Combien de vaccins ont été administrés aux États-Unis?

Les vaccins COVID-19 sont distribués à travers les États-Unis et ses territoires. Trois vaccins – un fabriqué par Pfizer-BioNTech, un de Moderna et un autre de Johnson & Johnson – ont été autorisés pour une utilisation d’urgence et font partie du processus de distribution généralisé. Les premiers coups ont été donnés le 14 décembre.

Le 10 mai, la Food and Drug Administration a autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer chez les enfants âgés de 12 à 15 ans. Le vaccin Pfizer est le seul vaccin actuellement autorisé pour les enfants de moins de 18 ans, et le comité d’experts du vaccin des Centers for Disease Control and Prevention a déclaré que les enfants peuvent recevoir le vaccin avec d’autres vaccinations de routine.

Combien de vaccins COVID-19 sont administrés chaque jour?

Début avril, à peu près au moment où la plupart des États ont élargi l’admissibilité au vaccin pour inclure tous les adultes, près de deux millions de personnes recevaient leur premier vaccin chaque jour. Si les vaccinations s’étaient poursuivies à ce rythme, tous les adultes américains seraient vaccinés d’ici juillet.

Cependant, au cours des dernières semaines, le nombre de nouvelles personnes vaccinées a considérablement diminué malgré un approvisionnement suffisant en vaccins. Le gouvernement fédéral prend des mesures pour rendre la réception du vaccin COVID-19 plus pratique et plus accessible, notamment en augmentant les heures d’ouverture pour les vaccins dans les pharmacies, en expédiant de nouvelles allocations de vaccins aux cliniques de santé rurales et en distribuant davantage de vaccins aux médecins de famille.

Carte: combien de personnes ont été vaccinées dans chaque État

Les États ont donné la priorité aux populations à risque d’être vaccinées en premier, y compris le personnel médical, les personnes vivant dans des maisons de soins infirmiers ou d’autres établissements de soins de longue durée, les travailleurs essentiels, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque accru de tomber gravement malades avec le COVID. 19.

Le 19 avril, tous les adultes américains sont devenus éligibles pour recevoir un vaccin COVID-19. La Maison Blanche a déclaré qu’il y aurait suffisamment de vaccins pour couvrir tous les adultes américains d’ici la fin du mois de mai, bien qu’il faudra plus de temps pour administrer ces vaccins.

Carte: combien de personnes sont vaccinées dans chaque comté

Les données au niveau du comté sont plus précises dans les États qui signalent le comté de résidence au CDC pour un pourcentage élevé de personnes vaccinées. Dans les États qui déclarent le comté de résidence à un taux inférieur, le taux de vaccination des comtés peut sembler inférieur à ce qu’il est en réalité.

Pour cette raison, les données ne sont pas présentées pour les États qui ont inclus un comté de résidence pour moins de 80% des personnes vaccinées là-bas. Certains États, comme le Texas et Hawaï, ne communiquent pas d’informations au niveau du comté au CDC.

Données: Pourcentage de personnes ayant reçu un vaccin COVID-19 et combien de vaccins restent-ils

Plus de 32 millions aux États-Unis ont été testés positifs au COVID-19 depuis janvier 2020, et plus de 580000 sont morts du virus. Plus de 150 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.

Combien de personnes ont reçu des vaccins distribués et administrés par des agences fédérales

Certaines agences fédérales gèrent leurs propres processus de distribution et de vaccination en dehors des gouvernements des États. Les statistiques de ces agences sont incluses dans les données nationales.

Graphique: Combien de vaccins de chaque fabricant de vaccins ont-ils été administrés?

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent deux doses, et le vaccin Johnson & Johnson n’en nécessite qu’une seule pour que le receveur soit complètement vacciné. Pour les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, un deuxième vaccin doit être administré environ trois ou quatre semaines après le premier, selon le vaccin administré.

Où puis-je me procurer un vaccin COVID-19?

Tous les adultes aux États-Unis sont éligibles pour recevoir un vaccin COVID-19, et les enfants de 12 ans et plus peuvent recevoir le vaccin Pfizer. Visitez Vaccines.gov pour savoir où sont les vaccins en stock près de chez vous et prendre rendez-vous.

Vous pouvez également envoyer votre code postal par SMS au 438 829 pour recevoir les coordonnées des fournisseurs de vaccins de votre région.

Les populations utilisées pour les calculs des États américains, du district de Columbia et de Porto Rico proviennent des estimations de la population des États de 2019 du US Census Bureau. Les populations utilisées pour les autres territoires et les calculs des États insulaires associés proviennent de la Banque mondiale.

La part des doses distribuées utilisées dans chaque État ou territoire est calculée en divisant le nombre de doses administrées dans cet État ou territoire par le nombre de doses distribuées à cet État ou territoire. Le pourcentage de personnes vaccinées dans chaque État, territoire ou comté est calculé en divisant le nombre de résidents de cet État, territoire ou comté qui ont été vaccinés par la population de cet État, territoire ou comté.

En raison des retards de déclaration et d’autres facteurs, les données CDC ci-dessus peuvent différer de celles des rapports et tableaux de bord des États et territoires. Pour plus d’informations, consultez les notes de bas de page sur le site Web du CDC. Pour consulter le journal des modifications et corrections apportées aux données par le CDC, consultez les mises à jour historiques.

Contribution: Mitchell Thorson, Mike Stucka et Shawn Sullivan

Corrections et clarifications: En raison d’un changement dans la déclaration des CDC, du 15 au 16 janvier, cette page affiche le nombre de doses totales de vaccin administrées en tant que part de la population, au lieu du nombre de premières doses administrées. Nous avons corrigé l’erreur.

Du 22 au 25 février, une note de bas de page décrivait à tort la mesure utilisée pour calculer le pourcentage de personnes vaccinées dans chaque État ou territoire. Nous avons corrigé l’erreur.