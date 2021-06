Combien de votre argent devrait être en bitcoin, selon les experts

Yuriko Nakao | Getty Images

Lorsqu’il s’agit d’investir dans la nouvelle classe d’actifs très volatile des crypto-monnaies, la plupart des conseillers financiers ont au moins une sagesse : n’investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Mais bien que cette règle empirique soit utile, elle est assez générale. Et donc, les conseillers essaient de plus en plus de trouver un moyen plus nuancé d’établir combien, le cas échéant, l’argent de leurs clients devrait être en bitcoin et les autres jetons numériques faisant la une des journaux – et une richesse massive pour certains. Anjali Jariwala, une planificatrice financière certifiée, CPA et fondatrice de FIT Advisors à Torrance, en Californie, a déclaré qu’elle ne recommandait à aucun client d’investir dans des crypto-monnaies jusqu’à ce qu' »ils aient leur maison en ordre ».

Pour elle, cela signifie qu’ils ont un solide compte d’épargne d’urgence vers lequel se tourner, qu’ils réservent une bonne somme pour leur retraite et qu’ils sont sur la bonne voie pour tout autre objectif, comme envoyer un enfant à l’université ou acheter une maison. Si un client a coché toutes ces cases, a déclaré Jariwala, investir dans des crypto-monnaies peut être une option pour lui. Mais quelle part de leur argent devrait aller dans leur direction ? Pour trouver un chiffre, elle a dit qu’elle empruntait à la règle standard de combien d’argent il fallait investir dans une action particulière : pas plus de 3% de leur portefeuille. D’autres conseillers ont fixé leur pourcentage à 2%, a-t-elle déclaré, et « 5% est le plus élevé que j’ai entendu du point de vue d’un conseiller ».

Plus de FA Playbook : Voici un aperçu d’autres histoires ayant une incidence sur le secteur des conseillers financiers.

Un autre aspect inhabituel de l’investissement dans les crypto-monnaies est le fonctionnement du rééquilibrage, a déclaré Jariwala. Par exemple, si un conseiller décide que le portefeuille d’un client ne doit pas contenir plus de 30 % d’actions, il devra vendre des actions s’il y a une forte hausse sur le marché pour maintenir leur pourcentage d’actions en dessous de ce seuil. Pourtant, récemment, Jariwala avait un client dont l’exposition à la crypto-monnaie est passée de 3 % à 6 %. Elle n’a pas recommandé de vendre. « Je suis d’accord pour qu’ils gardent cet investissement parce que je n’aime pas quand les gens entrent et sortent trop rapidement d’un investissement », a-t-elle déclaré. « Il est difficile d’appliquer mes règles de base habituelles pour le rééquilibrage. »

Poupée Alex, CFP et président d’Anfield Wealth Management à Cleveland, Ohio, a sa propre formule. Il recommande aux clients de ne pas investir plus de 10% de leurs actifs « risqués » dans des crypto-monnaies. Supposons donc que quelqu’un ait 70 % de son argent dans des actions et d’autres investissements plus volatils, et 30 % dans des obligations et d’autres formes de revenu fixe. Ils pourraient mettre jusqu’à 7% de leur argent dans des crypto-monnaies. (Il a découvert que les clients aiment souvent répartir leur allocation sur différents jetons numériques, a-t-il déclaré, le plus souvent Ethereum et Bitcoin.) Certaines personnes devraient probablement rester à l’écart des crypto-monnaies, a déclaré Doll. Cela comprend les personnes qui n’ont pas d’argent qu’elles peuvent se permettre de perdre et les retraités qui vivent de leur portefeuille. Dans le même temps, certaines personnes peuvent investir plus lourdement dans les jetons, a-t-il déclaré. Bien que ces situations soient limitées.