ANGELA Deem de 90 Day Fiancé a une grande famille avec plusieurs enfants et petits enfants.

Angela est l’une des préférées des fans pour sa nature franche et son histoire romantique extravagante dans la série.

En savoir plus sur Angela et ses enfants.

Qui est Angela Deem de 90 Day Fiancé?

Angela Deem est une mère et grand-mère de 55 ans de Hazlehurst, en Géorgie.

Angela travaille comme infirmière auxiliaire dans les soins palliatifs.

Elle est apparue dans 90 Day Fiancé après être tombée amoureuse de son mari Michael Ilesanmi. sur Facebook.

Les caméras ont documenté l’histoire d’amour d’Angela et Michael sur 90 Day Fiancé et son programme dérivé 90 Day Fiancé: Happily Ever After et 90 Day Fiancé: Before the 90 Days.

Combien gagne-t-elle par épisode de la série?

Les acteurs de 90 Day Fiancé gagnent à peine 1 000 $ par épisode de la série, avec un bonus supplémentaire de 2 500 $ pour apparaître sur les «Couples Tell All» à la fin de la saison, selon Aide-mémoire.

Les 90 jours les stars ne gagneraient que 15 000 $ par saison.

Combien d’enfants a-t-elle?

Angela a deux filles, Scottie et Skyla Deem, et six petits-enfants.

En 2017, la fille aînée d’Angela, Scottie, a été arrêtée pour plusieurs chefs d’accusation de pédophilie et de viol statutaire.

Elle aurait eu des relations sexuelles avec un mineur de moins de 16 ans.

«Scottie Deem, une bonne amie de la famille, avait des enfants [name redacted] chez elle pendant que son petit ami était hors de la ville. Alors que le juvénile [redacted] était là avec elle et ses enfants, Mme Deem a eu des relations sexuelles avec des mineurs [redacted]. Cet incident s’est produit deux à trois fois au domicile de Mme Deem », a déclaré la grand-mère d’une victime à Radar Online.

Scottie devait purger trois peines simultanées de 20 ans, mais a été étonnamment libéré sous probation après seulement 15 mois derrière les barreaux.

Elle a été ajoutée au registre des délinquants sexuels de Géorgie et sera en liberté conditionnelle jusqu’en janvier 2021.

Skyla Deem, la plus jeune fille d’Angela, est présentée sporadiquement sur 90 Day Fiancé.

Plus récemment, Skyla est apparue dans 90 Day Fiancé: Happily Ever After quand Angela a demandé à Skyla un de ses œufs pour qu’elle et Michael puissent avoir un bébé ensemble.

Avec qui est-elle mariée?

Angela a récemment épousé Michael Ilesanmi sur 90 Day Fiancé: Happily Ever After.

Michael est une star de télé-réalité de 30 ans de Lagos, Nigeria.

Après que son visa de fiancé K-1 ait été refusé dans l’émission, le couple a décidé de se marier dans le pays d’origine de Michael, où les deux demanderaient un visa de conjoint après la cérémonie.

Les deux se sont ensuite mariés au Nigéria le 27 janvier de cette année.

Angela est connue comme la moitié têtue et autoritaire de la paire de la série, grondant souvent Michael pour ne pas se conformer à ses souhaits.

Nouveaux épisodes de la franchise 90 Day Fiancé diffusés dimanche et lundi soir sur TLC.