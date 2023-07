"Combien de temps tu ne peux jamais dire": Sur le voyage de Kohli, la prise intéressante de Dravid

Virat Kohli ne faisait que ses premiers pas dans le test de cricket lorsque l’Inde a joué ici pour la dernière fois en 2011, mais Rahul Dravid, alors une figure imposante de l’équipe, savait qu’il était un « talent spécial » prêt pour une longue et fructueuse carrière. Dans une vidéo partagée par la BCCI avant le test d’ouverture de la série de deux matchs, Dravid, désormais entraîneur-chef de l’équipe, et le frappeur senior Kohli se sont souvenus du match qui s’est déroulé il y a plus de deux décennies.

« Quand je suis venu ici en 2011, c’était une occasion très spéciale pour cette île et pour le terrain ici. Revenir à un autre titre, venir ici en tant qu’entraîneur et amener une équipe ici, Virat était le seul à être là quand nous sommes venus ici en 2011 », a déclaré Dravid.

« Je me souviens que c’était la première série de tests de Virat avec l’équipe indienne, c’était ce jeune garçon qui avait très bien réussi au cricket d’un jour et il trouvait juste un peu ses marques dans le cricket de test.

« Mais vous pouviez voir qu’il y avait un talent spécial et vous pouviez voir qu’il allait être là pendant un certain temps. Combien de temps vous ne pouvez jamais dire, donc vous pouvez être très fier de son parcours », a ajouté Dravid.

Kohli s’est récemment rendu sur Twitter pour partager une photo de lui avec Dravid et a exprimé sa gratitude pour la réunion après 12 ans.

Dravid a déclaré: « Je n’ai certainement jamais pensé que j’entraînerais et viendrais ici 10 ans plus tard, mais c’est agréable d’avoir vu son parcours, de le voir passer du statut de jeune joueur à ce voyage à celui de vétéran senior.

« Je ne devrais pas l’appeler un vétéran, mais un joueur senior en voyage. C’est formidable de voir son parcours et je me considère comme quelqu’un qui est un jeune entraîneur qui commence également un voyage. Ainsi, les rôles ont tourné un un peu (rires). » Kohli a déclaré qu’il était béni d’être l’un des deux survivants de cette équipe de 2011 et a déclaré qu’il ne pourrait jamais imaginer qu’il serait de retour là où tout a commencé avec lui dans le format traditionnel du jeu.

« Quand nous sommes allés dans les vestiaires et quand nous sommes allés à l’entraînement, je me suis en quelque sorte souvenu de ma première série ici en tant que joueur test et c’est le pays où tout a commencé, les Caraïbes.

« C’est tout simplement incroyable de pouvoir revenir ici 12 ans plus tard après avoir disputé plus de 100 matchs de test, je n’aurais jamais imaginé quelque chose comme ça.

« Je pense que son commentaire (de Dravid) sur le fait d’être un jeune dans sa carrière d’entraîneur est assez humble car il entraîne depuis longtemps maintenant. J’étais son coéquipier et il était un joueur de test senior et établi que nous avons tous admiré. » Le maestro au bâton a déclaré que la vie avait bouclé la boucle pour les deux.

« C’est assez incroyable en fait, j’ai également dit à Rahul bhai. J’ai dit que je suis sûr que vous n’auriez jamais imaginé que 12 ans plus tard, nous reviendrions au même endroit et que vous seriez entraîneur-chef et j’aurais joué plus de 100 matchs .

« Personne n’aurait pu deviner celui-là. Nous sommes bénis d’être les deux seuls membres du dernier voyage, toujours ici à différents titres, mais c’est comme si la vie avait bouclé la boucle et les voyages ont été assez incroyables », a déclaré Kohli. .