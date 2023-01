CHELSEA Houska a été présentée au public via la longue série télévisée Teen Mom.

Après avoir quitté l’émission à succès MTV, la mère de quatre enfants a depuis réalisé son propre programme HGTV.

Instagram/chelseahouska

Chelsea Houska avec son mari Cole DeBoer et ses quatre enfants Aubree, Layne, Walker et Watson[/caption]

Combien d’enfants a Teen Mom Chelsea Houska ?

Chelsea Houska a quatre enfants, trois filles nommées Aubree, Layne et Walker, et un fils nommé Watson.

Le 7 septembre 2009, l’ancienne maman de Teen Mom et son petit-ami de l’époque, Adam Lind, ont accueilli la fille aînée de Chelsea, Aubree.

La naissance d’Aubree a coïncidé avec sa première saison de 16 ans et enceinte.

Après sa rupture avec Adam, Chelsea a épousé Cole DeBoer.

Son mari Cole est le père de ses trois jeunes enfants Watson, Layne et Walker.

Leur fils Watson et leur fille Walker partagent le même anniversaire, le 25 janvier, mais ont quatre ans d’écart.

Le premier est né en 2017, tandis que le bébé de la famille est né en 2021.

Le 29 août 2018, Chelsea et Cole ont accueilli leur fille Layne.

Quand Chelsea a-t-elle quitté Teen Mom ?

Le 10 novembre 2020, Chelsea a révélé qu’elle quittait Teen Mom 2 après avoir joué dans la franchise pendant une décennie.

Sur Instagram, la star de télé-réalité a expliqué : « Après mûre réflexion et discussion avec ma famille et mes amis, Cole et moi avons décidé que cette saison serait notre dernière.

“Nous sommes éternellement reconnaissants à MTV et à notre équipe, qui sont comme une famille pour nous.

“Nous nous séparons dans les meilleurs termes et resterons en contact longtemps après cela.

“Nous sommes fiers d’avoir pu partager notre histoire et sommes très reconnaissants envers les fans qui ont suivi notre parcours depuis le début.”

Elle a ajouté: «Notre prochain chapitre de la vie se concentrera sur le développement de notre marque et sur la progression des choses avec de nouveaux efforts et l’expansion des entreprises familiales.

“Nous sommes tellement excités pour cette prochaine phase de nos vies et espérons que vous en ferez tous partie d’une manière ou d’une autre!”

En dehors de leur célébrité MTV, Chelsea et Cole ont suivi un autre cheminement de carrière dans la rénovation et la rénovation de maisons.

Ils explorent ces compétences dans leur propre émission de téléréalité HGTV Down Home Fab.

Comment puis-je regarder Down Home Fab?

Le 16 janvier 2023, Down Home Fab devrait être diffusé via HGTV.

Tous les lundis à 21h HNE, de nouveaux épisodes de l’émission de Chelsea sont diffusés sur le réseau susmentionné.

Le programme est également disponible en streaming avec l’aimable autorisation de Hulu, Roku et Sling.

Tout en faisant la promotion de la série, l’ancienne de 16 ans et enceinte a partagé avec E! En ligne : « Si nous devions revenir à la télévision, je voulais que ce soit quelque chose de léger, de se sentir bien et de pouvoir se montrer authentique.

“C’était juste une super opportunité de faire ça. J’aime que nous puissions nous concentrer sur nous et montrer davantage nos personnalités.

“Les gens nous connaissaient évidemment depuis la série, mais c’est juste un tout autre côté.

« C’est léger, ce que nous avons tendance à être. Nous aimons trouver le plaisir dans littéralement n’importe quelle situation, peu importe ce qu’elle est.