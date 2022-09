Combien de tentatives de passe est trop peu de tentatives de passe ? – Section locale de Shaw

Surprise Surprise. Les Packers ont facilement envoyé les Bears lors du Sunday Night Football. Encore.

Cela devient un rituel annuel à ce stade.

Ce n’est pas bon quand Kyle Brandt de Good Morning Football du réseau NFL supplie la NFL d’arrêter de mettre ce match aux heures de grande écoute.

“C’est le même match à chaque fois”, a déclaré Brandt lors de l’émission lundi matin.

Il n’a pas tort. Ce fut encore la même chose dimanche. Les Packers ont battu les Bears, 27-10, pour leur septième victoire consécutive contre leur rival. Les Packers ont égalé leur deuxième plus longue séquence de victoires contre les Bears, égalant une séquence de 2000-03. Il ne traîne qu’une séquence de 10 victoires consécutives de 1994 à 1998.

Le quart-arrière des Packers, Aaron Rodgers, a remporté son 23e match de saison régulière contre les Bears. Il a égalé Brett Favre pour le plus de victoires contre les Bears par un QB à l’époque du Super Bowl, selon ESPN Stats & Info. Au cours de la séquence de sept victoires consécutives contre les Bears, Rodgers n’a lancé aucune interception, la plus longue séquence de ce genre jamais contre les Bears.

Hier soir, Aaron Rodgers a remporté son 23e match de saison régulière contre les Bears dans sa carrière. Il est à égalité avec Brett Favre pour le plus grand nombre de victoires contre les Bears par n’importe quel QB à l’ère du Super Bowl (depuis 1966). pic.twitter.com/lU0J7RrefR – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 19 septembre 2022

L’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur, est devenu le premier entraîneur à remporter ses sept premiers matchs de saison régulière contre les Bears.

Mais assez parlé des Packers. Qu’est-ce qui ne va pas avec les Bears ?

Lancer la balle: Il y a eu beaucoup de discussions lundi matin sur le manque de tentatives de dépassement de l’attaque des Bears. Voici la dernière ligne de statistiques de passes de Justin Fields du match: 7 pour 11, 70 verges, aucun touché et une interception.

Fields a pris trois sacs et a couru le ballon huit fois. Il y avait quelques courses conçues pour le QB, mais plusieurs de ces tentatives précipitées se sont produites dans des situations où il cherchait à passer. Les Bears n’ont effectué que 41 jeux offensifs au total dans le match. Ainsi, la répartition entre les passes de course était plus proche de 50-50 que 11 tentatives de passes semblent l’indiquer.

L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, a déclaré qu’il souhaitait que son équipe soit équilibrée. Il a noté que le jeu de course fonctionnait dimanche. Au quatrième quart, lorsque Fields a presque tiré les Bears en un touché, les Bears ont couru le ballon 11 fois en 13 jeux et n’ont pas réussi à compléter une passe. Ils ont ramassé 94 verges d’attaque totale et ont terminé avec un revirement sur les essais à la ligne de 1 mètre.

Le jeu de course fonctionnait. Certainement sur ce lecteur particulier.

Cela ne veut pas dire que 11 tentatives de passes dans la NFL moderne sont toujours une bonne chose. Si Fields est le futur quart-arrière, il doit lancer le ballon plus que cela. Mais ce n’est pas encore forcément le moment de paniquer.

Une plus grande préoccupation devrait être le manque de touches par les deux meilleurs attrapeurs de passes des Bears, le receveur Darnell Mooney et l’ailier rapproché Cole Kmet. Mooney, qui a récolté plus de 1 000 verges sur réception la saison dernière, a réussi deux attrapés pour quatre verges en deux matchs. Kmet n’a pas encore attrapé de passe.

Juste pour le plaisir (ou la torture), j’ai regardé la dernière fois qu’un Bears QB a lancé 11 tentatives de passes ou moins dans un match complet, sans tenir compte des cas où le QB a subi une blessure ou a été mis au banc. Le dernier match de ce genre a eu lieu à l’époque glorieuse de John Fox, lorsque Mitchell Trubisky n’a tenté que sept passes contre les Panthers de la Caroline le 22 octobre 2017. C’était le troisième début de carrière de Trubisky. Il est allé 4 en 7 en passant pour 107 verges.

Miraculeusement, les Bears ont remporté ce match, 17-3, malgré un total de seulement 153 verges d’attaque.

Sur scénario : Le meilleur entraînement des Bears de la nuit était leur premier. Ils ont déplacé le ballon de 71 verges en sept jeux et ont marqué sur un touché au sol de Fields.

Les Bears n’avaient pas marqué de touché lors de leur premier match sur la route depuis la semaine 16 de 2020 à Jacksonville. Leur dernier touché d’ouverture au Lambeau Field a eu lieu lors de l’ouverture de la saison 2018. Trubisky a inscrit un score de 2 verges lors du premier entraînement de l’équipe dans ce match.

Jeu au sol des emballeurs : Oui, David Montgomery a terminé la soirée avec 122 verges au sol lors du match de dimanche. Mais les Packers ont vraiment enseigné aux Bears comment gérer le jeu de course en zone large. Le blocage des Packers a été net, surtout au deuxième quart, lorsque les arrières Aaron Jones et AJ Dillon ont propulsé leur équipe sur trois touchés.

Jones a effectué 12 de ses 15 courses en dehors des plaqués, selon Next Gen Stats. Les Packers le propulsaient largement et réussissaient à le faire. Il a totalisé 132 verges et un touché.

Aaron Jones a couru en dehors des plaqués sur 12 des 15 courses pour 116 verges et un touché, gagnant 9,7 verges par course sur de telles courses. 🔹 Jones on Outside Runs (Tonight): +54 verges au sol au-dessus des attentes (2e plus grand nombre dans un match en carrière)#CHIvsGB | Alimenté par @awscloud pic.twitter.com/RMihT4S3SL – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 19 septembre 2022

C’est le type de jeu de course que les Bears tentent de mettre en place à Chicago avec Luke Getsy, un ancien entraîneur des Packers, comme nouveau coordinateur offensif. Les Packers ont couru pour 203 verges au sol au total.

Les Bears n’avaient pas accordé 200 verges au sol en presque une année civile entière. La dernière fois que cela s’est produit était une défaite de la semaine 3 contre Cleveland l’année dernière, quand ils ont accordé 215 verges au sol.

Démolisseur de jeu : Le passeur de passes des Packers, Preston Smith, a donné du fil à retordre aux Bears toute la nuit. Smith a totalisé sept plaqués combinés, quatre plaqués en solo, deux sacs et trois coups sûrs QB. Smith, en moyenne, était à 2,69 mètres du QB au moment du lancer, par statistiques de nouvelle génération. C’est près de la moitié de la moyenne de la ligue de 4,53 verges pour les passeurs de la NFL. Il a défié les deux tacles des Bears, Braxton Jones et Larry Borom, toute la nuit.