Combien de temps pouvez-vous conserver les restes de dinde au réfrigérateur ou au congélateur ? – Le soleil

Il est de tradition à Noël que les gens cuisinent un grand rôti festif pour que leur famille puisse en profiter ensemble.

Pour les restes de nourriture, est-il sécuritaire de les réutiliser dans les jours qui suivent ou est-ce un risque pour la santé ? Voici ce que nous savons.

Un délicieux rôti est l’une des meilleures parties de Noël Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Comment réfrigérer la dinde?

Si vous achetez votre viande à l’avance, vous pouvez conserver la dinde crue au réfrigérateur pendant un à deux jours, conformément aux directives britanniques en matière de sécurité alimentaire.

Une fois que vous avez fini de le manger, refroidissez la viande à température ambiante dès que possible.

Une fois refroidi, couvrez-le et mettez-le au réfrigérateur (ou au congélateur) – mais assurez-vous qu’il est loin de la viande crue.

En combien de temps dois-je le manger ?

La dinde cuite est sans danger au réfrigérateur jusqu’à trois à quatre jours, vous pouvez donc faire preuve de créativité avec certaines recettes au cours des prochains jours.

N’oubliez pas que si vous réchauffez les restes de dinde, assurez-vous qu’ils sont bien chauds.

Il doit atteindre une température de 75°C ou plus.

Ne réchauffez pas la viande plus d’une fois.

S’il est au congélateur, il est sans danger pendant deux à six mois, mais assurez-vous de le décongeler complètement avant de l’utiliser.

Que puis-je faire avec des restes de dinde?

Les restes de dinde peuvent être transformés en tarte en les mélangeant avec du jambon, en les ajoutant à une pâte feuilletée prête à l’emploi et en les faisant cuire au four – c’est un plat réconfortant à son meilleur.

Vous pouvez également le mélanger avec des restes de purée, des choux de Bruxelles, des panais, de la sauce et faire des bulles et des grincements.

Si vous avez envie de quelque chose d’un peu plus léger, vous pouvez essayer d’en faire une salade – ajoutez simplement beaucoup de menthe et de feta, et tout autre légume frais que vous aimez.

Vous pouvez également vous offrir un curry de dinde.

Ou utilisez-le dans du pain pita ou du pain plat en ajoutant des graines de feta et de grenade ou du houmous et des épices – mais vous pouvez être créatif avec tout ce que vous voulez.