Combien de temps Publix, Walmart et les autres supermarchés resteront-ils ouverts avant l’ouragan Milton ?

Remarque : Les sites d’information Herald et McClatchy ont levé le paywall sur nos sites Web pour cette histoire en développement, fournissant ainsi des informations cruciales aux lecteurs. Pour prendre en charge des rapports vitaux comme celui-ci, veuillez envisager un abonnement numérique.

L’approche adoptée par l’ouragan Milton ne devrait pas envoyer les acheteurs des épiceries de Miami, de Fort Lauderdale et de Palm Beach dans une frénésie d’achats apocalyptique.

Le reste de la Floride ? Ce que vous aurez au coucher du soleil mardi, c’est ce que vous aurez jusqu’au décès de Milton.

Voici une liste des effets de l’ouragan Milton sur certaines grandes chaînes de supermarchés en Floride. Nous le mettrons à jour au fur et à mesure que nous obtiendrons des réponses de la part d’autres grands épiciers.

LIRE LA SUITE : Les évacués fuient la côte du golfe de Floride avant le renforcement de l’ouragan Milton de catégorie 4

Publique : Selon la carte sur le site Web de Publix, les magasins de Miami-Dade, Broward et Palm Beach seront ouverts aux heures normales mercredi et jeudi. Magasins Publix du comté de Martin au comté de Flagler sur la côte atlantique ; du comté de Collier (Naples) au comté de Marion le long de la côte du Golfe ; et la région centrale de la Floride fermera à 15 heures, 17 heures ou 18 heures mardi ; restent fermés le mercredi ; et devraient rouvrir jeudi.

Celui de Sedano : Les magasins de la région de Miami et de Fort Lauderdale fonctionneront aux heures normales. Cependant, tous les magasins de la région d’Orlando seront fermés mercredi sans date de réouverture fixée.

Les supermarchés Sedano seront ouverts aux heures normales à Miami, mais fermés mercredi à Orlando à l’approche de l’ouragan Milton.

Fresque et Mas: Trois magasins à Tampa, un à Deltona et un dans la région de Lehigh Acres du comté de Lee seront fermés mercredi, la date de réouverture étant à déterminer.

LIRE LA SUITE : Mises à jour en direct sur l’ouragan Milton : ce qui se passe actuellement en Floride

Walmart/Sam’s Club : Le plus grand épicier du pays dispose d’une carte interactive montrant l’état de son Walmart Supercenter, Walmart Neighbourhood Market et magasins Sam’s Club. Mardi à 11 h 15, 37 magasins étaient fermés en Floride.

Winn-Dixie : Une liste de Les magasins Winn-Dixie pourraient être touchés par Milton sera mis à jour au moins deux fois par jour, voire plus souvent, sur le site Internet de l’entreprise. À partir de 10h30 mardi en dehors du sud de la Floride, attendez-vous à des heures de fermeture mardi après-midi dans le reste de l’État. Le statut du mercredi n’a pas été abordé.

Aldi : Au moins trois magasins Aldi dans la région de Tampa et 12 dans la région d’Orlando étaient déjà fermés mardi midi, avec une réouverture prévue jeudi. Pour vérifier votre magasin, aller au magasin Aldi en Floride localisateur.

Marché des aliments entiers : Les magasins des régions d’Orlando, Tampa et Sarasota sont déjà fermés. La réouverture prévue de ces magasins est jeudi à 8 heures.