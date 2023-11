Combien de temps KCR exploitera-t-il le sentiment Telangana ?

Cela fait neuf ans et demi que l’État Telangana a été formé et le sentiment Telangana a depuis lors joué un rôle important dans les deux élections législatives.

Inutile de dire que Bharat Rashtra Samithi (anciennement Telangana Rashtra Samithi) a été le plus grand bénéficiaire de ce sentiment.

Pourtant, les dirigeants du BRS, y compris leur président et ministre en chef K Chandrasekhar Rao, tentent toujours d’exploiter ce sentiment pour remporter à nouveau les élections dans l’État.

« Le Congrès et le parti Bharatiya Janata ont-ils déjà dit Jai Telangana ? Ils n’ont aucune affinité avec notre État. C’est notre État et nous devons le gouverner. Pas les dirigeants imposés par Delhi », a déclaré KCR lors de sa réunion publique tenue lundi à Devarakadra.

En fait, jusqu’il y a quelques mois, KCR donnait l’impression que son parti allait délaisser les problèmes du Telangana, plus ou moins résolus, et se concentrer sur les questions nationales. À chaque réunion, il soulevait uniquement des questions nationales.

Mais à l’approche des élections législatives, KCR, son fils KT Rama Rao et son neveu T Harish Rao ont soudainement commencé à réitérer leurs propos sur les questions liées au Telangana. Ils parlent du même sujet qu’avant les élections de 2014 – le KCR s’engage dans le jeûne jusqu’à la mort et est le fer de lance du mouvement Telangana, etc.

De toute évidence, les dirigeants du BRS ne veulent pas donner l’avantage au Congrès qui a accordé Telangana.

KCR cherche une fois de plus à intensifier le sentiment des Telangana pour attaquer le Congrès – affirmant qu’il était responsable de la fusion du Telangana avec l’Andhra, du retard dans l’octroi du statut d’État et de la mort de centaines de personnes en faveur d’un État séparé.

Il veut montrer le Congrès comme le méchant et se projeter comme le seul champion du Telangana.

«Ça a l’air idiot. La formation de Telangana est désormais un vieux problème. À quoi sert de parler des agitations du passé, alors que l’État Telangana est devenu une réalité il y a dix ans ? » a argumenté un analyste.

Au lieu de parler des réalisations de son gouvernement, KCR tente de détourner l’attention du peuple de ses échecs et prétend qu’il devrait avoir une troisième chance uniquement parce qu’il a joué un rôle majeur dans la formation de l’État de Telangana.

Les analystes disent qu’il existe un sentiment Telangana parmi tous ceux qui se sont battus pour son statut d’État, mais cette fois, cela ne jouera pas en faveur du KCR mais pourrait faire un effet de boomerang sur lui, car de nombreux combattants Telangana ont le sentiment que leurs efforts ont été mis de côté et que le KCR seul est jouir et abuser du pouvoir.