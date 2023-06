Combien d’enfants l’acteur a-t-il et leurs mères ?

Voir la galerie





Crédit d’image : Steve Cohn/Invision/AP/Shutterstock

Clint Eastwood est un acteur, réalisateur et producteur bien-aimé, qui a remporté quatre Oscars.

Tout au long de sa vie, il a engendré huit enfants avec six femmes différentes.

Il est également grand-père de cinq petits-enfants.

Clint Eastwood a eu une carrière assez prolifique, depuis ses débuts dans les années 1950. L’acteur de 93 ans a plus de 70 crédits à son actif tout au long de sa carrière de plus de 65 ans. La mule star a également montré certains de ses autres talents derrière la caméra. Il a remporté des Oscars pour avoir réalisé des longs métrages comme celui de 2004 Bébé à un million de dollars et 1992 non pardonné. L’acteur a fêté son 93e anniversaire le 31 mai 2023 et il avait une famille assez nombreuse pour lui envoyer ses vœux d’anniversaire.

Alors qu’il est dans l’industrie du cinéma depuis des décennies, le Maillot Garçons Le réalisateur a également engendré huit enfants avec six femmes différentes, et il est également grand-père de cinq petits-enfants. Clint a engendré des enfants d’âges différents, allant de 69 à 26 ans. Certains des enfants de Clint sont nés plus tard dans sa vie, et quelques autres acteurs plus âgés ont également engendré des enfants dans leurs dernières années, comme Al Pacino qui devrait être papa pour la quatrième fois, et Robert de niro, qui vient d’accueillir son septième enfant. En savoir plus sur tous les enfants de Clint ici.

Laurie Murray

La fille aînée de Clint Laurie Murray, 69 ans, est né en 1954 alors que l’acteur était fiancé à sa première femme Maggie Johnson, 92. Laurie a découvert que le lauréat de l’Oscar était son père biologique, lorsqu’elle a obtenu des papiers datant de sa naissance. Clint ne savait pas que sa mère était enceinte et après la naissance de Laurie, elle a été donnée en adoption. Depuis qu’il a découvert qu’ils étaient père et fille, Laurie a accompagné Clint aux Oscars 2004, avec la mère de l’acteur Ruth Bois.

Kimber Eastwood

La deuxième fille de Clint Kimber, 58 ans, venait d’une autre liaison avec une cascadeuse Roxanne Tunis, 93, en juin 1964, alors que l’acteur était encore marié à Maggie. Kimber a suivi son père dans l’industrie cinématographique, bien qu’elle soit principalement restée derrière la caméra. Elle a été productrice de films comme Domination, Ravissementet la prochaine mini-série Journal d’un fou, selon IMDb. Bien qu’elle ait été productrice (et à de rares occasions, actrice) pour certains projets, elle a principalement travaillé dans le département de maquillage pour diverses productions. Alors qu’elle a travaillé sur des jeux télévisés comme Roue de la Fortune ou des séries de télé-réalité comme Chien le chasseur de primeselle a également collaboré avec son père en se maquillant sur La mule.

Kyle Eastwood

Le premier fils de Clint Kyle, 55 ans, était aussi son premier enfant avec Maggie Johnson. Plutôt que d’agir, Kyle a trouvé sa passion dans la musique et s’est fait un nom en tant que bassiste de jazz contemporain. Le fils de l’acteur s’est accompli dans son propre rite en tant qu’artiste de jazz. Il sort son premier album De là à ici en 1998, et a sorti 8 albums depuis lors. Son plus récent était un hommage au cinéma, intitulé Cinématiquequi comprenait ses propres points de vue sur les thèmes à Conducteur de taxi et le Panthère rose. Il a travaillé avec son père à quelques reprises, travaillant dans le département de musique sur des films comme Maillot Garçons ou la rivière mystique. Kyle a également composé la partition de Gran Torinovia son IMDb.

Alison Eastwood

Maggie a donné naissance à son deuxième enfant avec Clint en 1972. Alisson, 51 ans, a suivi les traces de son père et a poursuivi sa propre carrière d’actrice. Elle est apparue dans de nombreux films et émissions de télévision, et elle a joué aux côtés de son père dans certains films qu’il a réalisés tels que Pouvoir absolu et La mule. Elle est également passée derrière la caméra pour réaliser les films de 2017 Battlecreek, selon son IMDb. En plus d’agir, Alison a également montré qu’elle avait une passion pour les animaux. Elle dirige également le Eastwood Ranch, qui est une fondation pour le bien-être et le sauvetage des animaux. Elle publie régulièrement sur son Instagram certains des adorables animaux de compagnie adoptés du ranch.

Scott Eastwood

Après que Clint ait divorcé de Maggie, il était avec l’actrice Sondra Locke depuis 14 ans. Bien qu’il n’ait pas eu d’enfants avec Sondra, Clint a engendré deux enfants avec une hôtesse de l’air Jaclyn Reeves, 69, lors de sa relation avec Sonra. Jaclyn avait Scott, 37 ans, en 1986. Scott a eu une carrière d’acteur très réussie. Il a commencé sa carrière avec un rôle dans le film de son père Drapeaux de Nos Pères en 2006, où il se produit sous le nom Scott Reeves. Il a également eu des rôles dans Invictus et Gran Torino. En 2015, il a joué dans de Taylor Swift clip « Wildest Dreams », et il a été dans de nombreux films d’action ces dernières années. Il a eu des rôles principaux dans des films comme Suicide Squad, Le destin des furieuxet Pacific Rim : soulèvement. Plus récemment, il est apparu dans X rapide comme Petit Personne.

Catherine Eastwood

Jaclyn a également donné naissance à une fille Catherine en 1988. La femme de 33 ans est restée à l’écart des projecteurs tout au long de sa vie, mais elle a fait quelques petites apparitions d’actrice. Plus particulièrement, elle a joué la petite amie de Tommy aux côtés de Vincent Piazza dans la comédie musicale de son père Jersey Garçons, selon son IMDb.

Francesca Eastwood

Après s’être séparé de Sondra Locke, Clint est sorti avec son non pardonné co-vedette Frances Fisher, 71 ansqui a eu leur fille Francesca, 29 ans, en 1993. Francesca s’est également lancée dans une carrière d’actrice. Elle est brièvement apparue dans Maillot Garçons, en tant que serveuse, mais elle a eu de nombreux autres rôles dans de grands films. Plus récemment, elle a joué dans le M. Night Shyamalan polar Vieux, selon IMDb. En plus d’agir, Francesca a également été très brièvement mariée à Jonah Hill frère Jordan Feldstein, mais le couple a vu son mariage annulé quelques jours après le mariage. Elle a aussi un fils Titan d’une relation avec son ex Alexandre Spectre. Elle poste régulièrement des photos du garçon (dont certaines avec son père) sur Instagram.

Morgan Eastwood

La plus jeune fille de Clint Morgan, 26 ans, est né en décembre 1996 de sa femme Dina Ruiz, dont il a divorcé en 2013. Morgan s’est essayée au théâtre, apparaissant dans les films de son père en 2004 et 2008 Bébé à un million de dollars et Changeling, respectivement, mais sinon, son expérience dans le show business a été limitée. Elle a produit et joué dans le court métrage Je te vois en 2019 et a été assistant sur les productions Paméla et Ivy en 2020 et Richard Jewel en 2019, via IMDb. Elle a posté des tonnes de photos fabuleuses sur son Instagram, documentant une partie de son amour du voyage et de l’aventure.

