Combien d’économies les conducteurs ont-elles vues dans 3 pauses d’état

Le président Joe Biden a appelé le Congrès à mettre en place une exonération de la taxe fédérale sur l’essence de trois mois pour aider à atténuer les difficultés financières que connaissent les moteurs à la pompe.

Avec cela, il demande également aux gouvernements des États et locaux de fournir une aide supplémentaire.

Cette décision intervient alors que le prix moyen par gallon d’essence coûte 4,93 $ par gallon, selon AAA, après avoir récemment dépassé 5 $ pour la première fois. Il y a un an, le prix moyen du gallon était de 3,08 $.

La taxe fédérale sur l’essence s’élève à 18,4 cents par gallon, ou 24,4 cents par gallon sur le carburant diesel, qui coûte maintenant en moyenne 5,81 $ par gallon.

En outre, les États imposent également leurs propres taxes sur le gaz.

Des congés fiscaux sur l’essence ont déjà été mis en place par plusieurs États, dont le Maryland, la Géorgie et le Connecticut. De plus, New York a récemment commencé son propre congé de taxe sur l’essence le 1er juin, et la Floride devrait en mettre en place un à partir du 1er octobre. D’autres États envisagent également un certain type d’allégement.