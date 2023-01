Combien d’enfants a-t-il, leurs âges et leurs mères – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Eddie Murphy est un acteur, comédien et producteur bien-aimé.

Il est père de dix enfants.

Il partage ses enfants avec cinq femmes différentes.

Eddie Murphy61 ans, est un acteur et comédien bien-aimé depuis qu’il a fait ses débuts sur Saturday Night Live en 1980. Sa longue et mémorable carrière comprend un Emmy et un Golden Globe, et il devrait être honoré du prix Cecil B. DeMille aux Golden Globes 2023. Son prochain grand film est la comédie Netflix Vous les gensmettant également en vedette Julia Louis Dreyfus et Jonas Colline. Eddie a bâti une famille pour partager son succès. Ses 10 enfants sont issus de relations qu’il a eues avec cinq femmes différentes, et il semble que le Délirant le comédien a un lien fort avec ses enfants.

Plus de nouvelles d’Eddie Murphy:

Au total, Eddie a six filles et quatre fils. L’âge de ses enfants varie considérablement, de 4 à 33 ans. L’acteur a exprimé sa fierté pour tous ses enfants. “J’ai vraiment eu de la chance avec mes enfants. Il n’y a vraiment pas de mauvais dans le groupe, tout le monde s’est avéré être de très bonnes personnes », a-t-il déclaré. Personnes en 2016. En savoir plus sur les 10 enfants d’Eddie ici.

Eric Murphy

Le fils aîné d’Eddie est Éric Murphy, 33 ans, qui est né de la petite amie du comédien Paulette McNeely en juillet 1989. Alors qu’il est généralement resté à l’écart des projecteurs et a gardé un profil plutôt bas, Eric sort avec Jasmine Laurent, la fille d’un autre comédien célèbre Martin Laurent. Il est régulièrement apparu sur son Instagram, et le 24 juin 2021, il a écrit un doux message pour lui faire savoir ce qu’il ressent pour elle. “Toujours amoureux de VOUS”, a-t-il écrit dans la légende.

Bria Murphy

Bria Murphy, 33 ans, est la fille aînée d’Eddie. Sa mère est Nicole Mitchell, avec qui Eddie a cinq enfants. Elle est une artiste visuelle, qui affiche régulièrement ses peintures (et des photos d’elle-même en train de peindre) sur son Instagram. Beaucoup de ses peintures sont de magnifiques portraits de femmes noires. En plus d’être elle-même peintre, Bria est également co-fondatrice de la galerie ArtUs. Bria a également joué quelques rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans L’accord parfait en 2016, où elle a joué Mimi, selon IMDb. Bria s’est mariée avec son amour Michel Xavier en juillet 2022. Eddie a fièrement accompagné sa fille dans l’allée.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Christian Murphy

Eddie avait Christian Murphy, 32 ans, avec sa petite amie Capuche Tamara en novembre 1990. Même si Christian garde également un profil bas, il a publié quelques jolies photos de famille de la famille Murphy élargie sur son Instagram, montrant que tous les demi-frères et sœurs se réunissent occasionnellement pour les vacances.

Miles Mitchell Murphy

Le deuxième enfant d’Eddie avec Nicole, Miles Mitchell Murphy, 30 ans, était aussi le premier enfant à faire du comédien un grand-père. Miles et sa petite amie de longue date Carly Olivia accueilli leur petite fille Evie Isla dans le monde le 2 juillet 2019. Lors de la célébration du deuxième anniversaire d’Evie, Carly a partagé une photo de la jeune famille sur Instagram. « Vous êtes notre monde entier Evie Isla Murphy. Maman et papa t’aiment tellement petite abeille”, a-t-elle écrit.

Lien connexe Lié: L’ex-femme d’Eddie Murphy, Nicole Mitchell Murphy : tout ce qu’il faut savoir sur leurs 13 ans de mariage et leurs enfants

Shayne Audra Murphy

Le troisième enfant d’Eddie et Nicole Shayne Audra Murphy, 28 ans, est née en octobre 1994. Alors que certains de ses frères et sœurs ont suivi l’exemple de leur père dans des carrières d’acteur, Shayne poursuit plutôt une carrière de mannequin. Elle partage régulièrement de belles photos de ses superbes tenues sur Instagram.

Zola Ivy Murphy

Zola Ivy Murphy, 23 ans, a été accueillie au monde par Eddie et Nicole le 24 décembre 1999. Comme sa sœur, Zola cherche également une carrière dans le mannequinat. En dehors de l’industrie de la mode, Zola a fait ses débuts à la télé-réalité avec sa mère et certains de ses frères et sœurs sur VH1 Les ex d’Hollywood.

Bella Murphy

Le plus jeune enfant d’Eddie avec Nicole était Belle Murphy, 20 ans, née en janvier 2002. Comme son père, Bella essaie de se faire une place à Hollywood et poursuit une carrière d’actrice. Son premier rôle était certainement un grand rôle. Elle a joué aux côtés de son père dans la comédie Venir 2 Amérique. Eddie était certainement ravi de travailler avec sa fille sur le film. “Vous savez, si vous avez des enfants, votre enfant pourrait faire comme une pièce de théâtre à l’école, et votre cœur éclatera de fierté. Pour regarder sur le plateau, en la voyant, j’ai eu un grand moment de papa fier et géant tous les jours », a-t-il déclaré. Aujourd’hui en février 2021.

ange iris murphy brun

Après le divorce d’Eddie et Nicole en 2006, il a eu une brève relation avec la Spice Girl Mélanie Brun. De l’aventure, elle a eu sa fille ange iris murphy brun15 ans, en 2007. Quand Mel B a eu Angel pour la première fois, le couple a eu un débat, où Eddie a dit qu’il avait besoin d’un test ADN pour prouver que la petite fille était la sienne, selon Personnes en juin 2007. Malgré quelques difficultés au début, il semble qu’Eddie et Angel s’entendent bien, où une source proche de la famille a déclaré qu’il était un “père incroyable” pour Personnes en 2018. » Elle envoie un texto à Eddie et est tout le temps au téléphone avec lui. Elle aime son père », a déclaré la source.

Izzy Oona Murphy

Eddie sort avec un mannequin Paige Boucher depuis 2012. Le couple est fiancé depuis 2018. Le couple a eu une fille ensemble en mai 2016, nommée Izzy Oona Murphy6. Izzy est apparue assise sur les genoux de son père dans quelques photos de Noël de sa famille, comme celles que Christian a publiées sur Instagram.

Max Charles Murphy

Eddie et Paige ont accueilli leur plus jeune fils Max Charles Murphy4 ans, en novembre 2018. Max a été gentiment nommé d’après le frère aîné d’Eddie Charlie Murphy, décédé en 2017, après avoir lutté contre la leucémie. Comme Eddie, Charlie était aussi acteur et comédien.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.