Si vous avez passé du temps à peser le pour et le contre des voitures électriques, vous avez sans doute remarqué que leurs prix affichés ont tendance à être plus élevés que leurs homologues à combustion. Regardez au-delà du point d’achat, cependant, et les coûts d’exploitation réduits d’un VE pourraient finir par vous faire économiser de l’argent à long terme.

Mais de combien de temps parle-t-on ? Combien de temps faut-il pour atteindre le seuil de rentabilité d’une voiture électrique ? La réponse est, peut-être insatisfaisante, « ça dépend ». Cela dépend de la classe de véhicule que vous comparez, du nombre de kilomètres parcourus et de divers autres facteurs. Ce guide vous aidera à apprendre à estimer par vous-même et vous fournira quelques exemples.

Prime VÉ, crédits d’impôt

La première chose à calculer est la prime de prix qu’une voiture électrique commande par rapport à une alternative à essence (ou hybride). Vous soustrairez toutes les économies à long terme de ce nombre plus tard. Si cette pilule premium EV est trop difficile à avaler, vous pouvez également envisager d’acheter un exemple d’occasion pour minimiser le coût initial, en particulier si vous achetez une deuxième voiture ou si vos besoins en autonomie sont plus conservateurs.

Déterminez également si le véhicule électrique est admissible à des crédits d’impôt étatiques ou fédéraux qui peuvent vous donner un bon départ vers ce seuil de rentabilité. La liste des véhicules électriques qualifiés a été un peu plus courte lorsque de nouvelles réglementations sur les batteries ont été annoncées plus tôt cette année, mais de nombreux favoris familiers reviennent déjà sur la liste.

Estimation des coûts de fonctionnement de base

Vient maintenant la partie délicate : déterminer et comparer les coûts d’exploitation. Cela se résume à un certain nombre de facteurs, notamment l’efficacité des véhicules en question, les prix de l’essence et de l’électricité dans votre région, le nombre de kilomètres parcourus par an et vos habitudes de conduite. Ici aux États-Unis, une excellente ressource pour vous mettre dans le stade est fueleconomy.govla base de données officielle des estimations d’efficacité de l’Environmental Protection Agency.

De manière générale, l’électricité est moins chère que le gaz, et la recharge à domicile est moins chère qu’une borne de recharge rapide en courant continu. Antuan Goodwin/CNET

Ici, vous pourrez rechercher et comparer l’autonomie, l’efficacité énergétique et le coût estimé du carburant par an pour presque toutes les voitures vendues en Amérique depuis 1984. 15 000 miles annuels et les prix actuels du carburant pour calculer son estimation du coût du carburant, mais vous pouvez (et devriez) personnaliser la formule avec vos propres prix et kilométrage.

Armé des estimations de l’EPA, divisez la prime de prix du VE par les économies d’énergie annuelles pour arriver à l’estimation la plus basique, en années, jusqu’à ce que votre voiture électrique atteigne le seuil de rentabilité.

Par exemple…

Comparons, par exemple, la Chevrolet Bolt EUV 2023 (28 795 $) avec la Chevrolet Trailblazer de taille similaire (23 395 $) et nous constatons que le véhicule électrique est 5 400 $ plus cher au départ. L’EPA estime que les propriétaires de Bolt dépenseront 1 200 $ de moins en charge chaque année par rapport au gaz sur la base du carburant et de l’électricité moyens au moment de la publication. Cela équivaut à 4,5 ans jusqu’au seuil de rentabilité. Cependant, le Bolt est également admissible à un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ qui, une fois réclamé, représente une économie de 8 100 $ au cours des cinq premières années.

Le modèle 3 et le modèle Y de Tesla ont également récemment subi de multiples baisses de prix agressives qui, combinées à leur qualification de crédit d’impôt fédéral nouvellement rétablie, signifient qu’ils pourraient atteindre le seuil de rentabilité au cours de la première année, si vous effectuez des achats croisés contre des concurrents haut de gamme ou de luxe. marques.

À l’aide de la calculatrice de l’EPA, vous pouvez rapidement obtenir une estimation personnalisée des économies que vous pourriez économiser en passant à une voiture plus efficace. FuelEconomy.gov

Sans l’incitatif fédéral, cependant, il peut être beaucoup plus long avant que le coût réduit ne compense la prime de la batterie. Le Hyundai Kona Electric 2023, par exemple, coûte 11 410 $ de plus que le Kona à essence contemporain. Avec des économies d’énergie prévues de 1 050 $ par an, mais sans crédit d’impôt, le conducteur de VE s’attendrait à atteindre le seuil de rentabilité en un peu moins de 11 ans, à moins que d’autres variables, telles que des prix de l’essence plus élevés que la moyenne, des incitations pour les concessionnaires ou l’admissibilité à des crédits d’impôt au niveau de l’État , entrer en jeu.

Autres choses à considérer

Posséder une voiture ne se résume pas à ce que vous dépensez en essence ou en électrons. Si vous envisagez d’installer un chargeur domestique, vous voudrez en tenir compte dans vos estimations. Les véhicules électriques, sans huile à changer ni système d’émissions complexes à casser, ont souvent des coûts d’entretien récurrents nettement inférieurs à ceux des voitures à combustion. Cependant, en raison de la nouveauté et de la rareté des pièces spécialisées, lorsque les choses tournent mal, les réparations imprévues des véhicules électriques peuvent finir par coûter plus cher. Cela peut également entraîner des primes d’assurance plus élevées pour les voitures électriques.

Retenir l’achat d’un véhicule électrique jusqu’à l’arrivée de modèles plus abordables comme le Volvo EX30 est également une option viable. VOLVO

Enfin, demandez-vous si vous avez besoin d’une nouvelle voiture en premier lieu. Si votre véhicule actuel est en bon état de fonctionnement et obtient une économie de carburant décente, rester avec lui pendant quelques années de plus jusqu’à ce que les coûts des véhicules électriques diminuent peut être le choix le plus économe, surtout si l’achat d’une nouvelle voiture grèverait votre budget. La voiture la plus rentable est souvent celle qui est déjà payée.