Combien de temps les effets sur la santé pourraient-ils durer ?

Surveillez vos symptômes et contactez votre médecin ou rendez-vous aux urgences, a conseillé McCormack, si vous constatez une augmentation des symptômes préoccupants. Ceux-ci comprennent l’essoufflement, la toux, l’oppression thoracique ou la respiration sifflante. Assurez-vous également de prendre les médicaments recommandés et d’en avoir suffisamment sous la main, a-t-elle déclaré.

« Il est important de rester à l’intérieur et de fermer toutes les fenêtres pour réduire l’exposition à la fumée des incendies de forêt. Il est également essentiel de rester à l’écart de toutes les fenêtres qui peuvent ne pas avoir une bonne étanchéité, afin de minimiser toute exposition potentielle à la fumée », a déclaré Robert Glatter, MD, rédacteur en chef pour Medscape Emergency Medicine et médecin urgentiste à Hôpital Lenox Hill/Northwell Health à New York. (Medscape Medical News est affilié à WebMD.)

La fumée des incendies de forêt contient de multiples toxines, notamment des métaux lourds, des agents cancérigènes et des particules fines (PM) de moins de 2,5 microns. Glatter a expliqué que ces particules sont environ 100 fois plus fines qu’un cheveu humain. En raison de leur taille, ils peuvent s’enfoncer plus profondément dans les voies respiratoires des poumons et déclencher une inflammation chronique.

« Cela a également été lié à des taux accrus de cancer du poumon et de tumeurs cérébrales », a-t-il déclaré, sur la base d’un étude 2022 au Canada.

Les effets de la fumée des incendies de forêt peuvent se poursuivre pendant de nombreuses années. Après l’incendie de la mine de charbon Hazelwood en 2014, les visites aux urgences pour des problèmes respiratoires et cardiovasculaires sont demeurées plus élevées pour jusqu’à 2 à 5 ans plus tard, dit Glatter. Encore une fois, de grandes quantités de particules fines dans la fumée, moins de 2,5 microns (PM 2,5), étaient à blâmer.

L’exposition à la fumée des feux de forêt pendant la grossesse a également été liée à une croissance fœtale anormale, à une naissance prématurée, ainsi qu’à un faible poids à la naissance, un Prépublication de janvier 2023 sur MedRxiv suggéré.