, est une femme d’affaires et ancienne mannequin.

Elle est diplômée de l’Université de Pennsylvanie en 2004 avec un diplôme en économie.

Elle s’est essayée au mannequinat – en marchant sur les podiums de la mode pour de grands noms tels que Versace – et a été vice-présidente exécutive du développement et des acquisitions à la Trump Organization.

Ivanka a également ses propres lignes de bijoux et de mode – et Trump a souvent qualifié sa fille aînée de «préférée», certains suggérant même qu’elle pourrait avoir une influence de la Première Dame sur son père à la Maison Blanche.

La mère de trois enfants est mariée à Jared Kushner, un promoteur immobilier – et elle s’est convertie au judaïsme, la religion de son mari.

Le couple est parent d’Arabella, Joseph et Theodore.

Éric Trump

Eric Trump prend la parole lors du RNC 2020 Crédit: Splash Nouvelles

Le plus jeune enfant de Trump avec sa première épouse, Ivana, Eric, 38 ans, a rejoint l’organisation Trump en 2006.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Georgetown à Washington, DC, Eric a assumé la responsabilité de développer le portefeuille immobilier de l’entreprise de son père.

Il a également créé la Fondation Eric Trump en 2006 – une organisation dont le but est de collecter des fonds pour les enfants en phase terminale.

Cependant, la fondation a été en proie à la controverse après que les dossiers fiscaux ont montré que des sommes importantes de fonds collectés ont été consacrées aux coûts d’organisation d’événements de collecte de fonds sur les sites de golf de la Trump Organization.

Eric Trump a également été critiqué aux côtés de son frère aîné par des militants des droits des animaux pour la chasse au trophée.

Il a également été critiqué après avoir tweeté illégalement une photo de son bulletin de vote, montrant son vote pour son père.

Eric a épousé Lara Yunaska, une productrice de télévision, en 2014.

Tiffany Atout

Tiffany Atout Crédit : EPA

Tiffany, 28 ans, est le seul enfant de Trump avec sa deuxième épouse, Marla Maples.

Elle porte le nom du détaillant de bijoux Tiffany & Company et a été élevée par sa mère à Los Angeles dès l’âge de cinq ans – ne passant apparemment que deux semaines par an avec la célèbre famille paternelle.

Après s’être essayée à la célébrité pop – en sortant un célibataire de 17 ans – Tiffany a suivi la tradition familiale et s’est inscrite à l’Université de Pennsylvanie, étudiant la sociologie et le droit.

Elle a également été stagiaire au magazine Vogue et, comme sa sœur, Ivanka s’est plongée dans le mannequinat – posant pour Andrew Warren lors de la Fashion Week de New York cette année.

Elle est diplômée de la Georgetown University Law en 2020.

Baron Trump

Barron et son père en 2020 Crédit : AP : Associated Press

Le plus jeune enfant de Trump, Barron, 16 ans, est son seul enfant avec sa femme actuelle et Melania Trump.

Né en 2006 – un an après les noces de ses parents en 2005 – il est plus proche en âge de ses huit nièces et neveux que de ses frères et sœurs.

“C’est un garçon très intelligent, très spécial et intelligent. Il est indépendant et opiniâtre et sait exactement ce qu’il veut. Parfois je l’appelle le petit Donald. Il est un mélange de nous en apparence, mais sa personnalité est la raison pour laquelle je l’appelle “Little Donald””, a déclaré Melania à Parenting.com.

Le plus jeune Trump est devenu une sensation virale après avoir semblé commencer à s’endormir lors du discours de victoire de son père en novembre 2016 après la défaite d’Hillary Clinton à l’élection présidentielle.