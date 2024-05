Combien de temps la maladie pieds-mains-bouche est-elle contagieuse ?

La maladie pieds-mains-bouche est une maladie virale connue pour ses éruptions cutanées, ses plaies buccales et ses taches rouges légèrement surélevées ou ses cloques blanches sur la paume des mains et la plante des pieds. Ces bosses se propagent aussi parfois à d’autres zones du corps comme le ventre, les jambes ou les fesses.

Bien que son éruption cutanée révélatrice soit plus fréquente chez les enfants que chez les adultes, de nombreuses personnes atteintes de la maladie pieds-mains-bouche souffrent également de « fièvre, douleurs abdominales et diarrhée », explique le Dr Vikash Oza, directeur de la dermatologie pédiatrique à NYU Langone Health. .

Parce qu’il s’agit d’une maladie très courante, inconfortable et peu pratique, il peut être utile de savoir comment le virus se propage – et combien de temps une personne qui en est atteinte reste contagieuse.

Comment se propage la maladie pieds-mains-bouche ?

La première chose à comprendre est que la maladie pieds-mains-bouche est une maladie très contagieuse et qui se propage facilement, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC).

L’agence de santé publique Remarques que le virus se propage généralement par une personne entrant en contact direct avec des matières fécales, en touchant des objets ou des surfaces sur lesquels se trouve le virus, puis en se touchant les yeux, le nez ou la bouche, et par un contact personnel étroit avec une autre personne atteinte de la maladie. De telles interactions peuvent consister à s’étreindre, s’embrasser, parler, se faire éternuer ou tousser, explique le Dr Kellie Kruger, médecin certifié en médecine interne et en pédiatrie à la Mayo Clinic en Arizona.

Le virus se propage généralement à la maison et dans les garderies ou les écoles lorsque des pratiques telles que se laver les mains ou éviter de mettre les doigts dans la bouche sont facilement oubliées et où de nombreux enfants entrent en contact avec d’autres enfants potentiellement infectés. « C’est pourquoi nous entendons souvent parler d’épidémies en milieu scolaire », explique Oza.

Combien de temps la maladie pieds-mains-bouche est-elle contagieuse ?

Quel que soit l’endroit où l’on a contracté la maladie, il est important de savoir pendant combien de temps on doit faire attention aux autres. Le CDC Remarques que les gens sont plus contagieux au cours de la première semaine où ils sont malades, mais il est possible de propager le virus pendant de plus longues périodes. « La personne infectée est probablement également contagieuse jusqu’à ce que toutes les ampoules cutanées soient guéries », explique Oza, mais note que même dans ce cas, la personne peut continuer « à excréter le virus par les selles pendant jusqu’à 6 semaines ».

Il est également important de noter qu’une personne peut être infectée avant même que les symptômes ne commencent à se manifester. « La période d’incubation est généralement de 3 à 5 jours, ce qui signifie qu’une personne est généralement exposée au virus 3 à 5 jours avant de développer des symptômes », explique Kruger.

Quand n’êtes-vous plus contagieux du syndrome pieds-mains-bouche ?

On est généralement considéré comme sorti d’affaire une fois par semaine environ depuis l’apparition des premiers symptômes. et après que les pires ampoules ou éruptions cutanées aient disparu. Cela signifie surveiller « la formation de croûtes et la guérison de toutes les ampoules et plaies ouvertes antérieures sur la peau », explique Oza.

Kruger dit qu’il est particulièrement important de s’assurer que l’on n’a pas de fièvre et qu’on est capable de manger « sans douleur importante ». Même dans ce cas, ajoute-t-elle, « il est important de continuer à se laver strictement les mains une fois que vous vous sentez mieux, car le virus peut encore être présent après la disparition des symptômes cliniques ».