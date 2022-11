PIPPA Middleton est la sœur cadette de la princesse de Galles et est mariée au gestionnaire de fonds spéculatifs et milliardaire James Matthews.

Mais combien d’enfants ont Pippa Middleton et James Mathews et quand se sont-ils mariés ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Pippa Middleton est mariée au gestionnaire de fonds spéculatifs James Matthews Crédit : PA

Combien d’enfants a Pippa Middleton ?

Pippa Middelton partage trois enfants avec son mari James Matthews.

Le 21 avril 2018, The Sun a annoncé en exclusivité que le couple attendait son premier enfant.

Quelques mois plus tard, le 15 octobre 2018, Pippa a donné naissance au fils du couple, Arthur Michael William Matthews, pesant 8 lb 9 oz à l’aile Lindo.

Le deuxième nom d’Arthur est sentimental pour la famille, car non seulement c’est le nom du père de Pippa, mais il appartenait également au jeune frère de James, décédé en 1999.

Puis le 15 mars 2021, le couple a mis au monde leur deuxième enfant et leur première fille – Grace Elizabeth Jane Matthews.

En 2022, la famille de quatre personnes s’est transformée en une famille de cinq personnes lorsque Pippa et James ont accueilli leur troisième enfant – une petite fille nommée Rose.

Quand Pippa s’est-elle mariée ?

Pippa Middleton a marché dans l’allée le 20 mai 2017.

Le couple a dit “oui” lors d’une cérémonie intime détendue mais somptueuse à l’église locale de Pippa, l’église St Mark à Englefield devant 350 invités.

Le lieu, qui est situé à seulement six miles de l’endroit où les frères et sœurs Middleton ont grandi, est situé sur un domaine privé et possède des vitraux gothiques et un superbe autel embelli.

Le couple a ensuite quitté l’église et s’est rendu à leur réception dans la Jaguar E-Type la plus ancienne.

La fête a eu lieu dans la maison de 5 millions de livres sterling de ses parents à Bucklebury, dans le Berkshire.

Un chapiteau de 100 000 £ a été érigé à l’emplacement classé Grade II, car la future mariée était déterminée à empêcher la pluie de ses invités.

La liste des invités comprenait les parents royaux de Pippa, Kate Middleton, le prince William, leurs enfants, le prince Harry, le frère de James Mathew et l’ancienne star de Made in Chelsea, Spencer Matthews et Roger Federer.

On estime que le mariage a coûté 250 000 £, soit dix fois la moyenne britannique.

Qui est le mari de Pippa, James Matthews ?

Le mari de Pippa, James Matthews, est un ancien pilote de course professionnel britannique et gestionnaire de fonds spéculatifs.

Il est également l’héritier du titre féodal écossais de Laird of Glen Affric.

James est le fils de David Matthews qui a fait fortune dans l’hôtellerie de luxe – il est propriétaire du complexe Eden Rock à St Barth, dans les Caraïbes.

C’est dans ce complexe particulier que Pippa et James se sont rencontrés pour la première fois et ont noué une amitié avant de sortir ensemble.

Sa mère est l’artiste d’origine zimbabwéenne Jane Matthews.

James a également deux frères, l’ancienne star de Made in Chelsea et le mari de Vogue Williams, Spencer Matthews et Michael.

En 1999, la famille a subi une perte tragique lorsque Michael est décédé dans un accident d’alpinisme sur le mont Everest, quelques heures après être devenu le plus jeune Britannique à conquérir le sommet.

Son corps n’a jamais été retrouvé.

Maintenant, Spencer Matthews s’est associé à Disney + pour se filmer en train d’essayer de retrouver Michael – quelque chose qui, selon lui, lui a pris des mois de thérapie pour se préparer.

James a également une demi-sœur, Nina Mackie, issue du premier mariage de son père avec Anita Taylor.

Au cours de leur enfance, les frères Matthews ont partagé leur temps entre Caunton Manor, le manoir du XVIIIe siècle sur le domaine familial de 30 acres dans le Nottinghamshire et le luxueux complexe familial Eden Rock.

Au cours de sa carrière, le mari de Pippa était pilote de course en compétition dans des séries telles que le championnat britannique de Formule 3.

Il a également remporté un nombre record de 11 manches en route vers le titre de champion britannique de Formule Renault en 1994 pour Manor Motorsport et a remporté l’Eurocup Formula Renault la même année.

Juste un an plus tard, en 1995, Matthews est devenu un commerçant de la ville de Londres.

Puis, en 2001, il devient co-fondateur d’Eden Rock Capital Management, société dont il est aujourd’hui le PDG.

Sa valeur nette totale a été estimée à plus de deux milliards de livres.

Cependant, le nombre officiel n’a jamais été confirmé.