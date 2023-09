Combien de temps faut-il prendre des antidépresseurs ?

Si vous commencez à vous sentir mieux pendant que vous prenez des antidépresseurs, vous vous demandez peut-être combien de temps vous devriez prendre ce médicament ou si vous pouvez arrêter.

Les directives des experts sur les antidépresseurs peuvent prêter à confusion. Ils dépendent de divers facteurs, notamment :

Le type d’ordonnance que vous prenez

Votre posologie

Le nombre d’épisodes dépressifs que vous avez eu

Votre risque de rechute

Que ce soit une bonne idée d’arrêter dépend de vous.

«Nous savons que prendre des antidépresseurs pendant une période trop courte peut présenter des risques réels pour certaines personnes, mais pour d’autres, les prendre plus longtemps pourrait être plus que nécessaire», explique David Baron, psychiatre et recteur de l’Université Western des sciences de la santé. en Californie.

«Cette décision doit être prise avec un professionnel, tout comme un patient qui prend de l’insuline ou une chimiothérapie aurait des discussions spécifiques avec son spécialiste», précise-t-il. « Les antidépresseurs peuvent fonctionner et fonctionnent, mais ils doivent être utilisés comme n’importe quel autre médicament. »

Si vous et votre médecin décidez qu’il est temps d’arrêter, vous devrez connaître la meilleure façon de le faire et comment éviter d’éventuels effets secondaires.