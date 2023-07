MÉDECINS utilisant des lunettes de réalité virtuelle, des robots patrouillant dans les services.

Cela ressemble à un film de science-fiction.

Mais ces innovations de haute technologie ne sont pas des accessoires de cinéma.

Combien de temps pouvons-nous nous permettre d’attendre avant de nous tourner vers la technologie de l’IA pour sauver notre NHS frappé par la grève ? Crédit : Alamy

Dans l’hôpital israélien visité par The Sun dimanche, ils révolutionnent déjà les soins médicaux.

Et comme les listes d’attente ici atteignent 7,5 millions, combien de temps pouvons-nous nous permettre d’attendre avant de nous tourner vers la technologie de l’IA pour sauver notre NHS frappé par la grève ?

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, pousse à juste titre le service à adopter les avancées technologiques et a annoncé le mois dernier un fonds de 21 millions de livres sterling pour l’IA afin d’accélérer le diagnostic.

Personne ne peut douter que la Grande-Bretagne a besoin d’une révolution des soins de santé.

Il n’y a qu’à voir le syndicat des médecins stupide qui se vante d’avoir utilisé la nouvelle augmentation de salaire de 6 % du gouvernement pour augmenter ses fonds de grève.

Leur demande de rémunération de 35% n’est pas seulement ridicule, elle détruit le NHS.

Et pendant qu’ils jubilent, les patients souffrent, les opérations sont annulées et des millions d’autres sur les listes d’attente voient leurs chances de soins s’envoler.

À long terme, les personnes en grève dans de nombreuses industries, y compris les chemins de fer, accélèrent leur propre extinction en forçant les employeurs désespérés à adopter l’IA plus rapidement.

Les médecins qui ruinent notre service de santé devraient tenir compte de l’ancien proverbe.

Le médecin guérit toi-même – avant que le robot ne le fasse pour toi.

Pas de si ni de bateaux

LE gouvernement fait face à une course contre la montre pour adopter son projet de loi sur la migration illégale cette semaine.

Mais c’est une course qu’il doit gagner.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a tout à fait raison. L’échec n’est pas une option lorsqu’il s’agit d’arrêter les bateaux.

Après des semaines de querelles avec des pairs non élus et non responsables à la Chambre des lords, les Communes ont maintenant quatre jours avant les vacances d’été pour adopter le projet de loi.

Theresa May dirigera sans aucun doute les rebelles conservateurs. Mais c’est précisément sa loi sur l’esclavage moderne qui a causé tant de problèmes dans ce domaine.

L’ex-Premier ministre a également quelque chose en commun avec les opposants travaillistes caricaturaux.

Ils n’ont pas non plus d’alternative crédible.

Le royal wheeeeee !

COMME rafraîchissant d’apprendre que le prince William aime se promener sur un scooter électrique à la mode.

Pourrait-on un jour voir toute la famille royale dévaler le Mall sur les gadgets écologiques pour son couronnement ?

Ça change du Gold State Coach.