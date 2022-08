Combien de temps Louise Woodward a-t-elle passé en prison ?

LA piste Louise Woodward pour le meurtre de Matthew Eappen a choqué le monde en 1997.

La nounou britannique de l’époque s’est retrouvée au centre d’une énorme tempête médiatique et d’une bataille juridique.

Louise Woodward s’adressant à son avocat de la défense Andrew Good lors de son procès Crédit : Alamy

Pourquoi Louise Woodward est-elle allée en prison ?

Louise Woodward est une ancienne fille au pair britannique qui, en 1997, a été reconnue coupable d’homicide involontaire après la mort d’un bébé de huit mois sous sa garde.

La jeune femme alors âgée de 19 ans, originaire d’Elton, dans le Cheshire, s’occupait du jeune Matthew Eappen, dans le Massachusetts, aux États-Unis, lorsque le bébé a cessé de respirer et elle a appelé une ambulance.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour enfants de Boston et mis sous assistance respiratoire – mais est décédé tragiquement six jours plus tard d’une hémorragie cérébrale.

La fille au pair britannique a admis avoir joué “un peu brutalement” avec le bébé quelques jours avant sa mort et a été accusée de coups et blessures sur un enfant, mais à la mort de Matthew, l’accusation de Woodward a été transformée en meurtre au premier degré.

Lors d’un procès polarisant qui a eu lieu en octobre 1997, Woodward a continué à clamer son innocence mais a été critiquée pour son apparence “froide” et “sans remords”.

L’accusation a allégué qu’elle avait tué le bébé dans une “rage frustrée, malheureuse et implacable” – une affirmation que les avocats de la jeune fille au pair ont fermement rejetée.

Les experts ont déclaré que les blessures de Matthew étaient des symptômes classiques du syndrome du bébé secoué – une action énergique qui provoque de graves lésions cérébrales ou la mort.

Cependant, le chirurgien de la défense et du cerveau Joseph Medsen a fait valoir que la mort de Matthew aurait pu résulter d’une blessure à la tête obtenue deux semaines plus tôt.

Dans le documentaire de Channel 4, The Killer Nanny: Did She Do It?, l’un des experts qui a témoigné contre Woodward a révélé qu’il avait depuis changé d’avis – affirmant que la science derrière le diagnostic de SBS était erronée.

Combien de temps Louise Woodward a-t-elle passé en prison ?

Le 30 octobre 1997, après 26 heures de délibérations, le jury a déclaré Woodward coupable de meurtre au deuxième degré – ce qui signifiait une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire.

La jeune Britannique, qui s’est effondrée en larmes en entendant le verdict, a dit à ses parents: “S’il vous plaît, ne me laissez pas passer le reste de ma vie ici pour quelque chose que je n’ai pas fait.”

Dans les jours qui ont suivi, il est apparu que le jury était divisé sur l’accusation de meurtre, et une personne a même admis qu’aucun des membres “pensait qu’elle avait tenté de l’assassiner”.

Le 4 novembre, l’équipe juridique de Woodward a déposé des requêtes post-condamnation devant le tribunal de première instance et l’audience s’est ouverte.

Six jours plus tard, le juge Zobel a réduit la condamnation à homicide involontaire, déclarant que “les circonstances dans lesquelles l’accusé a agi étaient caractérisées par la confusion, l’inexpérience, la frustration, l’immaturité et une certaine colère, mais pas de malveillance au sens juridique”.

Il a condamné Woodward à 279 jours de prison, soit le temps exact qu’elle avait déjà passé en prison, ce qui signifiait qu’elle était libre.

L’accusation a contesté la décision d’annuler le verdict et a interjeté appel, portant le procès devant la Cour suprême.

La Cour suprême a décidé par quatre voix contre trois en faveur de Woodward, ce qui signifie qu’elle a pu retourner au Royaume-Uni.

Où Louise Woodward a-t-elle été emprisonnée ?

Woodward a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré le 9 février 1997.

Elle s’est vu refuser la libération sous caution et a été détenue jusqu’au procès à la prison MCI-Framingham, dans une unité à sécurité maximale.

Après avoir passé 279 jours en prison, elle est retournée au Royaume-Uni, où près de 25 ans après le procès, elle vit maintenant en tant que femme libre et a sa propre fille.

Woodward a ensuite obtenu un diplôme en droit et travaille maintenant comme professeur de danse après avoir ouvert sa propre école pour enseigner le jive et la salsa.