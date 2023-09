« Combien de tort nous faisons »

Nithya Menen a critiqué le portail médiatique pour avoir diffusé de fausses nouvelles dans un long message et a gagné l’appréciation des internautes.

L’actrice Nithya Menen a dénoncé de fausses nouvelles liées à son expérience de travail dans l’industrie tamoule et a critiqué les portails médiatiques pour avoir répandu des rumeurs. Quelques portails médiatiques ont rapporté que Nithya Menen avait affirmé avoir été harcelée dans l’industrie cinématographique tamoule. Un portail nommé Buzz Basket a diffusé les nouvelles de Nithya, citant Nithya lors d’une interview récente, et a écrit : « Un acteur tamoul m’a harcelé pendant le tournage. J’ai fait face à beaucoup de problèmes dans l’industrie cinématographique tamoule. » Ce rapport et la citation sont devenus viraux instantanément.

Un journaliste a vérifié l’authenticité du rapport avec Nithya et lui a envoyé un message similaire sur WhatsApp. Lorsqu’on a demandé à l’actrice si elle avait dit quelque chose comme ça dans les médias. L’actrice a réfuté les rumeurs et a répondu : « Non, je ne l’ai pas fait. Oh mon Dieu. » Le journaliste lui a en outre demandé s’il pouvait citer sa réponse et elle l’a reconnu.

Quelques instants plus tard, Nithya a partagé la source originale des rumeurs et a dénoncé le portail pour avoir diffusé de fausses nouvelles. Partageant une capture d’écran du tweet, Nithya a écrit : « Nous sommes tous ici pour une période de temps si courte. Cela me surprend toujours à quel point nous nous faisons du mal les uns aux autres. Je le souligne aujourd’hui car seule la responsabilité met un terme aux mauvais comportements. Soyez meilleur. » humains @ursbuzzbasket@letscinema et tous les autres qui ont suivi ce mouvement. #stopfakenews. » Le message a été supprimé, mais Nithya et plusieurs de ses fans ont signalé le compte.

Voici le message





Le message de Nithya a reçu le soutien des internautes, qui ont salué son action. Un internaute a écrit : « Les gens qui ont le temps de répandre des rumeurs sur les autres sont ceux qui ont la vie la plus triste et la plus nulle possible. » Un autre internaute a écrit : « Je suis vraiment désolé d’entendre des rumeurs aussi négatives à votre sujet ! Je suis heureux que vous les ayez mentionnés publiquement afin que l’on leur fasse davantage confiance. J’espère qu’ils ont supprimé le message. Il est grand temps de signaler ces pages et de leur donner une leçon. Avec vous @nithyamenen. » Sur le plan du travail, Nithya sera ensuite vue dans la série de 7 épisodes Kumari Srimathi. La série Telugu sera diffusée sur Prime Video le 28 septembre avec des doublages en hindi, tamoul et malayalam.