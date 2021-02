Combien de temps pouvez-vous craindre le virus? Mary Kom avant le premier concours en un an

La peur du coronavirus a fait place à un désir féroce de concourir dans l’esprit de la star de la boxeuse indienne MC Mary Kom alors qu’elle se prépare pour son premier tournoi dans un an la semaine prochaine, après s’être remise de la perte musculaire déclenchée par un récent épisode de dengue.

Le six fois champion du monde de 37 ans s’est principalement entraîné à domicile en 2020 et a rejoint le camp national de Bengaluru pendant une quinzaine de jours le mois dernier après s’être remis de la dengue.

La semaine prochaine, lors du tournoi international de Boxam en Espagne, elle montera sur le ring pour la première fois depuis sa sélection pour les Jeux olympiques de Tokyo lors des qualifications asiatiques en Jordanie l’année dernière.

«J’avais peur (de voyager) et je serai toujours très prudente et inquiète, mais combien de temps pouvez-vous continuer à craindre? Le cycle doit s’arrêter à un moment donné», a-t-elle déclaré à PTI dans une interview alors qu’elle envisageait les Jeux olympiques. an.

«Il faut juste être sensé pour éviter le virus et je fais de mon mieux pour être ça, porter des masques, maintenir une hygiène personnelle comme toujours. Mais en ayant peur, comme je l’ai été pendant longtemps, peut-être que cela ne devrait pas arriver, « , a-t-elle déclaré en faisant référence à sa réticence précédemment déclarée à voyager à l’étranger pour suivre une formation au milieu de la pandémie.

Le tournoi dans lequel elle sera vue, avec huit autres boxeurs indiens olympiques, aura lieu à Castellon du 1er au 7 mars. L’équipe indienne devrait partir ce week-end.

« Mon corps se sent bien. Comme tout le monde, j’ai aussi eu une année 2020 difficile. La dengue (en décembre) a fait des ravages. J’ai perdu beaucoup de muscle à cause de cela et mon poids avait considérablement augmenté. J’avais environ 57-59 ans jusqu’à la fin. mois », a-t-elle révélé.

« Mais tout ce qu’il a fallu, c’était 15 jours d’entraînement en régiment (dans le camp national de Bengaluru) et maintenant je suis revenu à mon poids habituel de 51-52, les muscles sont également en forme. Je pense que je suis prêt à partir, reposez-vous, vous pouvez demander mes entraîneurs pour qui sait, je pourrais me vanter », dit-elle en éclatant de rire.

L’entraînement à l’Inspire Institute of Sports de Bengaluru, avec lequel la Fédération de boxe indienne est liée, comprend désormais le combat, un aspect essentiel qui était interdit en raison du protocole strict COVID-19 précédemment en place.

« Cela a été un énorme soulagement. Cela se fait en groupe et tout le monde est testé, donc le risque a été largement pris en charge », a déclaré la mère de quatre enfants de Manipuri.

Elle n’a peut-être plus peur du virus qui a mis le monde en désarroi l’année dernière, mais la récente décision du Comité international olympique d’annuler les qualifications mondiales de boxe en raison des défis posés par la pandémie souligne les préoccupations persistantes.

Mary Kom, athlète ambassadrice du groupe de travail du CIO qui gère le processus de qualification de la boxe et l’événement principal pour les Jeux, a déclaré que c’était une décision basée sur des problèmes pratiques malgré les nombreuses déceptions qu’elle est susceptible de provoquer.

«Nous voulons tous que les choses reviennent à la normale, mais en même temps, il y a aussi des défis et cette décision en est le résultat. Même si je m’étais opposé, cela n’aurait fait aucune différence.

« Tout ce que je peux dire, c’est que ceux qui se sont qualifiés lors des compétitions ont eu de la chance. »

Parlant des Jeux de juillet-août, Mary Kom a déclaré qu’elle connaissait les attentes d’elle et qu’elle était également prête à relever le défi même si elle affronterait une compétition beaucoup plus jeune.

«Vous savez, quand j’ai rejoint le camp de Bengaluru, j’étais toujours le plus rapide de tous. Donc, quoi qu’il soit arrivé à tous ces discours sur le fait d’être plus rapide que moi, meilleur que moi.

« Je sais que ce ne sera pas facile à Tokyo et cela n’a jamais été facile pour moi. Alors, quoi de neuf là-bas? Je répéterais ce que je dis toujours quand on me pose des questions sur les attentes. Je ferai de mon mieux, le résultat, cependant , n’est pas entre mes mains », dit-elle.

« Je suis dans un espace joyeux de ma vie. J’ai l’intention de le garder ainsi. »

Et qu’en est-il après Tokyo?

« Concentrons-nous d’abord sur Tokyo. Une fois que cela sera fait, nous parlerons de ce qui se passera par la suite », a-t-elle signé.