Combien d’enfants Bill Cosby a-t-il ? – Le soleil

UNE FOIS salué « le père de la télévision américain », la condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby a été annulée le 30 juin 2021.

Cosby a purgé plus de deux ans d’une peine de trois à 10 ans dans une prison d’État près de Philadelphie – nous révélons tout ce que vous devez savoir sur ses enfants et comment la famille a été en proie à une tragédie.

Bill Cosby a cinq enfants, dont deux sont malheureusement décédés

Qui sont les enfants de Bill Cosby ?

L’artiste en disgrâce a cinq enfants – Erika, Erinn, Ennis, Ensa et Evin.

Ils sont tous avec sa femme de 56 ans, Camille Cosby.

Erika Cosby, 55 ans, est peintre et ancienne professeure d’art à l’université de New York.

Ses œuvres ont été présentées dans de nombreuses galeries, dont SALTWORKS Contemporary Art, le Arlington Arts Center, la Slate Gallery et Artspace à New Haven.

Erinn, 54 ans, est également artistique et est connue pour sa photographie, tandis qu’Evin, 44 ans, travaille dans la mode et possède une boutique appelée PB & Caviar après avoir étudié au Fashion Institute of Technology de New York.

Evin, la plus jeune des frères et sœurs, a écrit une lettre ouverte pour défendre son père en 2017.

Malheureusement, Ennis est décédé en 1997 et Ensa est décédé en 2018.

Ennis Cosby a été abattu en 1997 Crédit : AP : Presse associée

Pourquoi Bill Cosby est-il en prison ?

Bill Cosby a été reconnu coupable de trois chefs d’attentat à la pudeur aggravée en 2018.

Cependant, le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé la condamnation pour agression sexuelle de Cosby après avoir trouvé qu’un accord avec un ancien procureur l’empêchait d’être inculpé dans cette affaire.

Alors qu’une seule accusation a été portée devant les tribunaux en raison des lois sur la prescription, environ 60 femmes sur cinq décennies ont publiquement accusé Cosby d’être un prédateur sexuel.

Une photo prise le 4 septembre montre un Cosby échevelé souriant à la prison d’État SCI de Phoenix en Pennsylvanie où il est enfermé depuis 2018.

Les représentants de la prison ont déclaré à TMZ que Cosby devait recevoir une nouvelle photo et qu’ils sont mis à jour périodiquement pour suivre leur dernière apparition.

Bill Cosby est en prison après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle Crédit : Splash News

Comment Ennis et Ensa sont-ils morts ?

Le fils unique de Cosby, Ennis, a été assassiné lors d’une tentative de vol à Los Angeles en 1997.

Le jeune homme de 27 ans essayait de changer un pneu sur la bretelle de l’autoroute lorsqu’il a été abattu.

Après son assassinat, le président Bill Clinton et le vice-président Al Gore ont appelé Cosby pour lui présenter leurs condoléances et les responsables de l’État de Californie et les magazines à sensation ont offert des centaines de milliers de dollars en récompense pour la capture du tireur.

Plus de 800 informateurs ont appelé la police et le meurtrier a été arrêté deux mois après la mort d’Ennis.

Ensa, 44 ans, est décédée le 23 février 2018 d’une insuffisance rénale en attendant une greffe de rein.

Ennis et Ensa sont tous deux enterrés dans un terrain connu sous le nom de « Jardin d’Ennis » sur le domaine de Cosby dans le Massachusetts.

Ensa, Erika et Evin Cosby Crédit : Getty – Contributeur

Qu’ont dit les enfants de Cosby à son sujet ?

En avril 2017, Evin a défendu son père en disant qu’il n’était « ni abusif, ni violent ni un violeur ».

Dans une longue lettre ouverte, Evin a dénoncé ce qu’elle appelle « la persécution publique » de son père et « la cruauté des médias ».

Ensa avait également farouchement soutenu son père lors de son premier procès, déclarant : « Les accusations contre mon père sont unilatérales depuis le début, et lorsqu’il a essayé de se défendre, il a été poursuivi devant un tribunal civil.

« J’ai vu les accusations devenir de plus en plus horribles et extrêmes avec le temps et j’ai vu la réputation et le travail légendaire de mon père être rejetés sans aucune preuve. »

Erinn et Cosby ont eu une relation difficile Crédit : Getty – Contributeur

Cosby avait une relation difficile avec Erinn, qui avait lutté contre la toxicomanie et a affirmé une fois que Mike Tyson avait tenté de l’agresser sexuellement.

Elle s’est ensuite réconciliée avec Cosby après la mort d’Ennis.

Bill Cosby photographié avec sa femme de plus de 50 ans, Camille Cosby qui l’a défendu contre les allégations d’agression sexuelle Crédit : AP : Presse associée

Qui est Camille Cosby ?

Camille Cosby a épousé l’acteur américain Bill Crosby en 1964, a cinq enfants avec lui et a été son manager au cours de sa carrière.

Elle a défendu son mari contre les allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement de nombreuses femmes au cours de sa carrière.

En 2014, Camille a publié un communiqué disant que son mari avait été victime d’accusations.

Elle a déclaré: « L’homme que j’ai rencontré et dont je suis tombé amoureux, et que je continue d’aimer, est l’homme que vous avez tous connu à travers son travail.

C’est un homme gentil et un mari, un père et un ami merveilleux. »

Dans la déposition de 2016, Cosby a refusé de répondre aux questions, invoquant le privilège conjugal, lorsqu’on lui a demandé si Bill lui avait été fidèle.

Camille n’a assisté au nouveau procès de son mari que le 24 avril lorsque les plaidoiries ont été présentées.