Combien de temps Elon Musk pourra-t-il rester « hardcore » chez Tesla et SpaceX ?

Après avoir passé deux ans avec Elon Musk et son entourage composé de membres de sa famille, de partenaires amoureux et de lieutenants de confiance, le biographe Walter Isaacson est sans équivoque dans son évaluation de l’homme le plus riche du monde: « Il est idiot ou abruti…[and] il n’est pas très admirable à cause de cela.

Qu’est-ce qui a inspiré la conception d’Elon Musk pour le Cybertruck de Tesla ?

Combien de temps encore Musk pourra-t-il se comporter ainsi tout en s’attendant à ce que ses entreprises – SpaceX, Tesla et Twitter (maintenant X) parmi eux – pour atteindre la productivité qu’il recherche, dans sa quête primordiale de protection et de maintien de l’humanité ?

Isaacson, auteur du nouveau livre Elon Musk, répond à cette question et à d’autres dans la vidéo ci-dessous. Regardez l’interview complète, utilisez nos codes temporels comme guide pour les moments forts ou faites défiler vers le bas pour la transcription complète.

1:47 : Diriez-vous que Musk est une personne attentionnée ?

3h01 : Comment Musk se compare-t-il aux autres magnats de la technologie en termes de compréhension des détails qui sous-tendent sa grande vision ou ses grandes idées ?

17h28 : Devrions-nous tous être aussi inquiets que Musk de l’implication de Google dans l’intelligence artificielle, ou est-ce pouro, un de ses drames fabriqués ?

Walter Isaacson en conversation avec Quartz : la transcription complète

Heather Landy, rédactrice en chef de Quartz : Combien de temps Elon Musk pourra-t-il rester inconditionnel tout en restant productif dans les entreprises ? Il a commencé avec l’objectif de sauver l’humanité. Nous parlons de Walter Isaacson, l’auteur à succès de livres sur Steve Jobs, Albert Einstein et Léonard de Vinci, et maintenant la nouvelle biographie simplement intitulée Elon Musk.

Je n’ai pas compté le nombre de mentions, mais le mot « hardcore » apparaît souvent dans ce livre. Après avoir passé la majeure partie de deux ans aux côtés d’Elon Musk ou auprès des différentes personnes et entreprises de sa vie, combien de temps pensez-vous qu’il pourra rester aussi hardcore tout en étant réellement productif ?

Walter Isaacson, Elon Musk auteur: Je pense qu’il va pouvoir le faire. C’est quelqu’un qui aime être à fond, et même lorsqu’il était enfant, il associait le drame et les tempêtes presque à l’amour – je veux dire, parce qu’il a eu une enfance vraiment dysfonctionnelle et psychologiquement problématique. Mais dès que les choses sont calmes, il n’est pas content. Quand il y a une tempête, il est à fond. Et quand il s’est rendu pour la première fois au siège de Twitter et que tout le monde était psychologiquement en sécurité et essayait d’être attentionné, il a dit : « Non, nous allons être hardcore. Nous allons être tous dedans.

Landy : Il a certainement apporté cela à leur culture. Il y a beaucoup de scènes comme celle-là…

Isaacson : Je pense que ce fut l’un des plus grands changements de culture que nous verrons jamais dans une entreprise, cela va de l’état d’esprit le plus stimulant et le plus doux, celui du studio de yoga et du café artisanal au hackathon 24 heures sur 24, le tout dans. »

Landy : Et au fil des heures, presque, semble-t-il.

Isaacson : Exactement.

Landy : Il y a beaucoup de scènes comme celle-là et d’autres dans le livre qui nous font en quelque sorte remettre en question son humanité. Mais l’un de ses anciens lieutenants de SpaceX à qui vous avez parlé explique qu’Elon est en réalité très préoccupé par l’humanité au sens macro.

Isaacson : Droite.

Landy : Diriez-vous qu’Elon est une personne attentionnée ?

Isaacson : Non, non. Il n’est pas empathique. Il s’en fiche. Et c’est un imbécile à cause de ça ; il n’est pas très admirable à cause de cela. Mais comme il le dirait, et comme le lieutenant que vous avez cité, parfois, les gens qui sont attentionnés et émotifs ne licencieront pas les gens, ils ne seront pas durs, ils ne seront pas durs, et cela peut nuire à l’ensemble de l’entreprise parce qu’ils sont tellement désireux de faire en sorte que les gens en face d’eux les aiment. Je sais que je ne pourrais pas être comme il est. Je travaillais à CNN. Peut-être aurions-nous dû être plus durs. J’aurais peut-être dû être plus dur avec les gens. Mais si vous regardez beaucoup de gens qui ont été inconditionnels – Bill Gates aux débuts de Microsoft, Jeff Bezos aux débuts d’Amazon, Elon Musk – je ne l’admire pas nécessairement, mais cela fait partie intégrante de ce que ils étaient capables de le faire, et c’était parce qu’ils gardaient en vue le succès de l’entreprise, par opposition à la gentillesse et à la douceur envers les gens en face d’eux.

Landy : Droite. Et dans le même esprit, il y a une scène dans le livre où Elon voit un robot sur la chaîne de montage Tesla qui avance trop lentement à son goût. Il ouvre l’appareil, ou demande à quelqu’un de l’ouvrir, et se rend compte que les paramètres d’usine le font fonctionner à 20 % de la vitesse maximale. Alors il y va et il réécrit le code lui-même…

Isaacson : Lui-même, sur son ordinateur portable, ouais—

Landy : …pour que les choses avancent plus vite. Comment Elon se compare-t-il aux autres sujets sur lesquels vous avez écrit en termes de compréhension des détails qui sous-tendent ou sous-tendent les grandes visions ou les grandes idées qu’il a ?

Isaacson : C’est l’une des choses qui m’a le plus surpris, c’est que je n’avais pas réalisé à quel point il était un ingénieur de fabrication expérimenté, qu’il parcourait les chaînes d’assemblage, que ce soit chez Tesla ou SpaceX, tous les jours et disait : « Ok, pourquoi ? est-ce que cette vis est tournée de cette façon ? Ou pourquoi cela avance-t-il si lentement ? Et [he] peut même réécrire le code pour le faire. Quand les ingénieurs disent : « Nous ne savons pas comment le changer, nous n’avons pas le »… et je pense que cet exemple, si je me souviens bien, est typique car ensuite il le monte à 80 % et ça ne marche pas et ça fout en l’air, et alors il doit le rappeler un peu. Mais il dit qu’à moins de pousser trop fort, trop vite, et parfois de faire exploser les choses, on n’arrivera pas à la bonne vitesse.

Landy : Droite. Mais un domaine de sa vie ou de son travail dans lequel il s’est montré un peu plus réticent à prendre des risques au début est celui de l’IA et de ses préoccupations concernant la sécurité et la protection de l’humanité. Et dès 2014 avec DeepMind, il s’inquiète vraiment du fait que Google, en particulier, ait une vision laxiste de la sécurité.

Isaacson : Il a arrêté de parler à Larry Page. Il dormait sur le canapé de Larry Page. Musk était comme le surfeur de canapé le plus riche du monde. Il n’aimait pas séjourner dans les hôtels de Palo Alto. Et lui et Larry étaient comme ça [puts two fingers together]. Mais ensuite, ils se sont disputés lors d’une des fêtes d’anniversaire d’Elon à propos de la sécurité de l’IA, et Larry Page disait : « Hé, surmonte-le. Je veux dire, ce n’est pas ça – et Musk apprend que Larry Page est sur le point d’acheter DeepMind, et il y a une scène où ils sont à l’étage lors d’une fête, Elon est à une fête, il entre dans un placard avec un autre ami pour qu’ils puissent Skype. avec [DeepMind CEO] Dennis Hassabis et tentent de l’empêcher de le vendre à Google, mais ils échouent, c’est pourquoi Musk lance OpenAI. Il a donc cette vision apocalyptique de ce qui pourrait arriver à l’IA si nous ne la sécurisons pas.

Landy : Devrions-nous tous nous inquiéter de l’implication de Google dans l’IA ? Ou, d’après vos recherches pour le livre, s’agit-il simplement d’un de ses drames fabriqués ?

Isaacson : Je pense que c’est certainement, à mon avis, un drame apocalyptique auquel il croit et que je pense, ok, c’est peut-être un peu surdramatiser les choses. Cela s’est produit alors qu’il s’inquiétait d’une Troisième Guerre mondiale avec des armes nucléaires à cause de Starlink et de l’Ukraine. Cela se produit sur l’IA. Il devient très apocalyptique. Je pense que l’IA pourrait être un problème. Musk aujourd’hui, ou du moins aujourd’hui au moment où nous parlons, était au Capitole avec [US senators] Chuck Schumer et [Chris] Coons, et d’ailleurs [Mark] Zuckerberg et Sam Altman pour parler de l’IA, et je pense qu’il a raison de dire que nous avons besoin d’une agence de réglementation. Nous n’avons pas besoin du Congrès pour essayer d’écrire des règles à la volée, mais tout comme vous avez une FAA qui a des experts qui déterminent ce que vous faites avec l’aviation, ou une FCC ou une [National] Selon le Bureau de la sécurité des transports routiers, nous avons besoin d’une agence de réglementation composée d’experts capables de gérer l’IA.

Landy : Elon dirige ou gère désormais une demi-douzaine d’entreprises ?

Isaacson : Il en a sept, oui, selon exactement comment vous comptez, parce que le nouveau xAI est une entreprise, et même certains ont des sociétés au sein des entreprises, comme Optimus est au sein de Tesla et Starlink est au sein de SpaceX.

