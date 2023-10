Combien de temps sera-t-il absent ?

Lors de son match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Uruguay, le Brésil a essuyé un double revers. Le Brésil a perdu 2-0, et comme si cela ne suffisait pas, Neymar a quitté le terrain en larmes à cause d’une blessure.

Dans une première mi-temps terne, la Seleção a dominé la possession mais n’a pas réussi à la transformer en buts. L’équipe locale, en revanche, a pris l’avantage sur son premier tir au but. Maxi Araujo a profité d’une remise en jeu rapide, a déjoué le défenseur brésilien Marquinhos et a fourni le centre qui a conduit au but de Nunez.

L’Uruguay a continué de dominer en seconde période et De la Cruz a encore accru l’avance des hôtes avec une frappe à bout portant à la 77e minute. Nunez a joué un rôle central en fournissant la passe décisive après avoir défié avec succès deux défenseurs brésiliens à l’intérieur de la surface.

Le Brésil, dans une tournure surprenante des événements, a conclu le match sans un seul tir cadré. Il s’agit également de sa première défaite lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde depuis 2015, mettant ainsi fin à une remarquable séquence de 37 matchs sans défaite.

Comment Neymar s’est-il blessé ?

Suite au résultat décevant de Montevideo, l’attaquant vedette Neymar a dû être transporté hors du terrain sur une civière dans les derniers instants de la première mi-temps. À la 44e minute du match au stade Centenario, le joueur de 31 ans est tombé maladroitement et a été signalé d’urgence à une assistance médicale.

Il se tordait de douleur évidente tandis que ses coéquipiers se rassemblaient autour, profondément inquiets. Après plusieurs minutes de soins sur le terrain, l’ailier a quitté le terrain sur une civière, cachant son visage en larmes avec ses mains.

Des rapports ultérieurs de la Fédération brésilienne de football ont révélé que l’attaquant avait subi une grave entorse au genou gauche. Des tests ultérieurs seront effectués pour déterminer si des dommages ligamentaires se sont produits lors de cet incident alarmant.

Combien de temps sera-t-il absent ?

Suite à la blessure, le médecin brésilien, Rodrigo Lasmar, a informé les journalistes qu’il était prématuré d’évaluer l’étendue de la blessure de Neymar.

« Nous avons fait tous les tests et nous les répéterons demain. Ces 24 heures sont essentielles pour voir comment son genou réagira, à quel point il sera enflé et quelles images le montreront. Attendons les examens avec calme, évaluons avec calme et nous vous le dirons une fois que nous aurons un diagnostic », a déclaré Lasmar selon l’Associated Press.

En cas d’entorse grave, il sera absent pendant au moins deux mois. Néanmoins, si les médecins détectent des lésions ligamentaires, Neymar pourrait être confronté à une absence plus longue. Cela met en péril sa participation à la Copa America de l’année prochaine.

