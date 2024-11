Combien de temps les passes des gardiens de but sont-elles passées du pratique au tactique

La mort du ballon long a été fréquemment prononcée à mesure que le football évoluait ces dernières années.

Jouer depuis l’arrière est devenu la norme. Les équipes directes sont l’anomalie plutôt que la norme.

L’évolution tactique logique par la suite a été la montée en puissance de la presse haute, suivie de tentatives visant à attirer délibérément la presse pour qu’elle exploite les espaces derrière les joueurs adverses effectuant le pressing.

Pendant ce temps, les équipes ont joué des passes plus courtes depuis l’arrière. Les gardiens de but ne lancent plus habituellement de longs ballons aussi loin que possible du terrain. Au lieu de cela, ils jouent un rôle clé dans la phase de construction de leur équipe, une tendance parfaitement illustrée par le déclin du ballon long dans les meilleures ligues européennes, notamment en Premier League.

Les gardiens de but de l’élite anglaise jouent moins de longs ballons. Depuis le début de la saison 2018-19 de Premier League, le pourcentage de passes jouées longuement par le gardien de but – définies comme des ballons parcourant au moins 32 m (35 yards) – a diminué d’année en année, passant de 69 pour cent à moins de la moitié. période de six ans.

L’évolution vers des passes plus courtes signifie que les gardiens doivent de plus en plus posséder un ensemble de compétences différentes. La capacité technique avec le ballon est devenue une nécessité, ce qui conduit à se concentrer sur le développement de gardiens de but capables de jouer avec leurs pieds sous pression.

Cette qualité technique accrue des gardiens de but et la montée du pressing agressif ont conduit les équipes à maximiser les passes longues pour exploiter les espaces en amont du terrain.

« Lorsque vous jouez contre des équipes, l’homme libre est le gardien », a déclaré Pep Guardiola après la victoire 3-0 de son équipe de Manchester City contre Burnley au début de la saison dernière. « C’est pourquoi vous devez utiliser cette alternative. »

Dans la seconde moitié de ce match, City a exploité le marquage de Burnley en isolant l’attaquant Erling Haaland et en utilisant le gardien Ederson pour lui faire de longues passes. Ederson a complété 16 de ses 28 longues passes à Turf Moor ce soir-là – son plus haut total en Premier League depuis 2018-19 – et l’une d’entre elles a conduit au coup franc grâce auquel City a marqué son troisième but.

De même, les visiteurs de Brentford ont tenté de faire pression sur City d’homme à homme lors de leur match de Premier League le mois dernier. Encore une fois, les joueurs de City sont descendus plus profondément pour entraîner les défenseurs de Brentford hors de position, créant ainsi un espace permettant à Haaland d’attaquer et à Ederson d’envoyer de longues passes.

Dans cet exemple, Jack Grealish et Savinho battent en retraite pour faire avancer leurs marqueurs, Sepp van den Berg et Nathan Collins, et isoler Haaland contre Ethan Pinnock.

Une fois que les joueurs de City attirent les défenseurs de Brentford plus haut sur le terrain, Ederson joue un long ballon vers Haaland, qui bat Pinnock pour marquer le but vainqueur.

« Quand vous isolez Haaland contre un défenseur central, avec la qualité que nous avons avec Ederson et (le gardien suppléant) Stefan Ortega, c’est une arme que nous devons exploiter », a déclaré Guardiola après la victoire 2-1 de City ce jour-là.

Cette saison a été la troisième consécutive au cours de laquelle City a utilisé les longs ballons d’Ederson vers Haaland pour vaincre les schémas de pressing d’homme à homme. Vu les qualités et les profils des deux joueurs, c’est une solution en or.

De l’autre côté de Manchester, l’homologue de Guardiola à United, Erik ten Hag, n’a jamais eu la chance de voir les longs ballons d’Andre Onana vers Diogo Dalot se solder par un but.

Depuis le début de la saison dernière, le gardien Onana a essayé de trouver les courses de Dalot derrière la défense, que l’arrière latéral portugais parte d’une position intérieure étroite ou d’une position plus large.

L’idée est d’attendre que Dalot ait courbé sa course au-delà de la ligne arrière adverse avant que le gardien de but ne lance le long ballon dans l’espace tandis que les autres joueurs de United quittent cette zone.

Lors de la victoire 2-1 à domicile contre Brentford ce mois-ci, Dalot s’est faufilé derrière Kevin Schade – après que le positionnement étroit de Marcus Rashford ait entraîné Kristoffer Ajer dans le champ intérieur – pour attaquer l’espace au-delà de la défense.

Onana chronomètre parfaitement sa longue passe, avec Dalot toujours en jeu…

… mais l’arrière tire directement sur Mark Flekken.

Liverpool a également utilisé la distribution à longue distance de ses gardiens de but pour exécuter un mouvement spécifique.

Alisson et son remplaçant Caoimhin Kelleher ont joué de longs ballons à Mohamed Salah pour lancer un schéma de passes de haut en bas sur leur aile droite.

Le troisième but de Liverpool lors d’une victoire 4-1 contre Séville en pré-saison est un exemple du fonctionnement de cette décision : Alisson se dirige directement vers Salah et Dominik Szoboszlai effectue une troisième course dans l’espace que l’ailier égyptien a libéré, avant même le match. Ce dernier renvoie le ballon à Diogo Jota, qui trouve ensuite la course du milieu hongrois.

Salah a reçu 42% des passes longues complétées par les gardiens de Liverpool en Premier League cette saison, une forte augmentation par rapport aux six campagnes précédentes. Le nouvel entraîneur-chef Arne Slot en fait un débouché direct.

Il est important de se rappeler qu’il ne s’agit pas uniquement de gardiens de but qui lancent leurs coups de pied vers l’avant sans but. L’idée est d’avoir une routine spécifique qui maximise vos chances de marquer un but.

David Raya d’Arsenal a joué 56 pour cent de ses passes longues en Premier League jusqu’à présent cette saison – seuls les gardiens de Nottingham Forest, Everton et Wolverhampton Wanderers ont été directs plus fréquemment. Mais Arsenal ne se contente pas de lancer le ballon pour le plaisir. Les longues passes de Raya visent principalement Kai Havertz près de la ligne de touche droite, les autres joueurs d’Arsenal étant en position pour tenter de remporter ensuite le deuxième ballon.

Depuis que Raya et Havertz ont rejoint Arsenal à l’été 2023, l’attaquant allemand a reçu autant de passes longues complétées par le gardien espagnol que le reste de l’équipe réunie en Premier League (102 sur 204). Les prochains receveurs les plus élevés de la liste sont Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli, avec seulement 17 chacun.

L’évolution du football ces dernières années a transformé les longs ballons des gardiens de but en un outil pour attaquer l’espace et progresser sur le terrain.

L’accent mis davantage sur le jeu de préparation a favorisé les gardiens techniquement solides, tout en conduisant également à la montée d’un pressing agressif et de lignes défensives plus hautes. Les gardiens de but peuvent cibler des zones spécifiques et des coéquipiers pour contourner cette pression et attaquer l’espace qu’elle crée inévitablement.

Numériquement, les longs ballons joués par les gardiens sont en déclin mais tactiquement, ils sont plus importants que jamais.

(Photo du haut : Alex Pantling/Getty Images)