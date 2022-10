Combien d’enfants Elon Musk a-t-il ? – Le soleil

Voici ce que vous devez savoir…

Le milliardaire controversé Elon Musk est né à Pretoria, en Afrique du Sud, en 1971.

À l’âge de 12 ans, il a appris la programmation informatique et a vendu le code d’un jeu vidéo à un magazine PC pour 500 $ (300 £).

À 17 ans, il a déménagé au Canada pour étudier, avant d’obtenir deux diplômes en physique et en commerce à l’Université de Pennsylvanie.

À l’âge de 24 ans, il a déménagé en Californie pour commencer un doctorat. en physique appliquée et en science des matériaux à l’Université de Stanford – mais a quitté le programme après seulement deux jours pour poursuivre d’autres projets.

Aujourd’hui âgé de 50 ans, il est le fondateur et PDG de SpaceX, co-fondateur, PDG et architecte produit de Tesla Motors, co-fondateur et président de SolarCity, co-président d’Opan AI, co-fondateur de Zip2 et fondateur de X.com. , qui a fusionné avec PayPal.

Il travaille également sur un projet de puce cérébrale humaine appelé Neuralink.

L’objectif déclaré de Musk est de réduire le réchauffement climatique et de sauver les humains de l’extinction en établissant une colonie sur Mars.

L’inventeur milliardaire travaille également sur la plus grande batterie lithium-ion au monde pour stocker l’énergie renouvelable.