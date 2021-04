Très peu du monde d’aujourd’hui ressemble à la planète Terre d’il y a 500 ans. En fait, environ 3% seulement des surfaces terrestres pourraient être écologiquement intactes – abritant toujours leur gamme complète d’espèces indigènes et sans tache par l’activité humaine, selon de nouvelles recherches. Le résultat – publié jeudi dans la revue Frontiers in Forests and Global Change – est bien inférieur aux estimations précédentes basées sur des images satellites, qui suggéraient qu’environ 20% à 40% des écosystèmes terrestres n’étaient pas endommagés. Pour la nouvelle étude, cependant, les scientifiques ont mené une enquête approfondie sur le couvert forestier et les pertes d’espèces afin de mieux comprendre ce qui se passait sous la canopée des arbres du monde.

« J’ai été particulièrement surpris de voir à quel point il est vraiment bas », a déclaré Andrew Plumptre, un biologiste de la conservation à l’Université de Cambridge. « Cela montre à quel point ces lieux intacts sont rares. C’est effrayant à quel point le monde ressemble à ce qu’il était juste. Il y a 500 ans. «

Le terme écosystème décrit les relations complexes au sein d’une zone naturelle qui, dans l’ensemble, contribuent à maintenir une diversité de vie saine et équilibrée. Ne perdez qu’une ou deux espèces clés et tout le système pourrait s’effondrer.

Les habitats encore vierges d’aujourd’hui, contenant la même abondance d’espèces qu’en 1500 après JC, se trouvaient principalement dans des régions considérées comme moins hospitalières pour les humains, y compris le désert du Sahara et les régions froides du Groenland et du nord du Canada.

D’autres habitats intacts se trouvaient dans des zones soumises à une pression extrême du déboisement et du développement, y compris des parties de l’Amazonie en Amérique latine.

Les auteurs soutiennent que ces zones devraient être une priorité pour la conservation future. Bien qu’actuellement, seulement 11% de ces zones soient sous protection, selon l’étude.

«L’idée de se concentrer sur les zones intactes est de ne pas avoir à travailler pour supprimer l’empreinte humaine», a déclaré Plumptre.

Certains scientifiques, cependant, ont remis en question le chiffre extrêmement bas, affirmant qu’il pouvait être attribué à l’étude en utilisant une définition particulièrement étroite des «habitats intacts» – ceux avec leur collection historique complète d’animaux et de plantes.

«Nous avons besoin d’actions pratiques pour assurer la survie des espèces et des écosystèmes», a déclaré Stuart Pimm, un scientifique de la conservation à l’Université Duke.

Il a également remis en question l’appel des auteurs de l’étude à protéger les zones encore intactes, notant que les plaques gelées ou désertiques ne sont pas les plus abondantes en espèces. «Encourager les nations à protéger les zones reculées et peu peuplées ne fera pas beaucoup de bien à la biodiversité», a déclaré Pimm.

Un effort mené par les Nations Unies pour protéger 30% des terres et des eaux de la planète d’ici 2030 – contre environ 17% actuellement sous une certaine forme de protection – a pris de l’ampleur au cours de l’année dernière, alors que les gouvernements, y compris les États-Unis, se sont engagés à s’engager. plus de terres pour la conservation.

Certains défenseurs de l’environnement soutiennent, cependant, que l’objectif de conservation mondial devrait être bien supérieur à 30% afin d’éviter la mort massive d’espèces. Un rapport de l’ONU de 2019 estime que jusqu’à 1 million d’espèces sont menacées d’extinction en raison de l’activité humaine.

« 30 par 30 est une belle phrase d’accroche, mais cela ne fera pas grand-chose si les zones à protéger ne sont pas sélectionnées avec soin », a déclaré Pimm.

