La Grande-Bretagne ne sera peut-être pas exempte de restrictions sur les coronavirus avant l’hiver prochain, à moins que le NHS n’atteigne son objectif ambitieux de vacciner 2 millions de personnes chaque semaine, on craint.

L’intensification de la campagne de vaccination pour atteindre l’objectif signifierait qu’il faudrait encore jusqu’en avril pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans, les adultes souffrant de maladies graves et des millions de travailleurs du NHS et des services sociaux pour recevoir leur première dose.

Mais il faudrait encore 15 semaines aux mêmes Britanniques pour obtenir la deuxième dose dont ils ont besoin pour leur offrir autant de protection que possible contre la maladie, ce qui signifie que la date limite ne sera pas atteinte avant août au plus tôt.

Le numéro 10 pourrait toutefois alléger les restrictions avant cette date s’il semble que la dose initiale est suffisante pour réduire et réduire les taux d’hospitalisation.

Mais il reste d’énormes questions quant à savoir si le NHS sera en mesure d’atteindre l’objectif de 2 millions de coups par semaine, ce que les scientifiques disent que la Grande-Bretagne doit atteindre « très rapidement » pour espérer un été normal.

Les patrons d’AstraZeneca se sont engagés à fournir le chiffre de doses par semaine à la mi-janvier. Et le NHS a promis qu’il serait en mesure de les distribuer aussi rapidement qu’il les obtiendrait.

Cependant, des fissures semblent déjà se former dans la chaîne d’approvisionnement. Seules 530000 doses du vaccin contre le coronavirus d’Oxford seront disponibles pour les personnes vulnérables cette semaine, bien que les responsables aient promis au moins 4 millions il y a à peine quelques semaines.

Boris Johnson a déclaré que le déploiement était bloqué parce que les responsables attendaient que les lots de jab soient approuvés par le régulateur, tandis que Matt Hancock a reproché à AstraZeneca d’être trop lent à fabriquer les doses.

Le Premier ministre doit s’adresser au pays ce soir à 20 heures, alors qu’il devrait placer le pays dans un troisième verrouillage national au milieu des infections et des admissions en flèche, avec des vaccins maintenant le seul moyen de sortir du cycle sans fin des verrouillages.

Brian Pinker, 82 ans, est devenu la première personne au monde à recevoir le vaccin de l’Université d’Oxford aujourd’hui

Le programme de vaccination du Royaume-Uni n’a réussi à vacciner qu’un million de personnes au cours des quatre semaines où il a été opérationnel.

Mais les responsables ont promis que le programme s’accélérerait considérablement lorsque les cliniques commenceraient à utiliser le jab révolutionnaire de l’Université d’Oxford / AstraZeneca, qui a été déployé pour la première fois aujourd’hui.

Les vaccins peuvent ne pas fonctionner contre la variante sud-africaine mutée de Covid Les vaccins contre le coronavirus pourraient être inefficaces contre la mutation sud-africaine hautement infectieuse, a averti un scientifique qui a aidé à développer le vaccin d’Oxford. Sir John Bell, professeur regius de médecine à l’Université d’Oxford, a déclaré que la souche africaine était plus préoccupante que celle de Kent. On pense que les vaccins sont efficaces contre la variante britannique hautement infectieuse VUI-202012/01, provoquant actuellement une augmentation massive des cas à travers le pays. Mais il a déclaré que la variante sud-africaine 501.V2 – détectée à deux endroits en Grande-Bretagne – avait « des changements vraiment assez substantiels dans la structure de la protéine », ce qui signifie que les vaccins pourraient ne pas fonctionner. Le vaccin Covid protège contre la maladie en apprenant au système immunitaire à combattre le pathogène. Il crée des anticorps – des protéines de lutte contre les maladies fabriquées et stockées pour combattre les envahisseurs à l’avenir en s’accrochant à leurs protéines de pointe. Mais s’ils sont incapables de reconnaître les protéines parce qu’elles ont muté, cela signifie que le corps peut lutter pour attaquer un virus la deuxième fois et conduire à une deuxième infection. Cependant, des experts ont déclaré à MailOnline aujourd’hui qu’il n’y avait pas de données accessibles au public pour suggérer que la souche possède la capacité d’échapper à l’itération actuelle des jabs, même si elle est plus transmissible. Le professeur Ian Jones, virologue à l’Université de Reading, a affirmé qu’il était «presque certain» que les vaccins seront toujours efficaces à un certain niveau. Il a ajouté que, dans le cas peu probable où une nouvelle souche rendrait les vaccins superflus, il faudrait « quelques jours ou moins » pour peaufiner les jabs pour les cibler. La variante sud-africaine est apparue dans la baie de Nelson Mandela dans le Cap oriental, qui a été la première grande zone urbaine à être touchée par la deuxième vague du pays. Il a été découvert à la mi-décembre et a fait grimper les cas de Covid de moins de 3000 par jour au début du mois à plus de 9500 par jour à Noël, représentant jusqu’à 90% de ces nouvelles infections.

Le professeur Paul Hunter, expert en maladies infectieuses à l’Université d’East Anglia, a déclaré à MailOnline qu’il serait « très surpris » si les ministres n’avaient pas assoupli certains freins d’ici avril, alors que des millions de personnes auront, espérons-le, été vaccinés.

Il a ajouté: « Je peux voir que nous avons une sorte de restrictions même cette fois l’année prochaine. »

Le professeur Hunter a déclaré que les bordures seraient probablement beaucoup moins sévères et pourraient dépendre du nombre de résidents les plus vulnérables qui se présentent pour un vaccin. Si l’absorption est élevée, le virus a moins d’espace pour se propager et provoquer une maladie grave.

Cependant, il a déclaré que le seul moyen sûr de supprimer toutes les restrictions serait de parvenir à l’immunité du troupeau – lorsqu’une population suffisante devient immunisée pour que le virus disparaisse.

Les scientifiques pensent que cela ne peut être atteint que lorsque 70% des personnes sont protégées et que le principal médecin américain en matière de coronavirus, Anthony Fauci, a averti que ce chiffre pourrait même atteindre 90%.

Les scientifiques du gouvernement ont fixé l’objectif de 2 millions de vaccinations par semaine, car cela signifie que le tiers le plus vulnérable de la population britannique bénéficiera d’une certaine protection d’ici Pâques et pourra recevoir ses deux doses complètes avant l’automne, avant que les pressions hivernales ne recommencent à affecter le NHS.

À un rythme de seulement 1 million par semaine, il faudrait 30 semaines à la Grande-Bretagne pour vacciner tous les résidents vulnérables dans la première phase de la campagne de vaccination. Cela signifie qu’ils ne recevront tous leur deuxième dose qu’en février prochain et que le service de santé pourrait être confronté à une nouvelle crise hivernale.

Mais le numéro 10 n’attendra pas nécessairement que toute la cohorte soit vaccinée avant d’alléger le cycle des restrictions.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré le mois dernier que les mesures pouvaient être assouplies «lorsque suffisamment de personnes vulnérables à Covid auraient été vaccinées à ce moment-là». Cependant, il ne s’est jamais engagé sur un chiffre réel.

Les experts disent que le nombre de vaccins distribués par la Grande-Bretagne avant que les règles de verrouillage puissent commencer à être assouplies dépendra de « l’appétit pour le risque » de Downing St et de l’efficacité des vaccins dans la vie réelle.

Si les mesures sont levées trop tôt, alors il pourrait y avoir une augmentation des cas graves, des admissions à l’hôpital et des décès dans les groupes à risque modéré mais pas prioritaires pour un vaccin, comme les personnes d’âge moyen.

Le NHS dit que les personnes de plus de 70 ans et celles qui souffrent des problèmes de santé à long terme les plus graves sont à « haut risque » de Covid.

Ceux-ci, combinés aux travailleurs de la santé et des services sociaux, constituent un groupe de 14,3 millions de personnes, qui pourraient recevoir une dose unique chacune dans les sept semaines au rythme ambitieux de 2 millions par semaine, donc d’ici la mi-février.

Mais la levée des règles de verrouillage d’ici là impliquerait de mettre les groupes plus jeunes, tels que ceux dans la soixantaine, la cinquantaine et la quarantaine, à risque d’un virus alors incontrôlable.

Et cela signifierait que les personnes déjà vaccinées n’auraient pas la protection complète de deux doses, dont les deux vaccins ont besoin.

C’est pourquoi les experts estiment qu’il est plus probable que les restrictions du Royaume-Uni soient progressivement supprimées sur une période plus longue pour arrêter la spirale du virus chez les jeunes, qui présentent encore un faible risque d’hospitalisation, de décès ou de complications à long terme.

Le Dr Simon Clarke, microbiologiste à l’Université de Reading, a déclaré à MailOnline la semaine dernière: « C’est très bien de vacciner toutes les personnes de plus de 65 ans et les autres personnes souffrant de problèmes de santé à long terme, mais la moyenne d’admission aux soins intensifs est de 60 et il y a plus d’hommes dans la quarantaine en soins intensifs avec Covid qu’il n’y a plus de 85 ans.