L’ancienne attachée de presse de DONALD Trump, Kayleigh McEnany, a pris un autre poste de mère.

Depuis que Kayleigh s’est marié avec Sean Gilmartin, les deux ont continué à agrandir leur famille.

Kayleigh McEnany avec son mari Sean Gilmartin et leur fille Blake Crédit : Instagram

Qui est Kayleigh McEnany ?

Née le 18 avril 1988, Kayleigh McEnany, 34 ans, est connue comme une commentatrice et auteur politique conservatrice.

Elle s’est spécialisée en politique internationale à l’Université de Georgetown à Washington DC et a passé un an à étudier à St Edmund Hall, un collège de l’Université d’Oxford en Angleterre.

McEnany a ensuite fréquenté la faculté de droit de l’Université de Miami, avant d’être transférée à la faculté de droit de Harvard dans le Massachusetts, où elle a obtenu son diplôme de Juris Doctor (JD) en mai 2017.

Pendant ses études secondaires et universitaires, McEnany a effectué un stage pour un certain nombre de politiciens, dont George W Bush, et a également travaillé au Bureau des communications de la Maison Blanche.

Elle avait également fait du bénévolat pour la campagne Bush/Cheney en 2004 alors qu’elle était en deuxième année de lycée, ce qui lui a valu un stage chez Bush.

Après avoir obtenu son diplôme, elle a rejoint l’émission Huckabee en tant que productrice.

Elle a poursuivi une carrière de commentatrice politique, apparaissant sur CNN en tant que co-animatrice de l’émission-débat The Point.

En 2017, après avoir montré son soutien à Donald Trump à plusieurs reprises sur CNN, McEnany a été nommée porte-parole nationale du Comité national républicain.

le plus lu sur Kayleigh McEnany

Le 7 avril 2020, McEnany a été nommée nouvelle attachée de presse de la Maison Blanche, en remplacement de Stephanie Grisham.

Après la présidence de Trump, elle a ensuite rejoint Fox News en tant que contributrice à l’antenne.

Combien d’enfants a Kayleigh McEnany ?

McEnany et son mari ont accueilli Blake Avery Gilmartin, 3 ans, en novembre 2019.

À l’époque, elle s’est rendue sur Twitter pour faire l’annonce officielle, en écrivant : “@GilmartinSean et moi sommes si chanceux d’accueillir notre premier bébé – Blake Avery Gilmartin – dans le monde !

Blake est le premier enfant et la fille unique de l’ancre FOX Kayleigh Crédit : Instagram

“Quelle bénédiction de Dieu elle est pour notre famille !”

Le 16 juin 2022, McEnany a annoncé dans l’émission Fox News, Outnumbered, qu’elle attendait son deuxième enfant.

Le lundi 18 juillet, elle a annoncé sur Outnumbered qu’elle attendait un garçon.

Son mari est également apparu dans l’émission avec elle pour partager la nouvelle.

Le mardi 22 novembre, la coanimatrice d’Outnumbered a été surprise par ses collègues présentatrices de FOX alors qu’elles célébraient la baby shower de McEnany.

Au cours de la douche surprise à l’antenne, McEnany a révélé qu’elle et son mari attendaient un petit garçon.

Qui est Sean Gilmartin?

Le mari de McEnany, Sean Gilmartin, est un joueur de baseball professionnel américain.

Il a reçu sa première offre de jouer au baseball à la sortie du lycée en 2008, mais il a choisi de fréquenter l’université de la Florida State University.

Après obtention du diplôme, Gilmartin a ensuite rejoint la MLB et joué pour les Mets de New York, les Orioles de Baltimore et les Rays de Tampa Bay.

Il était la 28e sélection au total lors du repêchage de la Ligue majeure de baseball en 2011 par les Braves d’Atlanta.

Depuis juin 2022, le lanceur est un agent libre.