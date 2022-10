THE National Grid a discuté de la mise en place de pannes si l’approvisionnement en énergie tombe en dessous du niveau “adéquat” cet hiver.

Il est donc important de savoir quoi faire avec votre nourriture pendant les pannes de courant cet hiver.

Le réseau national pourrait être poussé à imposer des coupures de courant cet hiver si les approvisionnements en énergie sont mis à rude épreuve Crédit : Getty

Combien de temps les aliments peuvent-ils durer dans un réfrigérateur sans électricité ?

Certains aliments seront probablement récupérables, mais il est toujours préférable d’adopter une approche prudente.

Les aliments peuvent rester frais au réfrigérateur jusqu’à 4 à 6 heures lors d’une coupure de courant.

Cependant, certains aliments, notamment la volaille, les fruits de mer, les œufs et les fromages à pâte molle, ne doivent pas être consommés si leur température est supérieure à 4 degrés pendant deux heures ou plus.

Cependant, les fromages à pâte dure et les fromages fondus sont plus susceptibles de rester frais.

De même, les fruits frais qui ont été coupés nécessitent une température plus froide pour rester frais que les fruits non coupés et cela s’applique également aux légumes.

Les pains, y compris les petits pains, les gâteaux, les muffins et les tortillas sont également susceptibles de rester frais plus longtemps, de sorte qu’ils peuvent, espérons-le, être conservés.

Alors que les pâtes cuites, le riz et les pommes de terre doivent être jetés s’ils sont laissés dans un réfrigérateur éteint pendant 4 heures ou plus.

En fin de compte, il vaut mieux opter pour la prudence et il ne faut pas goûter les aliments pour déterminer s’ils sont encore frais.

Le CDC conseille : « En cas de doute, jetez-le ».

Comment conserver les aliments lorsque le réfrigérateur est éteint ?

Vous devez vous assurer que la porte de votre réfrigérateur est fermée lorsque l’alimentation est coupée pour aider à préserver sa température froide.

Un réfrigérateur doit rester à sa température normale (4 degrés) jusqu’à quatre heures si la porte est fermée.

Vous pouvez également utiliser des glaçons pour essayer d’empêcher vos aliments de devenir chauds.

Une façon de le faire est de placer votre nourriture dans des sacs et de superposer des glaçons sur le dessus.

Que puis-je faire d’autre pour me préparer aux coupures de courant ?

Une façon de se préparer aux coupures de courant est de s’assurer d’avoir des torches de travail dans votre maison.

Il est également bon de conserver les batteries/chargeurs portables afin de pouvoir recharger vos téléphones lorsque l’électricité est coupée.

Vous pourriez même envisager d’investir dans une radio alimentée par batterie pour vous divertir lorsque l’alimentation est coupée.

Vous devez également vous assurer que vos bacs à glaçons sont remplis au cas où la coupure de courant durerait plus de quatre heures et que vous deviez placer de la glace sur vos aliments pour les garder au frais.