CENTIBILLIONAIRE Jeff Bezos est responsable de la supervision des opérations d’Amazon et de ses autres efforts.

Bezos est également responsable de ses enfants avec son ex-femme MacKenzie Scott.

Jeff Bezos et MacKenzie Scott partagent quatre enfants ensemble Crédit : Getty – Contributeur

Combien d’enfants a Jeff Bezos ?

Jeff Bezos et son ex-femme MacKenzie sont les parents de quatre enfants.

Ils ont trois fils et une fille, cette dernière ayant été adoptée en Chine.

Son fils aîné Preston est né en 2000 et étudie à l’Université de Princeton.

Bezos partagerait la garde à 50/50 de leurs enfants avec son ex-femme.

Bezos lui-même a été adopté à l’âge de 16 ans par son beau-père, l’immigrant cubain Miguel “Mike” Bezos, ingénieur chez Exxon.

Quand Jeff Bezos et MacKenzie ont-ils divorcé ?

Le 9 janvier 2019, Bezos et sa femme MacKenzie ont annoncé leur intention de divorcer après une “longue période” de séparation.

Ils ont publié une déclaration commune via les réseaux sociaux sur leur décision de mettre fin à leur mariage après 25 ans.

Leur tweet disait: “Nous voulons sensibiliser les gens à un développement dans nos vies.

“Comme notre famille et nos amis proches le savent, après une longue période d’exploration amoureuse et de séparation provisoire, nous avons décidé de divorcer et de continuer notre vie commune en tant qu’amis.

“Nous nous sentons incroyablement chanceux de nous être trouvés et profondément reconnaissants pour chacune des années pendant lesquelles nous avons été mariés.

“Si nous avions su que nous nous séparerions après 25 ans, nous recommencerions.

“Nous avons eu une si belle vie ensemble en tant que couple marié, et nous voyons également un avenir merveilleux devant nous, en tant que parents, amis, partenaires dans des entreprises et des projets, et en tant qu’individus poursuivant des entreprises et des aventures.”

L’aîné de Jeff Bezos et des quatre enfants de MacKenzie est leur fils Preston Crédit : Getty Images – Getty

Le 4 avril 2019, le divorce a été finalisé, Bezos conservant 75% des actions Amazon du couple et MacKenzie obtenant les 25% restants, soit 35,6 milliards de dollars en actions Amazon.

En mars 2021, il a été annoncé que Mackenzie s’était remariée.

Elle s’est mariée avec Dan Jewett, un professeur de chimie au lycée qui aurait enseigné à l’école que fréquentent ses enfants.

M. Jewett a annoncé le mariage avec Mackenzie dans un article sur The Giving Pledge – une plate-forme où les célébrités et les plus riches du monde s’engagent à donner la majorité de leur richesse tout au long de leur vie.

M. Jewett a écrit: “Il est étrange d’écrire une lettre indiquant que j’ai l’intention de donner la majorité de ma richesse de mon vivant, car je n’ai jamais cherché à rassembler le type de richesse nécessaire pour avoir envie de dire une telle chose aurait un signification particulière. »

Il a ajouté: “Et maintenant, par une heureuse coïncidence, je suis marié à l’une des personnes les plus généreuses et les plus gentilles que je connaisse – et je la rejoins dans un engagement à transmettre une énorme richesse financière au service des autres.”

Parlant de Mackenzie dans son engagement, M. Jewett a écrit: “J’ai vu de nombreuses façons dont MacKenzie a vu ses efforts s’améliorer lorsqu’elle agit sur la conviction que ceux qui ont des valeurs communes mais des perspectives, des forces et des expériences différentes sont essentiels pour effectuer un changement positif.

“Nous sommes unis dans cette compréhension et dans notre enthousiasme pour tout ce que nous avons à apprendre de tant de personnes travaillant au service des autres.”