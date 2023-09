Combien de temps ont duré les grèves de l’UAW ?

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a fait la grève contre General Motors, Ford et la société mère de Jeep, Stellantis, marquant la toute première grève simultanée contre les « trois grands » constructeurs automobiles de Détroit. Pour l’instant, la grève est ciblée et touche des usines spécifiques du Michigan, de l’Ohio et du Missouri. Mais le syndicat n’exclut pas une grève générale, et même une action syndicale limitée pourrait interrompre largement la production en empêchant d’autres usines de recevoir des matériaux essentiels.

L’ampleur sans précédent d’une grève totale contre les « trois grands » aurait un impact immédiat sur l’économie régionale du Midwest, avec une grève de 10 jours qui coûterait cher. plus de 5 milliards de dollars. Si la grève se poursuit, chaque constructeur automobile pourrait perdre jusqu’à 500 millions de dollars de revenus par semaine.

Des négociations de dernière minute touchant environ 146 000 travailleurs au siège de l’UAW à Detroit, n’a pas abouti à un accord. Le principal point de friction semble être l’augmentation des salaires. Les représentants des constructeurs automobiles ont proposé des augmentations de 20 % sur les quatre ans et demi à venir, soit la moitié de l’augmentation salariale de 40 % réclamée par le syndicat. Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré que les entreprises avaient également rejeté la proposition du syndicat visant à étendre les prestations de retraite, à mettre fin aux travailleurs temporaires et à une semaine de travail de 32 heures.

Combien de temps ont duré les récentes grèves de l’UAW ?



La dernière grève de l’UAW était contre GM en 2019, lorsque 48 000 travailleurs ont quitté 50 usines américaines à la mi-septembre. Cela a duré six semaines et a coûté à l’entreprise environ 4 milliards de dollars en perte de revenus et 300 000 unités en production.

Il y a également eu une grève de deux jours en 2007, au cours de laquelle 73 000 travailleurs ont quitté les usines de GM pour protester contre le manque de sécurité de l’emploi et contre un problème de prestations de retraite. Cependant, aucune de ces grèves n’est comparable aux effets économiques potentiels d’un débrayage simultané des employés des trois constructeurs automobiles.

La dernière grève majeure ayant frappé l’industrie automobile aux États-Unis remonte à 1970, lorsque 400 000 travailleurs de 145 usines ont débrayé pendant 67 jours chez GM, alors la plus grande entreprise au monde. Au total, la grève a coûté à GM plus d’un milliard de dollars et est considérée comme l’une des «les grèves les plus coûteuses de l’histoire américaine.»

Rétrospectivement, la grève est considérée comme une victoire majeure pour l’UAW, qui a obtenu une augmentation de salaire de 51 cents alors que GM avait initialement proposé 26 cents. Et la grève a fonctionné grâce à la taille de GM.

À l’époque, GM était l’entreprise la plus importante aux États-Unis, avec une masse salariale de 8 milliards de dollars, 39 000 fournisseurs nationaux et plus d’un million d’actionnaires. L’année précédant la grève, l’entreprise représentait 2,3 % du PIB américain.

Même si GM est désormais considérablement plus petit, la proposition actuelle de l’UAW de faire grève aux trois constructeurs automobiles pourrait certainement recréer les conditions économiques désastreuses qui ont fait le succès de la grève de 1970.

Citable : un discours brutal du chef de l’UAW, Shawn Fain



« Vivre d’un chèque de paie à l’autre, se démener pour s’en sortir ? C’est l’enfer. Choisir entre les médicaments et le loyer est un enfer. Travailler sept jours sur sept, douze heures par jour pendant des mois, c’est l’enfer. Avoir votre usine fermée et votre famille dispersée à travers le pays, c’est un enfer. Être obligé de travailler pendant une pandémie et ne pas savoir si vous risquez de tomber malade et de mourir ou de transmettre la maladie à votre famille, c’est l’enfer. — Le président de l’UAW, Shawn Fain lors d’un discours avant la date limite de grève.

Soutien de Biden

Le président américain Joe Biden a a exprimé son soutien pour un accord équitable entre les parties, faisant remarquer que « l’UAW a contribué à créer la classe moyenne américaine et… mérite un contrat qui soutient la classe moyenne ».

