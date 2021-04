DOUZE ans après que le procès de Casey Anthony ait captivé la nation, le pays est en proie à un autre procès pour meurtre après la mort de George Floyd.

Dans les affaires Casey Anthony et Derek Chauvin, les jurys ont mis un total de dix heures à délibérer.

Casey Anthony a été arrêté le 16 juillet 2008. Crédit: AP: Associated Press

En moyenne, combien de temps faut-il aux jurys pour délibérer?

Selon Poytner, « les verdicts rapides favorisent généralement le défendeur. Au fil des heures, cela indique que les jurés prennent les preuves au sérieux et considèrent que les preuves ont au moins une certaine validité. »

Il dit également que «les jurés mettent plus de temps à se prononcer sur des affaires impliquant plusieurs chefs d’accusation».

Une étude menée en 2009 par des chercheurs de l’Université du Texas à Dallas et du Collin College a conclu qu’un « jury de 12 personnes prend, en moyenne, un peu plus de deux heures pour parvenir à une conclusion », mais que les affaires impliquant des crimes graves et des crimes contre des personnes sont soumises à un jury. plus pour conclure.

En 1987, un jury a établi le record de la plus longue délibération du jury de l’histoire américaine, prenant 30 jours pour se prononcer sur un verdict.

Les manifestants à New York célèbrent le verdict de culpabilité de Derek Chauvin. Crédit: EPA

Combien de temps le jury a-t-il délibéré dans le procès de Casey Anthony?

Au cours du procès Casey Anthony, le jury a délibéré pendant dix heures avant de l’acquitter des accusations de crime et de la condamner pour quatre accusations de délit.

Casey a été inculpé de crimes de meurtre au premier degré, d’homicide involontaire coupable et de maltraitance aggravée des enfants et de quatre accusations de délit pour avoir donné de fausses informations à un agent des forces de l’ordre.

La sélection du jury pour l’affaire a pris 11 jours avant que le juge Perry ne jure devant un jury de cinq hommes et sept femmes, plus trois hommes et deux femmes en tant que jurés suppléants.

Casey Anthony a été déclaré non coupable de meurtre le 5 juillet 2011. Crédit: AP: Associated Press

Le jury a terminé sa première journée de délibération sans verdict et le juge Perry a en outre expliqué aux jurés comment procéder dans leurs délibérations.

Il a donné aux jurés la possibilité de la déclarer coupable d’un crime moindre comme un meurtre au deuxième degré, un homicide involontaire coupable ou un meurtre au troisième degré qui n’entraîne pas de condamnation à mort.

Pourquoi Casey Anthony a-t-il été jugé?

La femme de Floride accusée du meurtre de sa fille de 2 ans, Caylee, qui a été vue vivante pour la dernière fois le 16 juin 2008.

La défense a expliqué que Caylee s’était noyée dans la piscine familiale à un moment de la journée et que Casey et George Anthony avaient paniqué lorsqu’ils ont trouvé le corps et couvert sa mort.

Caylee Anthony est né le 9 août 2005. Crédit: AP: Associated Press

L’accusation a peint une autre série d’événements alléguant que Casey a utilisé du chloroforme sur sa fille et l’a étouffée en mettant du ruban adhésif sur la bouche et le nez du tout-petit.

L’histoire a éclaté pour la première fois le 15 juillet 2008, lorsque la mère de Casey, Cindy Anthony, a appelé frénétiquement la police à Orlando, en Floride, pour signaler qu’elle venait d’apprendre que sa petite-fille Caylee avait disparu depuis 31 jours.

Casey a d’abord affirmé que Caylee était avec une gardienne nommée Zenaida Gonzalez « Zanny » qui s’est avérée être le premier de nombreux mensonges.

En décembre 2008, les restes décomposés de Caylee ont été retrouvés dans une zone boisée non loin de la maison Anthony.

Pourquoi Casey Anthony est-il à la mode?

Alors que la nation attend avec impatience le verdict dans le procès Derek Chauvin, les gens se souviennent du procès Casey Anthony comparant les délibérations de dix heures du jury aux délibérations de dix heures pour le procès Derek Chauvin.

Un utilisateur de Twitter, le Dr Cosmopolitan, a écrit: « Je n’ai pas regardé un verdict aussi attentivement depuis Casey Anthony et OJ. »

L’utilisateur de Twitter Kisha a exprimé son soulagement pour la condamnation de Chauvin en disant: « Casey Anthony est parti. George Zimmerman est parti. OJ Simpson est parti. Pas aujourd’hui #DerekChauvin NE SE DÉBUTE PAS AUJOURD’HUI !!! »

Un autre utilisateur de Twitter, Marcella, a tweeté: « Si vous y réfléchissez … c’est une étape importante. Comme … oj simpson? Non coupable. George zimmerman? Non coupable. Casey anthony? Non coupable. Derek chauvin? # Coupable. Trois cas que TOUS auraient dû avoir des verdicts de culpabilité. et ne l’ont pas fait. mais c’est le cas. C’est un progrès. #BlackLivesMatter «