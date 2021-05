Combien de temps pouvons-nous vivre? Les scientifiques considèrent 150 ans comme l’âge maximum pour qu’un humain survive

Les scientifiques pensent avoir identifié la limite supérieure de la mortalité humaine. Selon leurs recherches, un être humain vivra jusqu’à 150 ans au maximum. Actuellement, la française Jeanne Calment détient le record de l’être humain le plus âgé, décédé à l’âge de 122 ans en 1997. Si la croyance des scientifiques s’avère vraie, alors cela dépasserait le record actuel de l’homme le plus âgé détenu par Calment . Les chercheurs ont récemment publié leur étude dans la revue Communications de la nature

Dans leurs recherches, les scientifiques ont utilisé un iPhone et une énorme quantité de données médicales provenant de volontaires au Royaume-Uni et aux États-Unis. Après leur étude des données, les scientifiques pensent avoir confirmé l’âge maximum auquel les gens peuvent s’attendre, New York Postsignalé.

À l’aide de l’intelligence artificielle (IA), les scientifiques ont analysé les informations relatives à la santé et à la condition physique des volontaires. Selon leur étude, la durée de vie humaine est principalement basée sur deux points de données: l’âge biologique et la résilience. Le premier est associé au stress, au mode de vie et aux maladies chroniques et le second est lié à la rapidité avec laquelle une personne retourne à son état normal après une réaction au stress.

Après avoir analysé leurs découvertes et leurs tendances, les chercheurs pensent que vers 120 à 150 ans, le corps humain montre «une perte totale» de résilience qui se traduit par une incapacité à récupérer.

L’auteur de l’étude Timothy V. Pyrkov a déclaré que lorsque le corps humain arrive à un certain âge, «il faut de plus en plus de temps pour récupérer après une perturbation».

Le Roswell Park Comprehensive Cancer Center de New York a collaboré à l’étude. Le professeur Andrei Gudkov a qualifié cette découverte de «percée conceptuelle».

Selon lui, la recherche détermine et sépare les rôles des facteurs fondamentaux de la longévité humaine. La recherche explique pourquoi même la prévention et le traitement les plus efficaces des maladies liées à l’âge «ne pourraient qu’améliorer la durée de vie moyenne, mais pas maximale, à moins que de véritables thérapies anti-âge aient été développées.

La recherche est intervenue quelques mois après qu’un Américain qui voulait vivre 180 ans se soit réinjecté ses propres cellules souches après avoir dépensé Rs 87 Lakh.

