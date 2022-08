Combien d’enfants a Brian Austin Green ? À l’intérieur des relations et de la vie de famille de l’acteur de ‘90210’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brian Austin Green est un acteur connu pour ses rôles dans des émissions de télévision comme “Beverly Hills, 90210” et “Terminator : The Sarah Connor Chronicles” et des films comme “Wedding Band” et “Anger Management”. Green a cinq enfants – Kassius, Noah , Bodhi, Journey et Zane – issus de trois relations différentes avec Vanessa Marcil, Megan Fox et sa petite amie actuelle Sharna Burgess.

Green a rencontré Marcil sur le tournage de “Beverly Hills 90210” et les deux se sont fiancés en 2001. Ils ont eu leur fils Kassius un an plus tard en 2002. Green et Marcil se sont séparés peu de temps après la naissance de leur fils et ont finalement mis fin à leur relation avant de descendre. l’aile.

Green a ensuite commencé à sortir avec Megan Fox en 2004 après s’être rencontré sur le tournage de “Hope & Faith” alors que Fox avait 18 ans.

Le couple a toujours eu une relation récurrente. Ils se sont fiancés en novembre 2006 mais l’ont annulé en février 2009.

En 2010, ils se sont remis ensemble et se sont mariés en juin de la même année.

En septembre 2012, ils ont eu leur premier bébé, Noah Shannon Green, puis ont eu leur deuxième, Bodhi Ranson Green en février 2014. Un an plus tard, ils se sont à nouveau séparés et Fox a demandé le divorce en 2015.

En août 2016, ils ont eu un fils Journey River Green. Les deux ont poursuivi leur mariage jusqu’à la fin officielle des choses en 2020.

Le plus récent ajout à la famille recomposée de Green est arrivé en 2022 lorsque sa petite amie Sharna Burgess a donné naissance à leur fils Zane Walker Green.

Megan Fox et Brian Austin Green sont-ils amis ?

Fox et Green co-parent leurs trois enfants et même s’ils sont tous les deux passés à d’autres relations, Green avec Burgess et Fox avec Machine Gun Kelly, il semble que les deux soient en bons termes l’un avec l’autre.

Il y a eu un drame entourant leur divorce en 2020 après que Green ait publié des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. La photo spécifique à laquelle Fox a répondu publiquement était une photo de leur fils, Journey River d’Halloween.

« Pourquoi Journey doit-il figurer sur cette photo ? Il n’est pas difficile de les recadrer. Ou de choisir des photos dans lesquelles ils ne figurent pas », a écrit Fox (via Gens). “J’ai passé un super Halloween avec eux hier, et pourtant je remarque à quel point ils sont absents de mes réseaux sociaux. Je sais que vous aimez vos enfants. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de les utiliser pour vous positionner. [sic] via Instagram.”

Lors d’une interview en juin 2022 sur Podcast “Les Dossiers Viall”, Green a parlé de sa relation avec Fox après leur divorce et de son passage à Machine Gun Kelly.

“La personne avec qui Megan choisit d’être… il n’y a pas beaucoup de choses sur lesquelles je contrôle et je ne veux pas contrôler. Je veux que mes enfants aient une vie avec leur mère. Je veux que leur mère soit heureuse, ” Green a déclaré à l’animateur du podcast Nick Viall.

Brian Austin Green est-il en couple ?

Green est actuellement en couple avec la pro de “Dancing with the Stars” Sharna Burgess. Les deux ont été mis en place mais leur directeur commercial commun, selon People.

Après avoir commencé à sortir ensemble, ils ont participé ensemble à la saison 30 de “Dancing with the Stars”, alors qu’ils étaient en couple. Ils ont été éliminés lors de la quatrième semaine de compétition.

Peu de temps après leur élimination de la série, Burgess a découvert qu’elle était enceinte et les deux ont eu leur bébé, Zane Walker Green, le 28 juin 2022.